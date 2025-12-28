УНИКС набрал «сотку» в матче против «Уралмаша» и добыл очередную победу

У Маркуса Бингэма и Дишона Пьера дабл-дабл

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС на выезде обыграл «Уралмаш» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. По итогам четырех четвертей счет на табло был 91:100 (17:31, 27:25, 19:17, 28:27). Для казанцев это уже 16-я победа при двух поражениях. «Уралмаш» же продолжает проигрывать, допустив уже 11 поражений при шести победах.

Игра в пользу УНИКСа сложилась только в первой четверти. Вторую, третью и четвертую четверти смогли забрать хозяева паркета, однако они ни разу не лидировали по ходу всей встречи. Это уже их третий проигрыш в этом сезоне УНИКСу.

Игра получилась настолько напряженной, что в четвертой четверти с паркета удалили главного тренера Ростислава Вергуна, а форвард казанцев Михаил Беленицкий набрал максимум фолов.

Лидерами казанцев стали Маркус Бингэм (21 очко + 10 подборов), Дишон Пьер (20 + 13 + 5 передач), Дмитрий Кулагин (15), Джален Рейнольдс (14) и Алексей Швед (12).

Лидерами уральцев стали Тайрелл Нэльсон (22 очка), Тимофей Герасимов (20), Айзея Риз (15 + 5 передач) и Хэйден Далтон (11 + 5 подборов).

Ранее сообщалось, что УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом до конца сезона-2025/2026.

Рената Валеева