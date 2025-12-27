«Ак Барс» обыграл «Трактор» в Казани в матче с пятью голами
Американец Хмелевский набрал два очка за игру
«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала четвертую победу в последних пяти играх турнира.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Хмелевский, Алексей Пустозеров и Илья Сафонов. У «Трактора» голы забили Григорий Дронов и Джошуа Ливо. В первом периоде судьи отменили заброшенную шайбу Пустозерова.
За «Ак Барс» не сыграли нападающие Александр Барабанов и Дмитрий Кателевский. Вратарь Тимур Билялов отразил 39 из 41 броска соперника.
Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 30 декабря с «Северсталью» в 19:00 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Трактор» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
1:0 — Хмелевский (Семенов, 06:40);
1:1 — Дронов (Кравцов, Глотов, 23:53);
2:1 — Пустозеров (Лямкин, Дыняк, 26:03);
3:1 — Сафонов (Галимов, Хмелевский, 36:02, 4х3);
3:2 — Ливо (Гросс, Григоренко, 48:29, 5х3)
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».