Андрей Минаков: «Победа на Кубке Сальникова — это не предел мечтаний»

На прошедшей неделе пловец спортивного клуба «Синтез» Андрей Минаков пополнил свою копилку достижений целых два раза

Фото: предоставлено СК «Синтез»

С 19 по 20 декабря в Санкт-Петербурге прошел Международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», на котором в заплыве 100 м баттерфляем выступил пловец СК «Синтез» Андрей Минаков. С результатом 49,23 секунды он завоевал золотую медаль.

«Благодарен клубу за поддержку. Перед выходом на старт я уже знал, что мне проигрывать нельзя. Решил сделать все, как я умею, и выиграть», — поделился Андрей Минаков.

Вторым событием была прошедшая 16 декабря грандиозная церемония вручения премии «Спортсмен года — 2025», где Андрей Минаков был отмечен в блоке «Спецнаграды» за высокие спортивные достижения.

Главный тренер сборной РТ и спортивного клуба «Синтез» по плаванию Алексей Кузнецов отметил, что, несмотря на немного смазанную подготовку начала сезона, за 2,5 месяца подготовки показали сейчас лучший результат.

«Следующий год будет намного интереснее, всегда стремимся к большему. Этот результат не потолок», — сказал Алексей Кузнецов

