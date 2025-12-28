УНИКС встретится с «Уралмашем» в заключительном матче 2025 года

В последнем туре казанская команда провела тяжелейшую игру против МБА-МАИ с короткой скамейкой

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 28 декабря, в Екатеринбурге состоится заключительный в 2025 году матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС (15‑2) сыграет против «Уралмаша» (6‑10).

В последнем туре казанская команда под руководством Велимира Перасовича одержала волевую победу над МБА‑МАИ в Москве — 90:84. Эта победа позволила УНИКСу сравняться с ЦСКА на вершине турнирной таблицы. Ключевую роль в успехе сыграл капитан команды Дмитрий Кулагин: за почти 37 минут на площадке он набрал 27 очков (повторив личный рекорд результативности в турнире) и совершил решающий перехват в концовке матча.

«Уралмаш» в последнее время испытывает трудности — команда потерпела четыре поражения подряд и опустилась на седьмое место в турнирной таблице. Среди неудач уральцев: проигрыш ЦСКА, «Зениту», «Парме» и «Автодору».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История противостояний команд говорит в пользу УНИКСа: казанцы не проигрывают «Уралмашу» более двух лет — с момента вступления уральской команды в элитный дивизион. Предстоящий матч станет девятой очной встречей соперников. В последних двух играх УНИКС уверенно одержал верх:

11 октября — победа дома со счетом 76:70;

13 декабря — разгром «Уралмаша» в матче‑шоу Winline Basket Cup (97:75).

Начало матча — 28 декабря в 14:30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в «VK Видео» и на официальном сайте Лиги.

Рената Валеева