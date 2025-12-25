«Зенит‑Казань» вырвал победу в полуфинале Суперкубка России — 2025

Клуб поборется за победу в финале против «Локомотива»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 25 декабря, волейбольный клуб «Зенит‑Казань» добился победы в полуфинальном матче Суперкубка России среди мужчин. Команда обыграла «Зенит» из Санкт‑Петербурга со счетом 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12).

Первые две партии остались за казанцами (25:20 и 25:17), однако затем петербуржцы сумели переломить ход игры, выиграв третью и четвертую партии (25:18 и 25:23). Решающая пятая партия прошла в упорной борьбе, но «Зенит‑Казань» сумел взять верх со счетом 15:12.

В составе «Зенита» из Санкт‑Петербурга на площадку выходили Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь и Шерпетис. За «Зенит‑Казань» играли Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Федоров, Енин, Михайлов и Вышников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Теперь «Зениту‑Казань» предстоит сразиться за титул с новосибирским «Локомотивом». Примечательно, что в этом году организаторы расширили формат турнира: если раньше трофей разыгрывали лишь две команды — победитель чемпионата России и обладатель Кубка России, — то теперь в борьбе за суперкубок участвуют четыре клуба.

Напомним, команда является действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка — 2024. Их будущий соперник, «Локомотив» (Новосибирск), завоевал звание победителя Кубка России — 2025. «Зенит» из Санкт‑Петербурга, проигравший сегодня, в прошлом сезоне стал серебряным призером суперлиги, а московское «Динамо» носит звание победителя Кубка России — 2024.

Рената Валеева