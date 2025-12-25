Новости спорта

Марта Мартьянова взяла третий Кубок России подряд

14:09, 25.12.2025

Помимо победы Мартьяновой, татарстанцы отметились еще одной наградой турнира

Фото: Динар Фатыхов

Финальный поединок Кубка России завершился победой Марты Мартьяновой над Аделиной Загидуллиной из Башкортостана. Обе спортсменки ранее завоевали золото Олимпиады в Токио-2020 в командном турнире.

Помимо победы Мартьяновой, татарстанцы отметились еще одной наградой турнира. Ранее бронзу в мужском сабельном соревновании завоевал Марк Мекешкин.

Торжественное награждение прошло под руководством известных представителей российского фехтования: Павла Соловьева, Раиля Нагимова и Руслана Насибуллина.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани открылся новый Центр фехтования.

Ариана Ранцева

