Марта Мартьянова взяла третий Кубок России подряд
Помимо победы Мартьяновой, татарстанцы отметились еще одной наградой турнира
Финальный поединок Кубка России завершился победой Марты Мартьяновой над Аделиной Загидуллиной из Башкортостана. Обе спортсменки ранее завоевали золото Олимпиады в Токио-2020 в командном турнире.
Помимо победы Мартьяновой, татарстанцы отметились еще одной наградой турнира. Ранее бронзу в мужском сабельном соревновании завоевал Марк Мекешкин.
Торжественное награждение прошло под руководством известных представителей российского фехтования: Павла Соловьева, Раиля Нагимова и Руслана Насибуллина.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани открылся новый Центр фехтования.
