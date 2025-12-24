УНИКС продлил победную серию: казанцы взяли верх над МБА‑МАИ в Москве

Обе команды зашли в клатч, где сразу двое игроков набрали максимум фолов — это Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС продолжил успешную серию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав выездную победу над московским МБА‑МАИ со счетом 90:84 (29:26, 14:17, 25:19, 16:28). Хозяева паркета смогли взять верх в первой и третьей четвертях.

Обе команды зашли в клатч, где из‑за набора максимального количества фолов на скамейку отправились Маркус Бингэм и Рейнольдс.

УНИКС вышел на матч с короткой скамейкой — в заявке значились всего 10 игроков. К уже известным травмированным Си Джею Брайсу и Пэрису Ли добавились Андрей Лопатин и Михаил Беленицкий.

Отдельные игроки отметились яркими персональными достижениями:

Дмитрий Кулагин повторил личный рекорд, набрав 27 очков;

Дишон Пьер провел лучший матч за УНИКС по эффективности (28 баллов), добавив к этому 14 очков и 15 подборов;

Денис Захаров показал самый результативный матч в составе казанцев — 12 очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди лидеров МБА‑МАИ выделились Савков (15 очков), Барашков (13 очков) и Балашов (11 очков). У УНИКСа, помимо уже упомянутых игроков, заметный вклад внес Швед — 11 очков и 5 передач.

Эта победа стала пятой подряд для подопечных Велимира Перасовича. Примечательно, что неделей ранее УНИКС также взял верх над МБА‑МАИ в Казани со счетом 83:66.

В общей сложности казанская команда выиграла 15 матчей из 17 в текущем сезоне, подтвердив статус одного из фаворитов лиги. МБА‑МАИ, напротив, потерпел восьмое поражение в 17 играх.

Рената Валеева