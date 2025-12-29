Источник: «Ак Барс» хочет подписать Комтуа из «Динамо»

Канадский нападающий находится в сфере интересов казанского хоккейного клуба

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа может стать игроком «Ак Барса». Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

По данным источника, «Ак Барс» заинтересован в приобретении канадского нападающего у «Динамо».

Комтуа в нынешнем сезоне провел 37 матчей, забросил 11 шайб и набрал 23 очка. Его контракт с «Динамо» рассчитан до конца мая 2026 года. Это его второй сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после переезда из Северной Америки.

26-летний Комтуа является чемпионом мира 2021 года в составе сборной Канады.

Зульфат Шафигуллин