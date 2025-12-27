Гатиятулин назвал факторы победы «Ак Барса» над «Трактором»

Тренер «барсов» остался доволен победным результатом команды

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал факторы победы над «Трактором» (3:2) в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, казанская команда сыграла с полной концентрацией и добилась командного успеха.

— Понимали, что соперник захочет воспользоваться тем, что мы выпали из игрового ритма. Акцентировали внимание команды на этом при подготовке к матчу. Ребята сыграли здорово, с полной концентрацией, в нужные моменты прибавляли. Конечно, болезни накладывают отпечаток — нет всей команды, не можем наигрывать связки. Большинство тоже требует тренировок. Что есть, то имеем. Задачи никто не отменял, готовимся так, как позволяет ситуация, — сказал Гатиятулин.

У «Ак Барса» до игры с «Трактором» была недельная пауза в календаре. Всего в декабре казанцы, всего семь матчей. Заключительную игру в году команда Гатиятулина проведет 30 декабря в Казани с «Северсталью» в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 54 очками в 40 матчах. «Авангард» с 53 баллами в 37 играх идет третьим на Востоке.

