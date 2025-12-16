ЦБ предупредил банки о штрафах за нарушения прав потребителей

Они будут достигать 1% от собственного капитала банка

Фото: Максим Платонов

Государственная дума приняла закон, повышающий штрафы для кредитных организаций за злоупотребления правами потребителей финансовых услуг. Теперь максимальная сумма взыскания составит до 1% собственных средств банка, причем минимальный размер санкции начинается от 1 млн рублей, рассказали в пресс-службе Банка России.

При первом нарушении регулятором выдается предупреждение с требованием устранить проблему. Если проблема сохраняется, последующее предписание сопровождается санкциями размером до 0,1% капитала банка. Повторное игнорирование требования приведет к увеличению штрафа до максимальных размеров.

— Изменение призвано пресечь случаи многократных и грубейших нарушений, позволяющих банкам извлекать многомиллионную прибыль за счет недобросовестных действий, — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк подал иск к Euroclear на рекордные 18,1 трлн рублей.

Ариана Ранцева