ЦБ предупредил банки о штрафах за нарушения прав потребителей
Они будут достигать 1% от собственного капитала банка
Государственная дума приняла закон, повышающий штрафы для кредитных организаций за злоупотребления правами потребителей финансовых услуг. Теперь максимальная сумма взыскания составит до 1% собственных средств банка, причем минимальный размер санкции начинается от 1 млн рублей, рассказали в пресс-службе Банка России.
При первом нарушении регулятором выдается предупреждение с требованием устранить проблему. Если проблема сохраняется, последующее предписание сопровождается санкциями размером до 0,1% капитала банка. Повторное игнорирование требования приведет к увеличению штрафа до максимальных размеров.
— Изменение призвано пресечь случаи многократных и грубейших нарушений, позволяющих банкам извлекать многомиллионную прибыль за счет недобросовестных действий, — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
