Максимальная ставка по вкладам для физлиц поднялась до 15,63%

Фото: Артем Дергунов

Максимальная средняя ставка по депозитам физических лиц в рублях в крупнейших банках РФ поднялась до отметки 15,63% годовых в первой декаде декабря 2025 года, об этом свидетельствует статистика Центробанка.

Показатель вырос относительно предыдущих значений: третья декада ноября демонстрировала ставку 15,62%, а вторая декада октября — 15,5%.

Рассматриваемые кредитные учреждения включают Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», Россельхозбанк, ДОМ.РФ, МКБ, Т-банк, банк ПСБ и «Совкомбанк». Мониторинг проводится Центральным банком РФ регулярно для анализа состояния банковского сектора.

Ставки фиксируются по продуктам, без учета вкладов с особыми условиями, такими как инвестиционное страхование жизни или вклады с разными ставками по отдельным временным периодам.

Ариана Ранцева