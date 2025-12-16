Из Татарстана экспортировали 209 тысяч тонн зерна

87,6% пришлось на международные рынки сбыта

Фото: Динар Фатыхов

За навигационный период, с конца апреля по начало декабря, эксперты филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» подведомственного Россельхознадзору проверили более 183 тысяч тонн зерна, отправленного на экспорт водным транспортом из республики. Об этом сообщает Россельхознадзор Татарстана.

Лаборатории подтвердили качество партий продовольственной пшеницы и кормового ячменя перед их отправкой за рубеж, проверив соответствие техническому регламенту Таможенного союза и условиям контрактов.

Наиболее крупные поставки были направлены в Иран (41,1 тысячи тонн), а также в Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Ливан, Ливию, Марокко, Турцию и Шри-Ланку с предварительной перевалкой в портах «Кавказ», «Астрахань» и «Ростов-на-Дону». Общая масса экспортируемого зернопродукта составила 209 тыс. тонн, из которых 87,6% пришлось на международные рынки сбыта.



Ариана Ранцева