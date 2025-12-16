Клиенты Совкомбанка получили доступ к сервису «Автодор Пэй», разработанному ГК «Автодор» и компанией Пэйджин

Программа повышает эффективность дорожной инфраструктуры и прозрачность оплаты платных участков

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Государственная компания «Автодор» совместно с компанией Пэйджин запустили сервис «Автодор Пэй», который упрощает использование участков дорог с безбарьерной системой взимания платы для клиентов Совкомбанка. Программа повышает эффективность дорожной инфраструктуры и прозрачность оплаты платных участков.



Сервис позволяет клиентам Совкомбанка подключить «Автодор Пэй» для проезда по безбарьерным участкам сети трасс «Автодор». Благодаря финтех-решениям Пэйджин и ИТ-решениям «Автодора» оплата проездов происходит онлайн автоматически — без дополнительных действий со стороны клиента. Государственный регистрационный номер автомобиля выступает идентификатором для списания средств за проезд по платным участкам. Сервис доступен на всех участках безбарьерной среды «Автодора», в частности на всем протяжении ЦКАД, М-12, а также на участке платной автодороги на подъезде к Керченскому проливу (А-289).



Заместитель председателя правления ГК «Автодор» Константин Макиев:

«Благодаря сервису «Автодор Пэй», процесс оплаты проезда по безбарьерным участкам сети трасс «Автодор» становится чисто техническим, избавляя автомобилистов от лишних действий при совершении оплаты, и минимизирует риски получения штрафов и пени. Мы стремимся упрощать клиентский путь на всех этапах взаимодействия с пользователями, поэтому нацелены тиражировать решение для клиентов других банков».

Подключить сервис можно в мобильном приложении Совкомбанка: достаточно выбрать «Автодор Пэй», после чего произойдет перенаправление на ресурс Банка Пэйджин. Клиенту нужно внести минимальный набор данных и оформить подписку на списание через СБП. Современные технологии ИИ, активно внедряемые в Совкомбанке, повышают эффективность процессов и позволяют создавать продукты, ориентированные на удобство клиента и качество сервиса.



Заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис:

«Мы рады первыми присоединиться к такому значимому проекту. В рамках стратегии мы ставим в приоритет улучшение качества сервиса и совершенствование платежных решений. Проект позволяет превратить государственный номер автомобиля в идентификатор платежного инструмента: это упрощает оплату платных дорог и масштабируется для растущей автомобильной экосистемы нашей группы. Инициатива с «Автодором» — логичное продолжение соглашений, подписанных на ПМЭФ-2025. В поддержку проекта мы запускаем акцию для клиентов, оформивших подписку на сервис, — кешбэк 20% от суммы ежемесячных проездов. На старте условия акции действуют для первых 50 000 клиентов и будут расширяться по мере развития проекта. Полные условия уже доступны на наших ресурсах».

Сегодня при использовании платных дорог существует временной лаг между проездом и начислением стоимости. Ряд сторонних сервисов предлагает оплату с дополнительной комиссией, размер которой определяется ими самостоятельно. В случае пропуска сроков оплаты пользователь рискует получить штраф. «Автодор Пэй» гарантирует отсутствие скрытых комиссий и своевременную оплату, обеспечивая прозрачность использования платных дорог и снимая с клиента риск штрафов и пеней. Информация о транзакциях доступна онлайн в мобильном приложении Совкомбанка.



Генеральный директор компании Пэйджин Кирилл Радченко:

«Реализуя партнерство с «Автодором», мы создаем равноудаленный сервис для ключевых банков страны, учитывая новые технологические возможности рынка и потребности клиентов. Мы развиваем самые инновационные и перспективные направления финтех-сферы. Благодаря реализованному решению нам удалось совместить потребности дорожной инфраструктуры и создать дополнительную синергию и ценность, предлагая клиентам win-win-подход. Это позволит снижать издержки и стоимость владения автомобилем, а также повышать эффективность использования платных дорог. Пилот мы запускаем эксклюзивно для клиентов Совкомбанка и рассчитываем, что они по достоинству оценят удобство сервиса и технологичный подход. Мы благодарны «Автодору» за доверие и высоко ценим сотрудничество».

По итогам пилотного проекта стороны намерены масштабировать «Автодор Пэй» для всех ключевых банков страны. Следующим этапом рассматривается распространение решения на участки барьерной среды, а также запуск сервиса автопополнения транспондеров. Одновременно ведется работа над развитием экосистемы сервисов для автомобилистов.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»