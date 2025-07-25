На 67-м году жизни скончался директор санатория «Сосновый бор» Фоат Гатин

Он является заслуженным врачом России и Татарстана

Фото: Взято из телеграм-канала "Официальный Зеленодольск"

В пятницу, 25 июля, на 67-м году жизни скончался заслуженный врач России и Татарстана, доктор медицинских наук, профессор, депутат Совета Зеленодольского района Фоат Гатин. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Он родился в деревне Новое Кадеево Черемшанского района Татарской АССР, в 1982 году окончил Казанский государственный медицинский институт имени В.П.Курашова.

С 1987 по 1999 год занимал пост главного врача в Васильевском территориально-медицинском объединении. С 1999 по 2010 год возглавлял Республиканскую клиническую психиатрическую больницу Министерства здравоохранения Татарстана.

С 2010 года стал заведующим кафедрой психиатрии и судебной психиатрической экспертизы Казанской государственной медицинской академии. С 2013 года занимал пост генерального директора в ООО «Санаторий «Сосновый бор».

Церемония прощания пройдет 26 июля в 10:00 в Казанской государственной медицинской академии. Похороны пройдут на кладбище в Васильево Зеленодольского района.

Маргарита Бондаренко