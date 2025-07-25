На 67-м году жизни скончался директор санатория «Сосновый бор» Фоат Гатин
Он является заслуженным врачом России и Татарстана
В пятницу, 25 июля, на 67-м году жизни скончался заслуженный врач России и Татарстана, доктор медицинских наук, профессор, депутат Совета Зеленодольского района Фоат Гатин. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Он родился в деревне Новое Кадеево Черемшанского района Татарской АССР, в 1982 году окончил Казанский государственный медицинский институт имени В.П.Курашова.
С 1987 по 1999 год занимал пост главного врача в Васильевском территориально-медицинском объединении. С 1999 по 2010 год возглавлял Республиканскую клиническую психиатрическую больницу Министерства здравоохранения Татарстана.
С 2010 года стал заведующим кафедрой психиатрии и судебной психиатрической экспертизы Казанской государственной медицинской академии. С 2013 года занимал пост генерального директора в ООО «Санаторий «Сосновый бор».
Церемония прощания пройдет 26 июля в 10:00 в Казанской государственной медицинской академии. Похороны пройдут на кладбище в Васильево Зеленодольского района.
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