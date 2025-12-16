Курс биткоина за сутки снизился почти на 5 тыс. долларов

Подешевел также и Ethereum

Курс биткоина (BTC) за сутки снизился на 5,2%, или до 85,3 тыс. долларов.

Согласно данным на бирже Binance, в понедельник, 15 декабря, курс биткоина находился на уровне около 90 тыс. долларов, но вечером курс данной валюты снизился до 85,3 тыс. Это минимальный показатель с 1 декабря. По состоянию на 12:30 мск данная криптовалюта стоила 86,3 тыс. долларов.

В свою очередь, Ethereum (ETH) также снизился на 6,5% за сутки, до 2,92 тыс. долларов. Другие монеты также «упали» в цене: XRP (XRP) от Ripple снизилась на 5,8%, Solana (SOL) — на 4,6%.

Подорожали за последние 24 часа такие монеты, как Monero (XMR) (+1,7%).

Никита Егоров