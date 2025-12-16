Новости экономики

20:53 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 17 декабря

17:49, 16.12.2025

Рубль ослабил свою позицию относительно доллара

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 17 декабря
Фото: Татьяна Демина

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 17 декабря. Рубль ослабил свою позицию относительно доллара.

Доллар подешевел на 0,02 рубля, а евро и юань подорожали на — на 0,58 и 0,04 рубля соответственно.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,43 рубля;
  • евро — 93,81 рубля;
  • юань — 11,26 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть608.8
  • Нижнекамскнефтехим81.35
  • Казаньоргсинтез67.7
  • КАМАЗ85.4
  • Нижнекамскшина37.7
  • Таттелеком0.611