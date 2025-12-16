Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 17 декабря
Рубль ослабил свою позицию относительно доллара
ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 17 декабря. Рубль ослабил свою позицию относительно доллара.
Доллар подешевел на 0,02 рубля, а евро и юань подорожали на — на 0,58 и 0,04 рубля соответственно.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,43 рубля;
- евро — 93,81 рубля;
- юань — 11,26 рубля.
