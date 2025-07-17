В Татарстане опубликовали карту 1,8 тыс. общественных точек Wi-Fi

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры Татарстана опубликовало карту бесплатных общественных точек Wi-Fi. Их в республике насчитывается почти 1,8 тыс. В Казани доступна 841 общественная точка Wi-Fi.

Чтобы подключиться к сети, пользователю нужно:

включить Wi-Fi на своем устройстве;

выбрать открытую сеть;

в появившемся окне выбрать удобный способ авторизации и следовать инструкциям на экране.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, неделю назад власти Татарстана потребовали решить проблемы с мобильной связью при режиме беспилотной опасности. Руководитель аппарата кабмина Шамиль

Гафаров заявил, что решения нужно разработать в ближайшие сроки.



Связанные с атаками дронов отключения интернета, ухудшение беспроводной связи при введении на территории республики режима «Беспилотная опасность» подняли в Татарстане спрос на проводной интернет и вернули интерес к стационарным телефонам. По данным «Ростелекома», спрос на стационарный интернет этим летом в республике вырос на 30%.



Галия Гарифуллина