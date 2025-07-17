В Татарстане опубликовали карту 1,8 тыс. общественных точек Wi-Fi
Минцифры Татарстана опубликовало карту бесплатных общественных точек Wi-Fi. Их в республике насчитывается почти 1,8 тыс. В Казани доступна 841 общественная точка Wi-Fi.
Чтобы подключиться к сети, пользователю нужно:
- включить Wi-Fi на своем устройстве;
- выбрать открытую сеть;
- в появившемся окне выбрать удобный способ авторизации и следовать инструкциям на экране.
Напомним, неделю назад власти Татарстана потребовали решить проблемы с мобильной связью при режиме беспилотной опасности. Руководитель аппарата кабмина Шамиль
Гафаров заявил, что решения нужно разработать в ближайшие сроки.
Связанные с атаками дронов отключения интернета, ухудшение беспроводной связи при введении на территории республики режима «Беспилотная опасность» подняли в Татарстане спрос на проводной интернет и вернули интерес к стационарным телефонам. По данным «Ростелекома», спрос на стационарный интернет этим летом в республике вырос на 30%.
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