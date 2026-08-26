Титов: в России работают 15 500 китайских компаний

Почти половина из них работает в Москве и Московской области

Фото: Динар Фатыхов

В России на данный момент работают 15,5 тыс. компаний с китайским капиталом. Об этом в интервью рассказал спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Борис Титов.

— Наиболее активно китайский бизнес представлен в Москве и Подмосковье. Тут находится около половины из 15,5 тысячи всех китайских компаний в России. Также в лидерах — Амурская область, Приморский и Хабаровский края, Санкт-Петербург, — передает его слова РИА «Новости».

Высокая концентрация китайского бизнеса зафиксирована в Еврейской автономной области и Калмыкии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Титов также отметил, что активность российского бизнеса в Китае тоже растет, хотя и не так быстро. Российские компании создают в КНР свои структуры, чтобы продавать товары напрямую китайским покупателям или регулировать экспорт из России в Китай.

Ранее сообщалось, что в России обучаются около 120 тысяч студентов из стран БРИКС, при этом на Китай и Индию приходится почти 90% от общего числа иностранных учащихся.

Вадим Вахрушев