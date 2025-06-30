Егор Тарнавский: «Я всем говорю, сейчас село — это не колхоз»

Глава Новошешминского района рассказал о современном селе, где одни, живя за городом, зарабатывают по 100-200 тысяч, а другие развивают бизнес с корейцами

Фото: Артем Дергунов

Татарстан всегда был богат недрами, талантами и историей. Богатства эти не собираются в столице, а простираются по всей территории республики. О татарстанских конях Ким Чен Ына, о креативных индустриях в селах, зарплате в сотни тысяч на пашнях и миграции из города в деревню поговорили с Егором Тарнавским, возглавившим Новошешминский район, в его первом эксклюзивном интервью в новом статусе.

Поставки коней Ким Чен Ыну и перспективы сельского туризма

— Егор Александрович, когда в апреле после назначения Вы приехали знакомиться с районом, каким было Ваше первое впечатление? Что удивило, порадовало, расстроило?

— Меня сразу приятно поразило, что в районе есть практически все. Особая благодарность предыдущему руководству района. Большое количество социальных объектов, спортивных объектов: и спорткомплекс, и футбольный манеж. Это заслуга и моих предшественников, и огромная благодарность раису республики, и нашим нефтяным компаниям. На территории района работают семь нефтяных компаний — они помогают. Семья Тахаутдиновых занимается в районе благотворительностью, столько всего вложено в район.

— Было ли что-то, что неприятно удивило или расстроило?

— Неприятное как и везде. Ожидаемая проблема с оттоком населения, прежде всего молодежи. Я к этому был готов. Поэтому первое, что сделал, — встретился с работающей молодежью. Пообщались, узнал их планы и проблемы. Раньше я работал в Дрожжановском муниципальном районе, и у меня есть определенные наработанные кейсы, которые сейчас начинаю применять по созданию условий для удержания и возвращения специалистов. В первую очередь есть большие потребности в строительстве жилья — как арендного, так и коммерческого. На данный момент нефтяные компании — и «Татнефть», и «Шешма ойл» — максимально обеспечивают своих сотрудников жильем, строят дома.

— В рамках социальной ипотеки?

— Это дома для сотрудников компаний. Они сдаются как арендное жилье работникам с определенным периодом работы. В последующем — уже в собственность. Сейчас «Шешма ойл» строит 10 многоквартирных домов для своих сотрудников, и запланировано еще. «Татнефть» построила, сейчас благодаря им пять домов уже можем предоставить. Но это создает и другую проблему — переход сотрудников из бюджетной сферы в коммерческую, в те же нефтяные компании. Так что проблема с жильем комплексно еще не решена.

предоставлено администрацией Новошешминского района

— На чем приходилось держать фокус внимания в первый месяц? Какие вопросы в первую очередь решали?

— В первую очередь шел от потребностей населения, а люди приходят с различными вопросами. Были и задачи по обеспечению поддержки семей участников СВО — это в приоритетном порядке. У нас ушло порядка 200 ребят, по несколько бойцов в некоторых семьях. Я сам не так давно тоже приехал из зоны СВО, ездили с нашими волонтерами по 16 точкам. Сейчас формируем еще одно отправление — ведем планомерную работу по поддержке ребят, которые обеспечивают безопасность и защиту нашей страны.

Помимо стратегических потребностей, были и различные просьбы сельчан, неглобальные, больше бытовые: кого-то нужно поддержать дровами, где-то дерево спилить, где-то мусор убрать. Простые жизненные вопросы, которые стараемся оперативно решить в первую очередь.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Вы живете в районе или в Казани?

— Я переехал, живу в районе.

— Как отреагировала семья на Ваш переезд, едет ли с Вами в район?

— Семья очень хорошо отреагировала, жена сразу очень поддержала. С сентября семья тоже переезжает. У меня двое детей: один сын окончил 4 класс, другой — 6 класс. На День Победы 9 мая первый раз семья в полном составе приехала в район. Я был очень рад, когда мои дети на празднике с восторгом спросили, когда мы переезжаем. Меня растрогало искреннее желание детей. Там действительно очень хорошо. Я всем говорю, сейчас село — это не колхоз.

предоставлено администрацией Новошешминского района

— Какие особенности жизни в районе конкретно в Новошешминском? Чем заняты люди, как зарабатывают, как отдыхают?

— Удивительно, но очень многие жители у нас развивают коневодство. Не только фермерские хозяйства, а именно в личных подсобных хозяйствах держат лошадей. Некоторым удалось популяризировать это направление, превратив в бизнес. Есть представитель в Зиреклинском сельском поселении, у которого 15 голов карачаевской породы лошадей. Сейчас он ведет работу по развитию сферы туризма. Еще не все о нем знают, но летние месяцы у него уже все расписаны. Он проводит двухдневный тур: приезжают туристы из соседних городов, он проводит инструктаж и ведет на конную туристическую прогулку по живописным местам нашего района. Ходят по лесам, по воде вброд. Говорит, что это мечта его жизни. Сейчас у нас совместная задача — двигаться в сторону сельского туризма и лошадей.



предоставлено администрацией Новошешминского района

Кроме частных хозяйств, на территории района потрясающий конный завод — единственный в своем роде на территории республики, который разводит орловские породы лошадей. Там сейчас более 200 голов, в том числе скоковых лошадей. Среди них — чемпионы России, и выставочные, и для казанского ипподрома поставляет. Но самое интересное — он поставляет своих лошадей для руководства Северной Кореи. Руководитель этого хозяйства — Скоков Николай Александрович, единственный гражданский человек, который попал в посольство Северной Кореи. У него и фото есть, на котором Ким Чен Ын на коне с его завода, на коне орловской породы.

— Как ему это удалось?



— Он горит идеей, всю жизнь этим занимается. И его лошади действительно редкие. За 13 лет работы на конезаводе им и его командой выращены три чемпиона России, два татарстанских дербиста. Его кони подарены бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, главе «Газпрома» Алексею Миллеру — все орловские рысаки.

Через неделю после того, как я возглавил район, к нам с облетом полей прилетел Рустам Нургалиевич и посетил как раз татарский конный завод Скокова. Раис там же дал поручение о максимальном развитии коневодства на территории республики — о формировании программы по развитию и поддержке коневодства. В минувшие выходные к нам прибыла делегация из Северной Кореи в рамках соглашения по поставке коней для дальнейшего взаимодействия.

предоставлено администрацией Новошешминского района

Мне с районом очень сильно повезло

— Какие бизнесы зародились в районе, помимо нефтянки и коневодства? Благодаря чему они растут и с какими проблемами роста сталкиваются?

— Нефтянка у нас в районе — это 85% в валовом территориальном продукте. Остальное — это агробизнес и субъекты малого и среднего предпринимательства. Если рассматривать только МСП, то порядка 28% — это сельское хозяйство, 26% — сфера торговли и дальше уже сфера услуг. У нас на территории имеется аккредитованный промышленный парк «Новошешминск» на 8 га, там сейчас работают 4 резидента. Якорный резидент производит пластиковую крошку. Есть производители молока. Но я считаю, что нужно двигаться в переработку. Мы уже встречались с резидентами, я озвучил предложение, что нужно готовить у нас в районе конечный продукт. Все-таки глубокая переработка сырья, и в дальнейшем и продуктов сельского хозяйства — это более высокомаржинальные бизнесы.

— Вы работаете над тем, чтобы местные производители привлекали инвестиции и шли в переработку, или ищете новых резидентов, которые создали бы единую цепочку с ними?

— На мой взгляд, акцент нужно делать на местных. Доводим до них информацию о мерах поддержки через Минэкономики, через Министерство сельского хозяйства. Важно развивать местный бизнес, но не исключаем в дальнейшем и привлечение сторонних инвесторов. Честно скажу, эту работу пока я не акцентировал.

— Вы сказали про переработку, про торговлю. Какие еще виды бизнеса смогли бы получить успешное развитие в Новошешминском районе?

— Ниша туризма совсем не отработана, не занята, но в современном мире востребована. Формат сельского туризма, либо что-то подобное.

— Вы хотите на своей территории найти предпринимателя, кто будет развивать туризм, или приглашаете зайти в район с готовым бизнесом?

— У нас в районе очень много точек, которые мы можем в течение 2-3 дней показать, и нам есть, что рассказать. Это будут скорее гиды, местные проводники. Я думаю, найдется инициативный человек, который сможет на себя это взять и сформировать траекторию маршрута. Но нужны и условия: глэмпинги, дома для проживания.

предоставлено администрацией Новошешминского района

— Какие рабочие места есть в районе и какая сейчас средняя зарплата?

— Район быстро развивается, и вакансий много. Большие потребности в кадрах в бюджетной сфере: в органах местного самоуправления, в образовании, в здравоохранении. Есть вакансии руководителей, заместителей руководителей. В спортивном направлении не хватает квалифицированных тренеров. Хотя республика создает очень приятные условия: есть программы «Земский врач», «Земский работник культуры», «Земский учитель».



Есть потребности у холдингов: и нефтяных, и сельскохозяйственных. У них высокие заработные платы. В период посевных кампаний зарплаты составляют 100-200 тысяч рублей. При этом подход крупных холдингов такой, что они не увольняют сотрудников на период отсутствия потребности, а начисляют минимальную заработную плату. У нас из 83 тыс гектар пашни более 50 тыс гектар у двух агрохолдингов — «Раздолье» и «Шешма агро». Там работают люди не только нашего района, но и из соседних районов приезжают на заработки. Так что потребности есть. И те, и другие максимально создают условия — предоставляют жилье, есть различные направления по отдыху для работников, социальные гарантии. Берут на себя социальную нагрузку.

— Почему такая большая потребность в кадрах: люди не идут из-за нехватки квалификации или не хотят переезжать из города?

— Наверное, все-таки второе. Нужно развеять устоявшиеся убеждения про деревни и сельскую жизнь. И, конечно, создать условия по жилью, в том числе в бюджетном направлении. Это прежде всего.

Сначала жилье, потом вся инфраструктура для молодых семей. Уже ремонтируется школа, к учебному году завершаем капитальный ремонт по республиканской программе центральной гимназии в районном центре.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Егор Александрович, но разве отток молодежи не неизбежен? Если есть желание получить дальнейшее образование, они вынуждены уезжать в город: поступать в вузы, сузы. А если в городе за время учебы они женятся или устроятся на работу, то шансов вернуть их в район еще меньше?

— Да, именно так. Сейчас ведем работу с нашими выходцами, которые учатся в высших и средне-специальных учебных заведениях. Формируем работу с каждым индивидуально, говорим о том, как мы можем помочь сделать комфортной их жизнь в селе. Новошешминск — это комфортное место для проживания. Мы не гонимся за городом, но у нас комфортная территория для жизни. Сначала ребята едут в большой город и думают, что там двери открыты и будет лучше, чем в селе. Но сейчас уже все совершенно не так. У нас также работают все доставки. У нас также работают все маркетплейсы на территории района. У нас уникальный и удивительный молодежный центр, который был построен при поддержке руководства республики и Министерства молодежи в прошлом году. Там есть киберстудия, студия звукозаписи с современнейшим оборудованием.

предоставлено администрацией Новошешминского района

Есть детская школа искусств, которая, честно вам скажу, переполнена талантливейшими ребятами. Если плановая заполняемость там 160 человек, то у нас сейчас более 190 ребят учатся. Занимаемся комплексным развитием всей территории района, а у нас 15 сельских поселений, чтобы каждый ребенок из любого поселения мог спокойно добраться до районного центра, не напрягая при этом родителей. Формируем маршруты, которые будут обеспечивать подвоз детей до спортивных сооружений, до культурных сооружений и так далее. У нас довольно-таки компактный район, из одного конца в другой — не дольше получаса езды или даже меньше.

предоставлено администрацией Новошешминского района

Имеется потребность в расширении объектов образования, дополнительного образования. Требуется центр детского творчества. Очень хотелось бы создать кластер технической направленности для ребят. В планах в одном из учебных учреждений создать лицейный подход с акцентом на технические востребованные предметы.

Также в планах взаимодействие с высшими учебными заведениями, чтобы мы могли наших ребят направлять целевым характером. Я понимаю, что есть короткий и длинный инструмент развития. Образование, социальная сфера, здравоохранение — очень длинный инструмент. С детского сада нужно давать понимание о том, что такое малая родина, где мы живем, там и надо развиваться.

— У Вас свежий взгляд и есть, с чем сравнить. Как Вы считаете, чем и кому привлекателен переезд в район из города?

— Живя в районе, ты живешь в максимально экологически чистом месте. За эти два месяца работы очень много в личные сообщения пишут и приезжают выходцы из нашего района, молодые, которые хотят поговорить и спланировать возвращение, есть желание вернуться семьями, некоторые проработали при этом в больших городах, не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге, и в Москве, получившие грамотное образование, высококвалифицированные.

— Удаленщики, наверное?

— Есть, вот недавно приезжала девушка ко мне, она выходец из нашего района. Сейчас «удаленщица», если так можно назвать. Закончила финансовый институт, проработала в сферах финансовой аналитики. Я был приятно удивлен, сейчас она очень хочет вернуться с семьей. У нее есть дети, супруг. Подобные ребята очень усилят наш район .

Да и местные жители на самом деле все очень грамотные, трудоголики колоссальные. Мне с районом очень сильно повезло.

— Какого сервисного бизнеса в районе не хватает?

— Думаю, именно по сервису у нас всего достаточно. Со строительством новой трассы и придорожный сервис будет развиваться активно. Дорога — это большое подспорье для предпринимателей, артерия жизни. Наверное, только гостиниц не хватает.

Если про внутренние потребности, то мало еще услуг в сфере детских площадок, детских комнат. Такая потребность есть.

предоставлено администрацией Новошешминского района

— Насколько детские сервисы востребованы в селе, как бизнес может понять, что там есть деньги?

— По обращениям жителей. Они говорят, что ездят в крупные города, в соседний Нижнекамск и так далее. У нас на самом деле более 3,2 тыс представителей молодежи в районе.

— Не могу Вас не спросить, экс-замминистра экологии: как тут с экологией? Влияет ли соседство с нефтянкой на это как-то?

— Район сельскохозяйственный, экологические показатели в любом случае лучше, чем в промышленных городах. Однозначно экологически чистый, но есть определенные вопросы.

— А добыча нефти ведется на территории района?

— Добыча идет на территории нашего района, у предприятий максимальная социальная направленность, установки различных фильтров. Все вопросы оперативно улаживают.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

У нас глава отвечает за всю территорию полностью

— Егор Александрович, какие задачи поставил Рустам Нургалиевич при назначении Вас на пост главы района? Или Вы сами формируете предложения по развитию ?

— Комплексное развитие, не какие-то конкретные задачи. Скажу так, территория — это же совсем другой масштаб. Нельзя развивать отдельно образование, не вникая в здравоохранение. Или нельзя только строить. Ты построишь объект, но его надо, во-первых, обеспечивать кадрами, загружать, содержать — это все ложится на бюджет. У нас глава района всегда отвечает за территорию полностью — любой вопрос. Неважно будь то сфера здравоохранения, промышленность, экономическое или социальное направление. Все равно ответ я перед раисом держу. Ну и рейтинг районов тоже подстегивает.

— Для такой комплексной работы нужна сильная команда. Вы оставили старую команду или привезли свою?

— Конечно, нет. Мне очень повезло с командой. Я работаю пока два месяца, но много мероприятий уже проведены. И Сабантуй, и 80-летие Победы. К сожалению, у нас на территории района не осталось ни одного ветерана, но есть труженики тыла, вдовы. До каждого дошли, каждого поблагодарили, поздравили. И это все сделано было командой. Сабантуй немного переформатировали: провели накануне вечернее молодежное мероприятие, а на следующий день традиционный Сабантуй. Коллеги все местные, это большой плюс, максимально помогают.

предоставлено администрацией Новошешминского района

— Вы упомянули рейтинг, как раз хотела просить. В 2022 году район был на 6-м месте среди всех районов Татарстан. Вы обходите и Зеленодольский, и Пестречинский, и Верхнеуслонский. Как этот рейтинг формируется, по каким экономическим показателям так всех обходите и за счет чего это? За счет нефтянки?

— Да, там учитывается комплекс социально-экономических показателей все-таки. Прежде всего, акцент на экономический блок. Благодаря нефтяной отрасли, которая у нас в составе валового территориального продукта. Она влияет и на показатели средней заработной платы, и на индекс промышленного производства.

— А сейчас Новошешминский район на каком месте? Тоже шестые?

— По итогам квартала мы 12-е. Ждем основной, который будет по итогам года. Но анализ в любом случае ведем, чтобы можно было там оперативно отреагировать на то или иное направление. Все-таки рейтинговый подход у нас в республике, и он правильный. Мы начинаем среди районов конкурировать, работать над ошибками, это очень важно. Но я считаю, что должно быть комплексное развитие не исключительно районного центра, а определенное взаимодействие сельских поселений, агломераций. К примеру, один район имеет сырье, но не имеет каких-то логистических плюсов либо перевалочных хабов, либо инфраструктуры. Почему бы не развивать 3-4 района вместе? Сырье брать у одного района, производить — в другом, который, допустим, имеет мощности по газоснабжению, по электроснабжению. Перевалочный хаб уже делать в третьем. Но рейтинг всегда подстегивает. Если ты не будешь иметь стремление быть первым, то ты и в десятку не пойдешь.

— Вы озвучили, что показатель по зарплатам высокий. Какой средний доход в районе?

— По итогам прошлого года 79 тысяч рублей. Это я называю показатель по полному кругу предприятия. Если брать исключительно крупные промышленные предприятия, то там зарплаты больше, я их называл.

— Достаточный ли уровень образования, медицины и отдельно детской медицины? Как Вы оцениваете?

— Проработав два месяца, наверное, сложно оценить. Нужно определенный цикл пройти. Сейчас ждем результаты единого государственного экзамена, они все-таки еще не все опубликованы. Возможно, педконференция августовская проявит существующие проблемы. Есть куда расти.

— Вы отметили важность логистического развития. Что в районе с дорогами?

— В принципе, потребности в строительстве новых дорог нет. Огромный плюс в том, что в прошлом году была построена дорога Шали — Бавлы, Алексеевск — Альметьевск, она проходит по нашему району и до Казани. Дорога в город занимает сейчас полтора часа по максимально комфортной удобной трассе. А рядом еще Альметьевск — час езды, Нижнекамск. Мы находимся, на мой взгляд, в уникальном месте с точки зрения логистики, мы находимся в центре нашей юго-восточной части республики.

Другие дороги планово ремонтируются, финансирование увеличено по этой позиции. Есть еще вопросы по дорогам, которые проходят по территории соседних районов. К примеру, село Екатериновка территориально расположено в Новошешминском районе, но дорога к нему частично проходит по территории Альметьевского района.

Бывают другие потребности, люди пишут, что нехватка остановочных павильонов. Детки выходят к транспорту, а погодные условия разные, необходимо бывает укрыться. К 1 июля ставим два остановочных. На подводящих дорогах к районному центру полностью установили фонари. Это все про безопасность в первую очередь.

предоставлено администрацией Новошешминского района

— Вернемся к показателям и стратегическим задачам. Каков план развития района на ближайшие 2-3 года? Есть ли он уже или Вы его сформируете?

— За два месяца сложно сформировать определенный план, но есть определенный стратегический векторный подход. Приоритетные задачи — привлечение людей в район, молодежи.

— А если в количестве — сколько людей хотите привлечь? Есть такая цифра?

— Цифры нет. Думаю, что нужно выйти на отсутствие убыли населения. Сейчас наблюдается снижение ежегодно. А дальше уже и в демографический плюс выйти и по рождаемости, и по привлечению. Такая цель. А концепцию развития района по ключевым позициям подготовим, внесем.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Вы говорили о проблеме нехватки социального и арендного жилья. А если поговорим про рынок, сколько стоит сотка земли в районе? И есть ли спрос на приобретение жилья по рынку?

— В прошлом году строилась трасса. И к нам в район приехало большое количество рабочих, что сильно подогрело спрос на недвижимость и раздуло цены на аренду до 30 тысяч рублей. Сейчас строители уехали, но рынок недвижимости в районе немного, на мой взгляд, неправильно реагирует. Пока цены необоснованно не соответствуют реальному спросу. И на сотку, не только на аренду жилья. Хотя землю тут найти попроще, все-таки там кадастровая стоимость считается. Думаю, что в ближайшие месяцы рынок сам должен себя отрегулировать. Спрос прошлого года породил предложения, но сейчас такого спроса нет.

— Я посмотрела объявление на сервисах. Старенькие дома у вас в районе продают, например, за 300-400 тысяч с землей. Это же фантастика или обман какой-то?

— Нет, на самом деле. Но в то же время есть дома, которые очень дорого стоят.

— Застройщики проявляют интерес к району? Есть планы по развитию коммерческой стройки?

— Потребность есть. Если это будет какой-то инвестор, бизнес, то он должен заработать. Соответственно для него цена жилья должна быть адекватной вложениям. Но если стоимость жилья будет высокая, то в районе покупатель задумается: зачем мне покупать здесь, я лучше куплю в Альметьевске либо в Казани, либо в Нижнекамске. Сейчас до Казани по трассе 1,5—2 часа езды, Закамье совсем рядом.

В нашем случае девелопмент — это такой сложный механизм экономического регулирования, пока здесь сложно спрогнозировать выгоду. Вы же понимаете, при нынешних ценах на недвижимость либо рост доходов должен произойти, либо снижение стоимости жилья. Будем наблюдать и принимать решения, исходя в том числе из рынка.



Наш район — это комплекс древних засечных черт

— Егор Александрович, чуть больше месяца Вы возглавляете район. Уже сложилось первое впечатление о районе и о новой работе?

— Меня поразила история района, его особое развитие. Первым делом, когда я приехал в район, посетил краеведческий музей. Сейчас читаю книгу по истории нашего района: ты же должен понимать, где работаешь, историю, уклад жизни людей. Новошешминский — очень интересный район, он сформировался из нескольких слобод: Архангельской слободы, Черемуховой, Екатерининской… В свое время это был комплекс засечных черт, который защищал территорию государства от набегов. И сам Новошешминск пошел с холма, на котором раньше стояла крепость. Сейчас там старейшая Троицкая церковь. Со всех сторон, заезжая в район, видишь ее купол издалека на холме.

предоставлено администрацией Новошешминского района

Сразу родилась идея о дальнейшем развитии этой исторической территории и воссоздании крепости. Возможно, через какой-то грантовый подход это реализуем — наметил себе в планы.

— А крепость сохранилась?

— Нет, там по большому счету не так много осталось от крепости, больше будет реконструкция. Но она тоже позволит создать некий центр туризма и придать в дальнейшем культурно-исторический статус району. Тем более это не единственное исторически ценное место. У нас есть село Тубылгы Тау с татарским населением — тоже уникальная история. Там была крепость в свое время, которая защищала еще рубежи Болгарского государства. До сих пор там находят различные монеты, и, по рассказам старожил, совсем недавно были видны даже оголовки древних сооружений. Там велись раскопки. Сейчас их, к сожалению, уже нет. С этого холма очень красиво протекает река Шешма, раньше она была полноводной. Рассказывают, когда солнце светило, там было видно, как плещется рыба, как в зеркале.

предоставлено администрацией Новошешминского района

За два месяца я еще не все увидел — планомерно объезжаю все наши 15 сельских поселений. В каждом знакомлюсь с населением, с проблематикой, с историей, с социальной сферой и максимально стараюсь погрузиться. Встречаемся с фермерскими хозяйствами. Хотелось бы работать 8 суток в неделю. Катастрофически не хватает времени. Хочется охватить все и сразу. Хотя по образованию я экономист и понимаю, что нужно строить долгосрочную и краткосрочную стратегии: не может быть все и сразу, должно быть планомерное поступательное развитие. Ставлю максимальные задачи.

— Если говорить о культурном коде, есть ли он в районе и удалось ли Вам его разгадать?

— В районе живет около 13 тысяч человек, то есть он довольно-таки компактный. В районном центре — чуть больше 5 тысяч жителей. Состав населения у нас очень богатый: около 55% русского населения, около 40% татарского населения, есть кряшенское поселение отдельно, есть чувашское поселение. Есть армянская диаспора, очень близкие нам друзья, они уже давно живут в районе. В основном это предприниматели. Так что культурный код разнонаправленный, смешанный. Мы всегда стараемся сохранить культуру каждого. Я еще немного проехал, пока порядка пяти сельских поселений изучил, и у каждого села своя история. В Зиреклинском сельском поселении, например, самая большая коллекция вышитых полотенец в республике. У нас все дорожат идентичностью. А какие у нас церкви, храмы, которым по 100-200 лет! Есть действующие, есть те, которые требуют все-таки восстановления. Уникально сохранившиеся, со старой архитектурой. Мы были в Архангельской слободе, там трехпрестольный храм высотой в 5-7 этажей, старая колокольня. Зашли внутрь, а там росписи старинные сохранились, их не реставрировали даже. В июне район посещал Владыка Пахомий, служил у нас соборную службу с представителями духовенства соседних районов.

— Мечети в районе нет, получается?

— Сейчас как раз на территории Новошешминска строим мечеть на месте старой, восстанавливаем. Разобрали полностью, заново фундамент залили, стены сейчас поднимаем, на том же месте и минарет оставляем. Такое было принято решение старожилами. Так и должно быть.

Я думаю, она станет центром духовного развития. В этом году на праздник Курбан-байрам мы там собирались. Поздравлял мусульман как раз уже на месте, где залит фундамент мечети. Под открытым небом — очень символично получилось.

предоставлено администрацией Новошешминского района

— А каким образом жители района обращаются?

— Есть и приемные дни, и у меня ведется обязательный отдельный реестр всех обращений. Но для скорости решения вопроса мне пишут в «личку». Социальная сеть прекрасно работает. В основном в ВК, так, видимо, удобнее. Сначала осторожничали, спрашивали, сам ли я веду свою страницу. А я веду страницу сам. Потом начали уже делиться проблемными вопросами, пожеланиями, рекомендациями. Это позволяет оперативно отреагировать, сразу даю поручение, и проще контролировать. Отдельно веду реестр обращений.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Не злоупотребляют?

— Нет такого. Всем, кто пишет, — отдельные слова благодарности за подсвечивание проблем, потому что не все сам видишь. В меру загруженности, и все-таки территории большие. А люди всегда глаза открывают, подсвечивают, чтобы можно было максимально оперативно вопросы решить. Мы же работаем для людей. Я и коллегам своим говорю: вот когда у нас будет ноль обращений, тогда у нас будет считаться максимальный КПД.

— Так же не бывает, наверное.

— Но к этому мы стремимся. И я всегда анализирую обращения. Еще когда работал в Министерстве экологии, а до этого — в Дрожжановском муниципальном районе, мы всегда старались анализировать направление потребностей. Когда мы будем переходить уже от «помогите спилить дерево» до глобальных проблем, которые здесь и сейчас нельзя решить, это уже будет большой плюс. Значит, мы улучшили каким-то образом быт и жизнь наших людей.