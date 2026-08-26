Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак по складам Wildberries

Предусмотрены отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий

Фото: Реальное время

Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак по складам Wildberries. Об этом сообщается на его официальном сайте.

— Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий, — говорится в публикации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В частности, устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты:

налога на добавленную стоимость (НДС) (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию);

налога на прибыль;

налога при применении упрощенной налоговой системы (УСН) и автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН);

страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года — июле 2027 года, с последующей рассрочкой.

Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

Напомним, предоставить предпринимателям поддержку 24 августа предложил Минфин России. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что предлагаемые меры помогут снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей и создадут условия для восстановления их деятельности.



Галия Гарифуллина