Михаил Карисалов: «Разработка всей цепочки — от пробирки до производства — и есть технологический суверенитет»

В Казани началось строительство уникальной катализаторной фабрики СИБУРа

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

В Казани, в промышленно-деловом квартале рядом с производственной площадкой «Казаньоргсинтеза», дан официальный старт строительству фабрики катализаторов. Задача единственного подобного производства в России и СНГ — уже в 2027 году заместить для отечественной отрасли производства базовых полимеров основные типы используемых катализаторов. В церемонии заливки первого кубометра бетона в основание будущей фабрики приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов. Подробности — в материале «Реального времени».

90% процессов в нефтехимии требуют катализаторов

До недавнего времени российская нефтехимия была зависима в этом вопросе от поставок извне. Об этом в разговоре с журналистами рассказал председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

На церемонию официального старта строительства катализаторной фабрики прибыл серьезный десант официальных лиц во главе с раисом республики Рустамом Миннихановым. Адель Гайнуллин

— Раньше мы приобретали нечто готовое, с необходимыми нам свойствами и качеством, но на стороне. И использовали это в технологической цепочке. Нормальная история. Но события последних лет, фантастическое санкционное давление, которое не ослабевает, многому нас научили. Наша задача — не наступить на эти грабли снова, не попасться на этот крючок. Технологический суверенитет в действии — это как раз разработка всей цепочки — от пробирки до производства, — обеспечивающей те крупнотоннажные инвестиции и новые заводы, которые мы создаем в рамках инвестиционной программы, — подчеркнул он.

Михаил Карисалов: «Технологический суверенитет в действии — это как раз разработка всей цепочки — от пробирки до производства». Адель Гайнуллин

Катализаторная фабрика, на церемонию официального старта строительства которой прибыл серьезный десант официальных лиц во главе с раисом республики Рустамом Миннихановым, — значительный, но далеко не единственный шаг в этом направлении. Средств и времени на обеспечение технологического суверенитета в СИБУРе не жалеют:

— Общие вложения — десятки миллиардов рублей. На что стоит обратить особое внимание: не существует единичной катализаторной фабрики самой по себе. В первой половине дня мы с Рустамом Нургалиевичем посетили наш научный центр, где происходит в том числе «разработка в пробирке», следующий этап — Центр пилотирования технологий (введен в эксплуатацию в Тобольске в минувшем году), где опробуются эти рецептуры на небольших прототипированных мини-заводах. И дальше уже непосредственно производство по этим опробованным рецептурам здесь — на катализаторной фабрике в Казани. В построение этой цепочки действительно инвестированы десятки миллиардов рублей. Но этот дает защиту всех наших производств, — отметил Михаил Карисалов. И особо он подчеркнул: речь не только о заводах холдинга, но и о других отечественных производителях полимеров.

Свыше 1 тыс. тонн катализаторов в год

Катализаторная фабрика расположится в промышленно-деловом квартале рядом с производственной площадкой «Казаньоргсинтеза». Здесь же в 2024 году СИБУР начал строительство R&D-центра и центра масштабирования технологий рядом. Таким образом, компания формирует полный цикл инноваций в нефтехимии — от этапа лабораторных разработок до промышленного производства современных материалов.

Схема производств будущей катализаторной фабрики. предоставлено пресс-службой «СИБУР»

«Производство будет включать в себя шесть производственных линий мощностью свыше 1 тыс. тонн в год. Выпускаемые катализаторы обеспечат технологическую независимость производства до 15 млн тонн современных синтетических материалов, без которых не обойтись ни в одной отрасли современного мира», — об этом собравшимся на церемонии поведал короткий информационный ролик.

Шесть производственных линий суммарно будут способны производить порядка 1 тыс. тонн хромовых, металлоценовых, титан-магниевых катализаторов, катализаторов Циглера. И почто столько же силикагеля.

Дарья Борисова: «Особенно важно отметить: производственные линии разных типов катализаторов будут интегрированы с производством носителя». Адель Гайнуллин

— Особенно важно отметить: производственные линии разных типов катализаторов будут интегрированы с производством носителя. Это — полный цикл локализации. Технологии прорывные, уникальные: комбинация российских разработок и ноу-хау, частичное заимствованные у наших международных партнеров. Российские разработки — результат совместной работы с ведущими отечественными институтами, при мощной грантовой поддержке практико-ориентированных исследований. Это один из примеров пилотных решений в рамках исполнения поручений президента России о тесном взаимодействии фундаментальной и прикладной наук, — пояснила кандидат химических наук, член правления — управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова.

Молодые ученые рассказали Рустаму Минниханову и гостям события о себе и своей работе. Адель Гайнуллин

Выстраиваемая цепочка — от науки (строящийся в Казани R&D-центр и центр масштабирования технологий СИБУРа, — прим. ред.), под крылом которого будут трудиться более 350 ученых, из них 170 уже съехались в столицу Татарстана, до Центра пилотирования технологий в Тобольске, где научные изыскания начнут обретать силу на пилотных установках, перед тем как быть запущенными в промышленное производство на будущей катализаторной фабрике, — до настоящего момента также в России просто не существовала. К слову, часть команды молодых ученых, непосредственно задействованных в разработке и испытаниях катализаторов, что будут производиться на новой фабрике, приняли участие в церемонии. Они рассказали Рустаму Минниханову и гостям события о себе и своей работе.

— В области катализа и полиолефинов я работаю уже более 15 лет. Защитил по этому направлению кандидатскую диссертацию на химфакультете МГУ. Потом начал работу с СИБУР, переехал в Томск, там возглавил группу. Мы стали разрабатывать катализаторы полимеризации полиолефинов. Все те катализаторы, что здесь представлены, мы разрабатывали. В конце прошлого года переехал в Казань, и сейчас мы работаем над новыми поколениями катализаторов и материалов, — поделился своей историей Николай Колосов.





Вадим Сафронов: «Сейчас мы работаем над новыми поколениями катализаторов и материалов». Адель Гайнуллин

В феврале 2025 года переехал из Томска в Казань его коллега Вадим Сафронов. В Сибири он возглавлял группу, работавшую над созданием катализаторов полимеризации полиолефинов.

— Все те катализаторы, что здесь представлены, разрабатывали мы. А сейчас мы работаем над новыми поколениями катализаторов и материалов, — сообщил он.

Ильдар Салахов: «Работаем с командой на благо компании, науки, страны!». Адель Гайнуллин

Ильдар Салахов 20 лет работал на «Нижнекамскнефтехиме».

— После слияния СИБУРа и ТАИФа коллеги предложили переехать в Тобольск в центр пилотирования технологий. Успешно его запустили. Сейчас трудимся, испытываем собственные катализаторы с целью масштабировать в промышленное производство. В 2009-м защитил кандидатскую степень в КНИТу, а в конце 2024 года защитил докторскую степень химических наук в институте нефтехимического комплекса. Работаем с командой на благо науки, компании, страны, — подчеркнул он.

В Татарстан вернулся ненадолго — помочь коллегам. В Тобольске ждет семья: жена и трое сыновей. Двое родились еще в Татарстане, младший — сибиряк.

Первый кубометр бетона

Идея строительства в Казани фабрики катализаторов начала получать воплощение в середине 2024 года, когда собственный инжиниринг нефтегазохимического холдинга приступил к разработке проектной документации. К настоящему моменту уже получено положительное заключение госэкспертизы, разрешение на строительство, подготовлен котлован и завершено погружение свай. Об этом собравшимся рассказал директор по капитальным вложениям и инвестиционным проекта СИБУРа Павел Шабалов.

Старт активной фазе строительных работ дали генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Старт активной фазе строительных работ дали генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Адель Гайнуллин

— Сегодня мы даем старт строительству самого современного и крупнейшего в стране завода по производству катализаторов. Нашими коллегами из СИБУРа выстраивается целая цепочка, обеспечивающая конкурентоспособность отечественного продукта. Все, что мы сегодня обсуждаем, — и опытно-промышленные установки, и фабрика катализаторов позволят обеспечить страну всей необходимой продукцией, востребованной на рынке, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Мы даем старт строительству самого современного и крупнейшего в стране завода по производству катализаторов». Адель Гайнуллин

— Начало строительства катализаторной фабрики в Казани — важный шаг на пути создания полного цикла инноваций в нефтехимии, где наука становится исходной точкой развития. Сегодня мы создаем инновационную платформу, объединяя фундаментальные исследования, прикладную инженерию, цифровые решения и индустриальные компетенции. Мы не просто локализуем технологии — мы создаем новые рынки и задаем стандарты развития отрасли на годы вперед, — высказал уверенность Михаил Карисалов.

Михаил Карисалов: «Мы не просто локализуем технологии — мы создаем новые рынки и задаем стандарты развития отрасли на годы вперед». Адель Гайнуллин

В 2026-м завезут основное технологическое оборудование. Основные строительные работы планируется завершить уже к середине 2027 года, затем стартуют пусконаладочные работы. Первые тонны готовых катализаторов на производствах нефтегазохимии ждут уже к третьему кварталу того же 2027 года.

Главное — люди

Как отметил генеральный директор СИБУРа, республика очень комфортна для масштабных стартов и активного развития:

— Здесь мы стартуем не на пустом месте: потенциал Татарстана — промышленный, научный, людской потенциал… мы всем этим сегодня пользуемся. Наши ученые, приезжая в Казань и Нижнекамск, говорят о том, что им нравится жить и работать в Татарстане. Мы и дальше будем привлекать сюда талантливых специалистов для работы на этих современнейших производствах, опираясь на потенциал республики и Казани. И будем растить и воспитывать местные кадры. Кем брать вершины? Людьми!

Почетные гости события вместе с молодыми учеными заложили послание коллегам-нефтехимикам будущего. Капсула времени будет открыта ровно через 50 лет. Адель Гайнуллин

Согласен с этим и Рустам Минниханов:

— Мы благодарны руководству СИБУРа за реализацию стратегических проектов: ЭП-600, производство гексена, новый этиленопровод, научно-технический центр. Но самое главное — это кадры, которые необходимо готовить со школьной скамьи. И то, что мы в этом году запускаем «ФизХимПрорыв», — очень важное и нужное решение, — подчеркнул он.

Завершилась церемония общим памятным фото. Адель Гайнуллин

Тем, кто будет продолжать развивать нефтегазохимию в будущем — поколению молодых ученых последней четверти XXI века, специалисты R&D-центра СИБУРа адресовали свое послание. Документ, защищенный специальным тубусом, при участии Рустама Минниханова и Михаила Карисалова заложили в памятный камень, за которым уже совсем скоро вырастут стены фабрики катализаторов. Вскрыть послание планируется ровно через полвека.