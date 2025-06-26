Точка сборки инноваций: в Казани началось строительство катализаторной фабрики СИБУРа

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Производство станет первым и крупнейшим в России и странах СНГ, выпускающим все типы катализаторов полимеризации, необходимых для получения наиболее востребованных синтетических материалов — полиэтилена, в том числе особо прочных марок, и полипропилена.

Катализаторная фабрика компании становится ключевым элементом национальной технологической инфраструктуры. Этот объем позволит обеспечить технологическую независимость производства базовых полимеров в России, а также создаст возможности для поставок катализаторов в близлежащие регионы.

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Объем производства полиэтилена и полипропилена в 2024 году в России и странах СНГ составил 7,9 млн тонн. С учетом уже реализуемых и другими компаниями инвестиционных проектов, к 2030 году этот показатель может вырасти более чем вдвое.

— Что такое полиолефиновый катализатор? Если простым языком, то это химические соединения, которые позволяют нам получать полимер, в нашем случае — полиэтилен и полипропилен. Для этого мы используем хромовые, металлоценовые и катализаторы Циглера — Натта. Полиолефиновый катализ не стоит на месте и развивается каждый год. Для нас, как для разработчиков, очень важно смотреть вперед и искать инновационные решения, новые модификаторы для катализаторов, которые позволят получить уникальные полимеры с прорывными свойствами, — рассказала начальник лаборатории синтеза полиолефинов научно-исследовательского центра СИБУР Инновации Кристина Самарова.

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Благодаря катализатору задается структура полимера с точностью до тактильных ощущений. Один и тот же полиэтилен может быть мягким, как упаковка для хлеба, или твердым, как тот, что используется для производства бензобаков, отметила главный эксперт лаборатории синтеза полиолефинов научно-исследовательского центра СИБУР Инновации Оксана Костомарова.

— Если мы делаем катализатор для упаковки — нам важна прочность при минимальной толщине. Для медицины — биосовместимость и стерилизуемость. Для автопрома — устойчивость к ударам и температурным деформациям. Катализатор становится отправной точкой — от него зависят параметры, которые потом влияют на экономику, безопасность и комфорт использования. Это похоже на программирование, только на уровне химии, — рассказала она.

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Первыми в рамках проекта будут построены мощности по производству хромовых катализаторов. Этот тип катализаторов используется на крупнейших производственных комплексах — «Казаньоргсинтезе», «ЗапСибНефтехиме», а также будет применяться и на Амурском газохимическом комплексе. Хромовые катализаторы незаменимы при производстве пленочных и выдувных марок полиэтилена, используемых в том числе для производства флаконов, топливных баков, канистр. Завершение строительства и запуск производства ожидается в 2027 году.

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Вторым этапом планируется строительство производства металлоценовых катализаторов, которые используются для выпуска полиэтилена особо прочных марок, например для труб ЖКХ со сроком службы до 100 лет.



Технология таких катализаторов была получена учеными МГУ: именно эту разработку планируется применить на «Нижнекамскнефтехиме» для выпуска металлоценового полиэтилена.

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Всего будет запущено шесть технологических линий.

Производство катализаторов будет расположено в непосредственной близости от научно-исследовательского центра и центра масштабирования компании, начало работы которого планируется в 2026 году. Все это позволяет говорить о создании инновационного научно-технологического кластера в Казани, а это — фактор привлечения в Татарстан высококвалифицированных кадров, появятся новые возможности для местных молодых ученых и специалистов.