СИБУР развивает сотрудничество с КФУ и КНИТУ для обеспечения кадрами нового R&D-центра

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

R&D-центр и центр масштабирования технологий СИБУРа в Казани начнет работу в 2026 году. Реализуя проект, компания активно развивает сотрудничество с научными школами Татарстана.

В научном центре будут работать более 350 ученых. 170 разработчиков уже работают в Казани, 80 из них переехали из Томска, где научное подразделение компании базировалось более 15 лет.

Компания активно развивает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и Казанским федеральным университетом. В 2024 году в КНИТУ открыта совместная лаборатория по разработке и применению полимеров. Совместно с КФУ создана лаборатория по разработке и исследованию гетерогенных катализаторов.

В 2025 году будет запущена магистерская программа по масштабированию технологий в КНИТУ. Выпускники этой программы смогут работать в научном центре.

— Инфраструктура R&D-центра будет использоваться как для проведения исследований и новых разработок, так и для профориентации казанских студентов и школьников. Такая синергия создаст новые возможности для развития татарской нефтехимической школы, — рассказал кандидат химических наук, генеральный директор научно-исследовательского центра СИБУР Инновации Ильназ Зарипов.

В научном центре будут работать 30 лабораторий, сфокусированных на ключевых направлениях развития компании, а также уникальный парк 15 пилотных установок.

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

— От открытия центра мы ждем объединения всех компетенций по разработке в одном месте, что позволит быстрее принимать решения и взглянуть на процессы с разных сторон, — добавил кандидат химических наук, начальник лаборатории разработки катализаторов Виктор Головин. — В новом центре сконцентрируемся на разработке новых катализаторов и их следующих поколений, а также на разработке собственных технологий для нефтехимии, где катализаторы — только часть большой работы. Открытие R&D-центра откроет дополнительные возможности привлечения новых кадров в наши современные лаборатории.