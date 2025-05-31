Бизнес-обзор: еще одна попытка обанкротить Зиганшина, владельцы «Порт-Маркета» переписывают активы

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели.

Фото: Коллаж "Реального времени"

На этой неделе стало известно о новой попытке обанкротить компанию Равиля Зиганшина «ПСО «Казань». Претензии возникли у основного генподрядчика Минобороны — Главного военного строительного управления по спецобъектам. Федеральный застройщик GloraX получил положительное заключение на проект третьего квартала в жилом комплексе казанского «Экорайона». Собственники компании «Премьер» — одного из трех крупнейших поставщиков алкоголя в Татарстане решили передать бизнес детям. Подробнее об этих и других новостях — в новом обзоре «Реального времени».

Крупный оптовик алкоголя переписал активы

В татарстанской компании «Премьер», одного из лидеров алкогольного рынка республики, появились новые учредители. До недавнего времени обществом на равных владели Эмиль Данилов и Рустем Давлетгараев. Но сейчас у них осталось по 1,32% акций, остальные 97,36% перешли к ООО «Магистраль», которым владеют, вероятно, дочери предпринимателей: Камилла Эмилевна Данилова и Алика Рустемовна Исмагилова.

Девушкам также принадлежит фирма по управлению недвижимостью «Аренда сервис прим», а у Исмагиловой в собственности еще три казанских предприятия: два — по розничной торговле напитками и одно — по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.

В татарстанской компании «Премьер», одного из лидеров алкогольного рынка республики, появились новые учредители. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выручка ООО «Премьер» в прошлом году выросла на 14%, до 5,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 736 млн. Второй по объемам продаж алкодистрибьютор Татарстана развивает сеть «Порт-Маркет» (до ребрендинга в 2022 году — «Глобус-Маркет»). Сегодня она насчитывает свыше 200 магазинов. Хотя формально связь с «Премьером» не прослеживается, именно его собственников в отрасли называют бенефициарами сети.

До 2021 года Данилов и Давлетгараев также были совладельцами компании «Алкоторг» с оборотом 57 млрд рублей — через нее продает свою продукцию один из крупнейших производителей алкоголя в России — госхолдинг «Татспиртпром».

Подрядчик Минобороны хочет обанкротить ПСО «Казань»

В четверг стало известно о намерении Главного военного строительного управления по специальным объектам обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании Равиля Зиганшина — ПСО «Казань». ФГУП «ГВСУ по СО» работает на строительстве объектов специального назначения с 2000 года и является основным крупным подрядчиком Минобороны. География возводимых им объектов охватывает всю Россию, в их числе и космодром «Восточный».

Основной подрядчик Минобороны хочет обанкротить компанию Равиля Зиганшина — ПСО «Казань». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Учредители госпредприятия — Федеральная служба спецстроительства при правительстве и Министерство имущественных отношений. Месяцем ранее Минобороны направило к своим стройподрядчикам более 20 исков, требуя свыше 31,1 млрд рулей. Непосредственно ГВСУ проходит по семи заявлениям с общей суммой требований около 11 млрд.

Экс-глава ГВСУ по спецобъектам Андрей Белков обвиняется по уголовному делу о покупке томографа по завышенной стоимости. Оборудование приобретали для 9-го лечебно-диагностического центра МО. В среду выяснилось, что у бывшего руководителя Главного военного стройуправления также есть счета в иностранных банках. На этом основании следствие просило оставить Белкова в СИЗО, считая, что он может скрыться за рубежом.

В прошлом году ГВСУ судилось с ПСО «Казань», требуя оплаты своих услуг за размещение работников компании Зиганшина в общежитии военного городка в поселке Циолковский Амурской области. Однако с мая по декабрь 2023 года платежей не было, сообщили в управлении. Суд постановил взыскать с ПСО свыше 7,5 млн рублей долга и процентов за пользование чужими средствами.

ГВСУ судилось с ПСО «Казань», требуя платы за размещение работников компании Зиганшина в общежитии военного городка в поселке Циолковский Амурской области. Максим Платонов / realnoevremya.ru

GloraX одобрили проект третьего квартала в «Экорайоне»

На этой неделе положительное заключение госэкспертизы получил проект строительства третьего квартала жилого комплекса «Экорайон» в Кировском районе Казани (Урбан-блок 6). Застройщиком выступает компания «СЗ «Мицар», входящая в группу петербургского мультиформатного застройщика GloraX.

В рамках проекта предполагается четыре очереди строительства, сейчас компания ведет первую: возводит дома в первом квартале ЖК «Экосити». Площадь нового квартала — 29,5 га, жилые здания разной высотности в 1—11 этажей. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.

Девелопер из Петербурга стал первым и пока единственным инвестором казанского «Экорайона» — проекта, созданного в поддержку пострадавших вкладчиков обанкротившихся банков в Татарстане. В 2023 году он выкупил первые 25 га, намереваясь построить 200 тыс. кв. м жилья, вложив 20 млрд рублей. По проекту планировки территории район разделен на 15 кварталов с населением 17,5 тысячи человек.

В рамках проекта предполагается четыре очереди строительства, сейчас компания ведет первую: возводит дома в первом квартале ЖК «Экосити». скриншот генплана проекта glorax

Рост промпроизводства и молокозавод в Кукморе

В течение недели «Реальное время» также рассказывало о том, что Татарстан продолжает улучшать позиции в промпроизводстве России. За первый квартал 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в республике достиг 106,6%. Годом ранее он был всего 101,9%. Республика улучшила свои позиции в ПФО, а также обогнала по этому показателю Москву и Московскую область, но уступила Санкт-Петербургу — и это на фоне замедления российской экономики и сохранения высоких ставок в кредитовании. За счет чего растет промышленность Татарстана и сможет ли регион сохранить такие темпы роста до конца года. выясняла аналитическая служба нашего издания.

Крупный инвестпроект планируют реализовать в Кукморском районе — здесь хотят построить завод по переработке молока стоимостью 5 млрд рублей. «Полностью изменили конфигурацию будущего молочного комбината: сначала планировали выпускать сыры, а сейчас решили расщеплять на белки и жиры», — поделился глава муниципалитета Сергей Димитриев новыми подробностями. Район производит 570 тонн молока в сутки, а перерабатывает у себя всего 4%. К 2026 году местные власти рассчитывают остановить вывоз «белой нефти» — к тому времени заработает «кооперативный» Кукморский молочный комбинат проектной мощностью 800 тонн в сутки.

Крупный инвестпроект планируют реализовать в Кукморском районе — здесь хотят построить завод по переработке молока стоимостью 5 млрд рублей. предоставлено пресс-службой АИР

Кроме того, местные инвесторы собираются вложить 300 млн рублей в отели вдоль горнолыжного комплекса «Медная гора».