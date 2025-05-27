«Такого завода в России нет»: Кукмор обещает перерабатывать все производимое молоко с 2026 года

Там построят завод по переработке молока за 5 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Полностью изменили конфигурацию будущего молочного комбината: сначала планировали выпускать сыры, а сейчас решили расщеплять на белки и жиры», — поделился глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев новыми подробностями реализации главного инвестиционного проекта стоимостью в 5 млрд рублей. Муниципалитет надаивает 570 тонн молока в сутки, а перерабатывает у себя всего 4%. Глава рассчитывает остановить вывоз «белого» сырья в 2026 году, когда заработает «кооперативный» Кукморский молочный комбинат проектной мощностью 800 тонн в сутки. Кроме того, местные инвесторы собираются вложить 300 млн рублей в отели вдоль горнолыжного комплекса «Медная гора». Подробнее о новых инвестпроектах в Кукморе — в материале «Реального времени».

Добро пожаловать, но мы и сами с усами

— Кто только к нам не приезжал: и сербы, и турки, и китайцы! Но всех отпугивает долгая окупаемость молочного производства — до 10 лет. В итоге мы пришли к тому, чтобы создать свою кооперацию, сами осилим, — объяснял журналистам глава Кукмора Сергей Димитриев, почему будущую империю, Кукморский молочный комбинат, взялись строить местные инвесторы, объединившись в кооператив.

И похоже, ставка на своих и есть его кредо в управлении территорией. Потому что ни один новый проект, будь то флагманская переработка молока, гостиничный бизнес или строительство жилья, не запускается без участия местных ресурсов. Одним словом, добро пожаловать в Кукмор, но без внешних инвесторов не пропадем. «Мы ищем инвесторов по всей стране, но [опираемся] на своих», — признался глава во время неформального общения с прессой.

предоставлено пресс-службой АИР

— Тот, кто не носил кукморских валенок, не готовил на кукморской посуде и не пробовал кукморского молока, тот не знает Татарстана, — такими словами Талия Минуллина открыла «Муниципальный час» с главой Кукморского района.

Хозяин северной «молочной долины» впервые приехал с презентацией инвестиционных возможностей, но портфель проектов оказался не слишком богатым. На откуп частному капиталу готовы отдать восстановление историко-культурного наследия, развитие туристической инфраструктуры, жилищное строительство, но в базовых отраслях экономики не стоит ждать тектонических изменений. Ее фундамент составляют производитель алюминиевой посуды Kukmara, старейшая фабрика по выпуску валенок и одежды, молочное животноводство, а также новые производства по выпуску гранитного камня (к слову, его используют при декоративной отделке московского метро и общественных пространств Москвы).

По итогам 2024 года ВТП составил 28 млрд рублей. При этом Сергей Димитриев оказался одним из немногих, кто отчетливо видит перспективу экономического развития до 2030 года. К этому времени ВТП района должен вырасти до 50 млрд рублей, сообщил он.

Кукморская выручка вырастет до 50 млрд рублей

И привел детальную раскладку будущего роста. Самый большой прирост выручки в 20 млрд должен обеспечить будущий Кукморский молочный комбинат, сообщил он. Еще 7 млрд принесут новые молочные фермы почти на 8 тысяч голов, которые запустят в 2026—2028 годах. Столько же ожидают от базовых предприятий Кукморского района. Плюс 3 млрд рублей должен принести новый мясокомбинат, который строит инвестор из Чувашии. Предприятие рассчитано на переработку 3 тысяч голов КРС в год. «Плюс ожидаем роста выручки от продажи моторных лодок «Триера», от белорусов на 1 млрд рублей», — перечислил глава.

Правда, получилось немного больше заданной планки в 50 млрд рублей. «Конечно, не хотелось бы тянуть до 2030 года, а подойти к этому уровню к 2028 году», — заявил Сергей Димитриев. С другой стороны, в этом плане не оказалось места для маневра ни влево, ни вправо, как будто новые инвесторы не проявятся.

Не молоко: инвесторы решили производить полуфабрикаты

Флагманский инвестпроект по переработке 800 тонн сырого молока продвигают два года, но только сейчас утвердили его окончательную «конфигурацию», сообщил Димитриев. ООО «Кукморский молочный комбинат» создан местными производителями молока, среди которых ПСК Нияза Аитова, ООО «Вахит Молоко», ООО «Молком» Дилары Даутовой и ООО «Восход». Предприниматели объединились в кооператив, поэтому комбинат в обиходе называют «кооперативным». Инвестиции предпринимателей в завод составят 5 млрд рублей, подтвердил Сергей Димитриев.

Корректировка в направлении будущего завода связана с изменением конъюнктуры на молочном рынке. По словам Димитриева, российский рынок переполнен сырами, поэтому инвесторы решили переориентироваться на выпуск полуфабрикатов. Молоко будут расщеплять на жиры и белки, а затем отгружать другим молочным предприятиям. «Такого завода в России нет. Мы в том числе изучали и зарубежные предприятия», — сказал он.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В этой концепции завершается проектирование будущего молочного комбината. По словам главы района, сейчас проходит госэкспертиза, а строительство планируется начать в июле текущего года. Ввести в эксплуатацию планируют летом будущего года.

С открытием комбината Кукмор будет перерабатывать весь объем местного сырого молока, сообщил спикер. В настоящее время сельчане надаивают 570 тонн молока в сутки, этот объем полностью вывозится за пределы. «Перерабатываем только 20 тонн», — уточнил позднее Димитриев. При этом закупочные цены в последние три месяца снизились на 15% — до 39 рублей с учетом НДС.

Запах навоза не всем нравится

— Сейчас видим, что поголовье коров сильно сокращается в личных подсобных хозяйствах, — с тревогой отметил Димитриев. — Хотим или нет, но молодежь не хочет содержать коров в своем подворье. И если хотим сохранить деревню, то в районе должны быть промышленные площадки, чтобы туда переводить скот.

Кукморские власти нашли способ, как сохранить личное поголовье скота. В прошлом году здесь запустили пять молочных мини-ферм, куда можно «сдать» своих коров на откорм и надой молока. «Лучшего способа нет: молодым не нужно готовить сено, фураж», — считает глава.

Правда, владельцы коров должны объединиться в кооператив и построить ферму самостоятельно, а государство компенсирует 50% расходов. «Возмещение — 5 млн рублей, плюс субсидия от продажи молока — 2—3 рубля с литра реализации», — сообщил Димитриев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Мы актуализировали сметную стоимость фермы с 3 до 5 млн рублей, — заявил замминистра сельского хозяйства РТ Рустем Гайнуллов. — Одна ферма рассчитана на содержание 24 коров, внутри один доильный зал, а владельцы коров могут платить за аренду. Запах навоза не всем понравится.

Тем не менее Кукмор остается в лидерах по производству молока и получает внушительные субсидии в пределах 1 млрд рублей.

предоставлено пресс-службой АИР

Впервые в районе построили 30 коттеджей для работников агропредприятий — участников федеральной программы «Комплексное развитие территорий». В планах — 220 домов. По условиям программы дома должны быть в сельской местности, а инвесторы оплачивают 36% расходов, остальное — республика, федеральный и местные бюджеты. В отбор на 26-й год прошли 42 дома. «Сети будут проложены за счет спонсоров», — заверил глава.

Возможно, в этом году кукморские инвесторы подадут заявку в Инвестсовет РТ на строительство отелей вдоль горнолыжного комплекса «Медная гора», сообщил Сергей Димитриев. С участием внешнего соинвестора они собираются вложить 300 млн рублей в отели уровня 3—4 звезд. Туристический поток сейчас составляет 24 тысячи посетителей в год, но мест на горнолыжном курорте не хватает.