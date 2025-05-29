Татарстан наращивает динамику: промышленное производство в республике выросло на 6,6%

Фото: Реальное время

Татарстан продолжает улучшать позиции в промпроизводстве России. За первый квартал 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в республике достиг 106,6%. Годом ранее он был всего 101,9%. Республика улучшила свои позиции в ПФО, а также обогнала по этому показателю Москву и Московскую область, но уступила Санкт-Петербургу — и это на фоне замедления российской экономики и сохранения высоких ставок в кредитовании. За счет чего растет промышленность Татарстана и сможет ли регион сохранить такие темпы роста до конца года — в материале аналитической службы «Реального времени».

Обрабатывающая промышленность в Татарстане выросла на 13,7%

Промышленное производство в Татарстане в I квартале 2025 года выросло на 6,6%, при этом обрабатывающая промышленность увеличилась на 13,7%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 4,5%.

Если посмотреть, как менялась динамика промышленного производства в республике по месяцам, то к соответствующему периоду прошлого года в январе оно выросло на 4,9%, в феврале — на 5,6%, а в марте — на 9,7%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Промышленное производство в Татарстане в I квартале 2025 года выросло на 6,6%. взято с сайта tatarstan.ru

В сравнении с предыдущим месяцем этого года динамика промпроизводства в марте оказалась еще более впечатляющая. В январе после декабря 2024 года промышленное производство упало на 19,6%, в феврале был незначительный рост по сравнению с январем — +0,6%, а в марте 2025 года рост достиг 11,5%.

Реальное время / realnoevremya.ru

За три месяца 2025 года в Татарстане было отгружено промышленной продукции, товаров и оказано услуг на 1,4 трлн рублей, чуть более 1 трлн — в обрабатывающих производствах и 248,2 млрд рублей — в области добычи полезных ископаемых. Наибольший вклад в обработке внесли производство кокса и нефтепродуктов (301 млрд рублей), химических веществ (149,7 млрд рублей), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (95,2 млрд рублей), пищевых продуктов (88,4 млрд рублей), производство резиновых и пластмассовых изделий (56,7 млрд рублей) и машин и оборудования (41 млрд рублей).

Наибольший вклад в обработке внесли производство кокса и нефтепродуктов (301 млрд рублей), химических веществ (149,7 млрд рублей). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для сравнения, за первый квартал прошлого года в Татарстане было отгружено продукции, товаров и оказано услуг на 1,2 трлн рублей, 879,4 млрд — в обрабатывающих производствах и 283 млрд рублей — в сфере добычи. Рост промпроизводства за три месяца 2024 года составил всего 1,9%.

Динамичнее всего в первом квартале 2025 года в Татарстане росли производства резиновых и пластмассовых изделий (+35,1%), металлургическое производство (+21,3%), производство мебели (+20,5%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+10,2%) и химических веществ и продуктов (+9,5%).

Топ-5 наиболее динамично растущих отраслей промышленности Татарстана

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство резиновых и пластмассовых изделий 135,1% 2 Производство металлургическое 121,3% 3 Производство мебели 120,5% 4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 110,2% 5 Производство химических веществ и продуктов 109,5%

Падение зафиксировано в производстве одежды (-28,4%), текстильных изделий (-15%), лекарственных средств и материалов (-14,2%), электрического оборудования (-12,4%) и готовых металлических изделий (-10,5%).

Падение зафиксировано в производстве одежды (-28,4%), текстильных изделий (-15%). Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Топ-5 отраслей промышленности Татарстана, продемонстрировавших падение

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство одежды 71,6% 2 Производство текстильных изделий 85% 3 Производство лекарственных средств и материалов 85,8% 4 Производство электрического оборудования 87,6% 5 Производство готовых металлических изделий 89,5%

Татарстан обогнал по динамике Москву

Среди регионов России самый высокий индекс промышленного производства у Чукотского автономного округа (128,6%), Курганской области (120,7%) и Хабаровского края (116%). В ПФО Татарстан по индексу промышленного производства обгоняют Удмуртская Республика (112,6%), Чувашия (109,8%) и Ульяновская область (107,7%).

В ПФО Татарстан по индексу промышленного производства обгоняют Удмуртская Республика (112,6%), Чувашия (109,8%) и Ульяновская область (107,7%). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самый низкий индекс промышленного производства в России в I квартале 2025 года зафиксирован в Дагестане (65,7%), в Северной Осетии (75%) и в Республике Калмыкия (88,6%).

В Ленинградской области индекс промышленного производства в первом квартале составил 100,2%, Нижегородской — 104,9%, Московской — 105,2%. В Москве — 105%, в Санкт-Петербурге — 106,7%.



— Динамика промышленного производства Татарстана за I квартал 2025 года выглядит более позитивной по сравнению со среднероссийской (+6,6% против 1,1%). Более высокие темпы роста для Республики Татарстан обеспечивают ряд ключевых отраслей в обрабатывающем секторе, это в том числе производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+10,5%) и производство химических веществ и химических продуктов (+9,5%), — комментирует данные младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

В первом случае на статистике, по всей видимости, отражается открытие в 2024 году завода по выпуску тентованных магистральных полуприцепов Wagnermaier в ОЭЗ «Алабуга», во втором — расширение производства удобрений. Среди менее значимых отраслей рост обработки обеспечили производство резиновых и пластмассовых изделий (+35,1%), металлургическое производство (+21,3%), производство мебели (+20,5%) и производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+25,9%).



В первом случае на статистике, по всей видимости, отражается открытие в 2024 году завода по выпуску тентованных магистральных полуприцепов Wagnermaier в ОЭЗ «Алабуга». Реальное время / realnoevremya.ru

Общероссийские показатели более скромные в связи со снижением в добывающем секторе (-3,7%) и обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (-3,9%). Снижение в добывающем секторе складывается за счет тенденций в добыче нефти и газа. При этом обработка в России всего выросла на 4,7% при динамике +13,7% в Республике Татарстан.

Скорее всего, по 2025 году индекс промышленного производства в Татарстане будет ниже 106%, прогнозирует Бухарский: «Во-первых, высокие темпы за первые месяцы 2025 года отчасти обусловлены базой — минимальным ростом производства в первые месяцы 2024 года (индекс промышленного производства за январь — март 2024 года составил 101,9%), при разгоне во второй половине года (105% за январь — декабрь 2024 года). Во-вторых, в действующем Прогнозе социально-экономического развития Республики Татарстан на 2025—2027 годы индекс промышленного производства в 2025 году прогнозируется на уровне 103,1%».

Поддержание таких темпов роста может оказаться проблематичным

«Рост промпроизводства в Татарстане в I квартале 2025 года (6,6%) существенно превысил общероссийскую динамику (1,1%). При этом сокращение выпуска в добыче полезных ископаемых (-4,5%) незначительно превышает общероссийский показатель (-3,7%), в то время как в обрабатывающей промышленности рост (13,7%) значительно выше, чем по стране в целом (4,7%)», — комментирует данные Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

В обрабатывающей промышленности Татарстана рост (13,7%) значительно выше, чем по стране в целом (4,7%). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Возможно, на результаты I квартала повлиял эффект низкой базы прошлого года: так, в Татарстане в I квартале 2024 года обрабатывающая промышленность выросла лишь на 3,5% по отношению к I кварталу 2023 года, в то время как по России в целом рост был намного выше (+9%).

— Сильный рост в обрабатывающей промышленности Татарстана в I квартале 2025 года обеспечили несколько отраслей. Во-первых, химическое производство (+9,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+35,1%), в том числе производство «пластмасс в первичных формах» увеличилось на 16,5%, — перечисляет аналитик.

Химическая промышленность является одной из ведущих отраслей Татарстана и вносит значительный вклад в ВРП региона. Еще одной ключевой отраслью промышленности Татарстана является автопром, в том числе КАМАЗ. «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в I квартале 2025 года выросло на 10,2%. Для сравнения: в России в целом сокращение выпуска составило 9,5%. Правда, при этом производство грузовиков (средства автотранспортные грузовые) в Татарстане сократилось на 9,7%. Пищевая отрасль, на которую пришлось более 8% в стоимостном объеме обрабатывающей промышленности Татарстана, выросла на 3,6%», — отмечает эксперт.



Еще одной ключевой отраслью промышленности Татарстана является автопром, в том числе КАМАЗ. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Нетипичной по сравнению с общероссийской динамикой была и динамика таких менее значимых для региона отраслей, как металлургическое производство (+21,3%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+25,9%), производство мебели (+20,5%). По России в целом в этих отраслях в I квартале 2025-го динамика была отрицательной.

В то же время в самой крупной отрасли обрабатывающей промышленности региона — производстве кокса и нефтепродуктов, на которую приходится около 28% в структуре обрабатывающей промышленности, выпуск сократился на 0,8%.

В первом квартале 2025 года в Татарстане, в сравнении с Россией, сократилось производство в отраслях, часто ассоциируемых с гособоронзаказом (производство готовых металлических изделий и производство компьютеров, электронных и оптических изделий), а также выпуск лекарственных средств и медикаментов.

«Несмотря на сильные результаты промышленности Татарстана в I квартале 2025 года, поддержание таких темпов роста в течение всего года может оказаться проблематичным, — считает Беленькая. — В частности, из-за отсутствия роста в таких ключевых отраслях промышленности Татарстана, как добыча полезных ископаемых (ее доля составляет почти 18% в общей стоимости отгруженной промышленной продукции в I квартале 2025 года, что выше, чем в среднем по России), и в производстве кокса и нефтепродуктов (21,7% в общем объеме)».