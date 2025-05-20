Семин по иску Суяргулова отдает землю в 1 млрд под дороги Казани

Порядка 74 гектаров земли лендлорда в Советском районе столицы достанутся городу по мировому соглашению в рамках судебного спора

Фото: Коллаж "Реального времени"

Сегодня Прокуратура Татарстана, исполком Казани и УК «Капитал-Траст-Инвест» заключили мировое соглашение в рамках спора о признании недействительными земельных сделок города с компанией Алексея Семина. Татарстанский лендлорд передает в муниципальную собственность 74 гектара в Советском районе столицы. Выделяемые земли стоимостью свыше 1 млрд рублей предназначены под развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Параллельно миллиардер безвозмездно передал исполкому 400 земельных участков в Каймарах для многодетных семей.

ASG передаст городу 74 га под дороги

Без малого четыре месяца ушло у группы ASG, чтобы урегулировать спор с прокурорами. Надзорный орган добивался «обнуления» ее сделок с городом. Оспаривали 25 постановлений исполкома 2012-2013 годов о передаче земель в центре Казани компании Алексея Семина в обмен на его угодья в окрестностях города, поскольку участки миллиардера переоценили в 5 раз. Экспертиза показала, что они стоили не 1,1 млрд рублей, а всего 200 млн.

В ходе процесса стороны договорились решить спор миром и передать часть земель бизнесмена городу. На прошлом заседании компания просила время на то, чтобы определиться с перечнем участков и подготовить текст соглашения. Сегодня документ, подписанный в том числе главным прокурором республики Альбертом Суяргуловым, был утвержден в Арбитражном суде РТ.

Без малого четыре месяца ушло у группы ASG, чтобы урегулировать спор с прокурорами в татарстанском арбитраже. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Речь идет о безвозмездной передаче компанией ASG в муниципальную собственность земельных участков, расположенных на территории города Казани и предназначенных для системного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. По условиям мирового соглашения в муниципальную собственность будет передано более 74 гектаров земельных участков, расположенных в Советском районе города Казани в границах ранее утвержденных проектов планировок территорий. Оценочная стоимость указанных земельных участков составляет более 1 млрд рублей, — привели общую позицию участники процесса.

«Условия соглашения отвечают интересам общества и государства»

Комментируя исход дела, стороны сообщили, что мирному урегулированию предшествовала тщательная работа по поиску решений совместно с исполкомом Казани. Условия мирового соглашения соответствуют требованиям действующего законодательства, полностью удовлетворяют интересам государства и общества, а прокуратура РТ согласилась с доводами сторон. Кроме того, решение соответствует инвестиционной стратегии и принципам ГК ASG по комплексному развитию территорий, на которых компания осуществляет свою инвестиционную деятельность.

— Условия мирового соглашения отвечают интересам общества и государства, — лаконично ответили представители компании в суде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На слушании судья поинтересовался расчетом размера госпошлины. Заплатить ее предстоит компании УК «Капитал-Траст-Инвест» в размере 30% — это порядка 2 млн рублей. Еще около 30 тысяч — за отмену обеспечительных мер. Ранее суд накладывал запрет на совершение регистрационных действий в отношении 15 земельных участков.

Всего по иску проходило 65 участков, переданных городом аффилированной Семину компании. Оспаривая постановления исполкома, прокуроры требовали взыскать в городской бюджет 383,5 млн рублей за 35 участков и истребовать из незаконного владения еще 15. С учетом рыночной стоимости последних общая сумма возмещения ущерба превышала 1 млрд рублей. Однако у некоторых из этих участков появились новые собственники, которые также следили за процессом.

Еще 400 участков на 1,5 млрд для многодетных казанцев

После суда стало известно о еще одной безвозмездной сделке города и владельца одного из самых крупных земельных банков республики. Оказалось, что Семин предоставит исполкому крупные наделы земли для реализации социальных программ.

После суда стало известно о еще одной безвозмездной сделке города и бизнесмена — по передаче земель многодетным семьям. Реальное время / realnoevremya.ru

— Между компанией ASG и Исполкомом Казани достигнуто соглашение о передаче в муниципальную собственность города 400 земельных участков (совокупная рыночная стоимость которых составит более 1,5 млрд руб.) для последующего предоставления многодетным семьям. Данные земельные участки расположены в ближайшем пригороде. Передаваемые многодетным семьям земельные участки будут полностью подготовлены для начала строительства, — сообщили в компании.

Как пояснили ее юристы, это уже отдельная договоренность с городом — за рамками мирового соглашения: «Земля предоставляется в Каймарах — хорошая локация, она у нас пользуется спросом». Кроме того, это не первый подобный случай — безвозмездная передача земель многодетным, что укладывается в рамки концепции группы, напомнили они.