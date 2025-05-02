В Татарстане зафиксировано более 1,5 тыс. случаев укусов клещей в 2025 году

Фото: Реальное время

По состоянию на 30 апреля 2025 года в медицинские организации Татарстана обратились 1 548 человек, в том числе 396 детей, с укусами клещей. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, этот показатель соответствует среднему многолетнему уровню.

Укусы произошли преимущественно во время посещения лесов, лесопарковых зон и приусадебных участков.

Наибольшее число обращений зарегистрировано:

Казань — 382 случая

Набережные Челны — 198 случаев

А также в Нижнекамском районе — 171 случай.

В рамках эпидемиологического мониторинга в текущем году было исследовано 513 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) выявлен в 55 клещах (11%), возбудитель клещевого вирусного энцефалита — в 8 клещах (1,5%), возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) — в 2 клещах (0,4%), а возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) — в 6 клещах (1,16%).

Напомним, что недавно Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от укусов клещей во время прогулок на природе.

Матвей Гавриков