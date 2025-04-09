Глава СК поручил доложить о нападении бездомных собак на детей в Татарстане

Фото: Реальное время

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нападения безнадзорных собак на жителей Татарстана, Карелии и Сахалинской области. Особое внимание уделяется случаю в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана, где бездомные собаки нанесли телесные повреждения ребенку, а также предполагаемому бездействию компетентных органов.

По данному факту следственными органами СК по Татарстану возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 293 УК РФ (халатность).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Помимо Татарстана, аналогичные инциденты произошли в Долинске Сахалинской области, где бездомная собака напала на 12-летнего мальчика, и в городе Кеми (Карелия), где агрессивные собаки напали на малолетнюю девочку, которую от них спас случайный прохожий. По данным фактам также возбуждены уголовные дела по статье 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, Татарстан занял четвертое место в антирейтинге регионов России по количеству нападений животных на людей в 2024 году. В прошлом году собаки покусали жителей республики 6,4 тыс. раз.

Рената Валеева