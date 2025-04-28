Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +8 градусов
Утром местами возможна гололедица
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Утром местами возможна гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 7—12 м/с, местами порывы 15—20 м/с. Утром ожидается порядка 0 градусов, на крайнем востоке до +2 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +3 до +8 градусов, в Казани — от +4 до +6 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.