В Казани побит температурный рекорд 20 апреля
20 апреля 2025 года в Казани зафиксирован новый температурный рекорд. По данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура воздуха достигла +22,5°С.
Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха 20 апреля был зарегистрирован в 1995 году на метеостанции Казань и составлял +21,9°С.
Напомним, в регионе сохраняется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура превышает норму на 9—12°.
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