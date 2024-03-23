Бизнес-обзор: смена руководства на комбинате Когогиных, активы энергетиков и нефтяников

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 4-я

Фото: Максим Платонов

На этой неделе сразу несколько ведущих компаний республики обнародовали размер чистых активов. Наиболее заметный прирост продемонстрировали энергетики и проектанты дорог. На мебельном предприятии семьи главы КАМАЗа Сергея Когогина в Зеленодольске произошли кадровые перестановки в руководстве, а «Таттехмедфарм» заключил первый крупный контракт в этом году — на 683,6 млн рублей. Подробности — в традиционном субботнем обзоре «Реального времени» деловых новостей недели.

Новый шеф на мебельном производстве Когогиных



На зеленодольский Поволжский фанерно-мебельный комбинат, угодивший под санкции Запада и сменивший название на «Татарстанский деревообрабатывающий комбинат» или ТДК, пришел новый директор. Игоря Чулкова, руководившего предприятием с октября 2021 года, сменила Гузалия Учар, которая, согласно открытым данным, ранее управляла производствами того же профиля в Тюмени.

Бенефициарами «ТДК» через фирму «Залог» выступают гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и его брат Александр Когогин. Ранее мебельный комбинат, где трудятся около 800 человек, сотрудничал с IKEA, поставляя ей продукцию, но с уходом сети из России, начал искать других заказчиков.

На мебельном производстве семьи главы ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина сменилось руководство. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сожалеем, что крупная мебельная сеть IKEA, которая была нашим партнером долгие годы, уходит из России, — сообщила компания в марте 2022 года, — ООО «ПФМК» продолжает работу со всеми своими партнерами и исполняет все свои договорные обязательства. Мощности, работавшие на IKEA, перенаправляются на другой ассортимент.

Позднее появилась информация, что комбинат готовится заключить договор с Leroy Merlin, у которой порядка 115 магазинов в России.

Он был основан в 1929-м, за годы работы стал одним из ведущих деревообрабатывающих предприятий страны. Среди основных направлений деятельности — производство фанеры, мебели, гнутоклееных деталей мебели, строганого и лущеного шпона. Как сообщает сайт комбината, более 70 процентов продукции экспортируется за рубеж, постоянные покупатели — страны СНГ, а также компании из Англии, США, Германии, Польши, Дании, Словении, Италии, Египта, Венгрии и другие.

У энергетиков и проектантов дорог выросли активы

Сразу несколько крупных компаний республики в эти дни раскрыли размер чистых активов. У ПАО «Татнефть» они составили 928,988 млн рублей против 900,113 млн годом ранее, прирост — 3,22%. Неделей ранее татарстанские нефтяники озвучили консолидированные финансовые результаты за прошлый год. Выручка компании выросла до 1,59 трлн рублей (+11,2%), чистая прибыль до 287,9 млрд (+1,2%).

У АО «Татхимфармпрепараты» размер чистых активов за 2023 год достиг 4,19 млрд рублей, годом ранее был 4,1 млрд. Предприятие — один из крупнейших производителей лекарств в стране. У компании имеется химико-фармацевтический завод, выпускающий более 130 наименований медикаментов в год, а также завод шовных хирургических материалов, который производит синтетический и натуральный (кетгут) шовный материал. Кроме того, у производителя есть небольшая сеть аптек.

Более заметный прирост активов показали энергетики, по итогам 2023 года этот показатель у АО «Татэнерго» составил 53,208 млрд против 48,566 млрд годом ранее (+9,7%). Одна из крупнейших региональных генерирующих компаний России в 2022 году показала выручку в 50,098 млрд рублей и чистую прибыль 115,079 млн.

Более заметный прирост по стоимости чистых активов показали энергетики. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

У АО «Казаньэнергомаш» размер чистых активов составил 26,8 млн рублей против 24,6 млн в 2022-м (+8,9%). Предприятие занимается разработкой и поставкой современного компрессорного оборудования и теплообменной аппаратуры, в том числе импортного производства, для комплектования вновь создаваемых или модернизируемых технологических процессов и производств.

Выросли активы и у «Бугульминского элеватора» — до 274,6 млн с 215,6 млн рублей (+27,4%). Одно из ведущих зернохранилищ Татарстана на площади в 24 га оказывает услуги по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке зерновых культур: пшеницы, ржи, овса, бобовых, а также масличных — рапса и подсолнечника.

Но наибольший прирост активов продемонстрировали дорожные проектанты республики. Стоимость чистых активов в АО «Институт «Татдорпроект» в прошлом году увеличилась до 315,2 млн против 70 млн по итогам 2022-го, или в 4,5 раза. Компания является основной подрядной организацией по проектно-изыскательским работам дорожного хозяйства в Татарстане и включена в перечень социально значимых предприятий.

Стоимость активов гостиничного комплекса «Татарстан» в Казани также заметно выросла — со 115,6 млн до 167,4 млн рублей (+44,8%). Гостинице, которая носит имя республики, в этом году исполнилось 54 года.

Больше всего активы выросли у проектантов дорог республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капремонт лагерей, сети театру Камала и лекарства онкоцентру

В сфере госзакупок неделя выдалась удачной для ряда компаний татарстанского бизнеса. Альметьевская фирма «БСК» выиграла тендер почти на 300 млн рублей на капремонт зданий детских лагерей и подростковых клубов республики. Всего восемь объектов в Казани, Зеленодольском, Высокогорском, Нижнекамском и Нурлатском районах.

Казанской фирме «А.Элит-Групп» достался контракт на 215,6 млн рублей — ей предстоит реконструкция моста через реку Возжайка в селе Камаево в Менделеевском районе. Тоже столичное ООО «Мосты РТ» выполнит схожие работы за 96 млн на другом объекте — на мосту через реку Казанчинка на автодороге «Актаныш — Муслюмово».

ГУП «Таттехмедфарм» заключил контракт с Республиканским онкодиспансером им. Сигала на поставку лекарств за 686,6 млн рублей. Это самая крупная сделка предприятия с начала года. Больница — один из постоянных и самых крупных заказчиков ГУП.

Кроме того, на этой недели были объявлены новые госзаказы. Так, «Татлизинг» ищет подрядчика на строительные работы в Менделеевском районе. Начальная цена контракта полмиллиарда рублей. Водоканал объявил тендер на прокладку сетей водоснабжения к новому зданию театра Камала. Начальная цена закупки — 80,8 млн рублей.

«Водоканал» объявил тендер на прокладку сетей водоснабжения к новому зданию театра Камала. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru