В Нижегородской области протестируют продажу бензина по QR-кодам

Кроме того, на заправках введут ограничение отпуска топлива — не более 40 литров в одни руки

Фото: Динар Фатыхов

В Нижегородской области планируют протестировать механизм продажи топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

По его словам, на одной из пилотных территорий отработают систему, которая позволит распределять бензин в условиях дефицита и гарантировать каждому водителю возможность заправить определенный объем топлива в установленный срок на конкретной АЗС. В дальнейшем, при необходимости, механизм могут распространить на весь регион.

Кроме того, на заправках введут ограничение отпуска топлива — не более 40 литров в одни руки. Также власти рассматривают возможность продажи бензина по четным и нечетным дням, чтобы сократить очереди.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, крупнейшие нефтяные компании увеличат объемы поставок топлива на АЗС. По данным региональных властей, они вырастут на 29% по сравнению с концом прошлой недели, когда в регионе возник дефицит бензина.

В России было предложено ввести налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, пострадавших от атак беспилотников и нуждающихся в восстановлении мощностей. С такой инициативой выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Наталья Жирнова