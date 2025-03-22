Бизнес-обзор: санаторию «Нехама» Скоблионка нашли директора, москвичи пришли за челнинскими мясниками

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 53-я

Фото: Реальное время

На этой неделе санаторий «Нехама» скончавшегося в начале февраля Михаила Скоблионка официально возглавила главврач учреждения. Комбинат «Челны-мясо», попавший в 2018 году в скандал с «халяльной свининой», хотят обанкротить москвичи. А «Татлифт» договорился открыть завод в Узбекистане. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».

Главный врач «Нехамы» пересела в кресло директора

Санаторий «Нехама», владельцем и директором которого был скончавшийся в начале февраля основатель Еврейской национально-культурной автономии республики и предприниматель Михаил Скоблионок, нашел нового директора. Им стала главный врач учреждения Гузель Абузярова.

По информации открытых источников, новый управляющий санатория — невролог и рефлексотерапевт с 30-летним стажем. Закончила в 1995 году Казанский государственный медицинский университет, там же проходила повышение квалификации.

Гузель Абузярова. скриншот из социальной сети ВКонтакте

«Реальное время» писало, что после смерти Михаила Скоблионка в Казани зарегистрировали наследственный фонд его имени, где предприниматель же указан учредителем. Фондом руководит Лилия Ермакова, совладелица двух одноименных фирм по управлению недвижимостью: казанской и мурманской «Ф1 Девелопмент». Вторым собственником этих компаний выступает Владимир Куляшев, директор основанной Михаилом Скоблионком казанской гостиничной фирмы «Санта Регина».

Первым активом фонда стал именно санаторий «Нехама» — с 12 марта НФ принадлежит 100% оздоровительного учреждения. Судьба же других активов предпринимателя остается открытой. Сам он рассказывал, что построил в Казани 17 ресторанов и семь гостиниц, вел транспортный и упаковочный бизнес. У Михаила Абрамовича остались сын и дочь, которым принадлежит часть отелей «Регина».

Москвичи хотят обанкротить попавшееся на «халяльной свинине» челнинское предприятие

Комбинат «Челны-мясо», попавший в 2018 году в скандал с «халяльной свининой», хотят обанкротить. О намерении обратиться в Арбитражный суд Москва с соответствующим заявлением объявила столичная фирма «Три купца», которая занимается оптовой продажей мяса и субпродуктов в России.

В декабре 2024 года москвичи подали в арбитраж иск о взыскании с челнинского комбината 8,7 млн рублей, в том числе 8,1 млн рублей задолженности по договору поставки мяса от 1 февраля 2022 года. К моменту рассмотрения спора по существу сумма долга ответчиком не погашена, поэтому суд принял сторону московской фирмы. Это и стало поводом просить банкротства «Челны-мясо».

Напомним, в прошлом году челнинскую фирму выкупил Алмаз Мугинов, бывший директор Зеленодольского молочного комбината и собственник челнинских строительных фирм «Град» и «Асман-М». Он же стал руководителем предприятия. Оно было основано в 2003 году, согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», в ней трудится около 80 человек. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 наименований мясных и колбасных изделий.

Летом 2018 года «Челны-мясо» оказалось в центре громкого скандала, в его продукции под маркой «Халяль» обнаружили свинину. Производство в автограде даже пришлось остановить на время разбирательства, в дальнейшем деятельность была возобновлена. Минувшей осенью Комитет по халяль ДУМ РТ подтвердил отсутствие ДНК свиньи в продукции компании протоколами испытаний лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Сам мясокомбинат продолжает работать. В прошлом году он показал выручку в сумме 727,3 млн и чистую прибыль — 5,6 млн рублей.

Минувшей осенью Комитет по халяль ДУМ РТ подтвердил отсутствие ДНК свиньи в продукции компании протоколами испытаний лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Недавно «Челны-мясо» снова всплыло в инфополе — прокуратура Тукаевского района выяснила, что компания не исполняла свои обязательства по удержанию алиментов из заработной платы одного из своих работников на содержание несовершеннолетнего ребенка. В связи с выявленными нарушениями возбудили дело об административном правонарушении.

Что еще произошло на этой неделе

Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении организации. Облигации в рамках программы будут размещаться сроком до 15 лет.

Татарстанская компания «Татлифт» откроет завод по производству лифтов в Узбекистане. Предприятие будет расположено в особой экономической зоне Кашкадарьинской области, что оптимизирует производственные процессы и снизит затраты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Крупнейшие спортивные клубы Татарстана раскрыли финансовую отчетность за 2024 год. Выручка хоккейного «Ак Барса» составила 6,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,45 млрд рублей. Показатели казанского «Рубина» поскромнее: 4,1 млрд рублей выручки и 136,3 млн рублей прибыли. Стоит заметить, что оба клуба фиксировали убыток по итогам 2023 года — 361 и 236 млн рублей соответственно.