«Татлифт» откроет завод по производству лифтов в Узбекистане

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская компания «Татлифт» подписала меморандум с властями Кашкадарьинской области Узбекистана о строительстве завода по производству лифтового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Делегация из Кашкадарьинской области посетила Казань с рабочим визитом, в ходе которого и было достигнуто соглашение. Завод будет расположен в особой экономической зоне региона, что позволит оптимизировать производственные процессы и снизить затраты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Татлифт», ранее известный как «Регионлифтмаш», был основан в 2020 году в промышленном парке «Зеленодольск». Основателем компании является Альберт Загидуллин, который также стоит за созданием Казанского лифтостроительного завода и компании «Лифтдомсервис». В производственной линейке «Татлифта» используются технологии, разработанные в сотрудничестве с китайскими партнерами.

В феврале 2024 года «Татлифт» запустил первую очередь своего завода в Зеленодольске, который способен производить до 3 тысяч лифтов в год под брендом «ТЛмоторс». По информации с сайта компании, в 2024 году завод уже изготовил 300 лифтов.



Анастасия Фартыгина