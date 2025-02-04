Прокуратура выявила нарушения в исполнении алиментных обязательств в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Тукаевского района провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве в отношении ООО «Челны-Мясо». В ходе проверки выяснилось, что компания не исполняла свои обязательства по удержанию алиментов из заработной платы одного из своих работников на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Данные действия предприятия нарушают Федеральный закон «Об исполнительном производстве», который обязывает работодателей удерживать суммы, указанные в исполнительном листе. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 17.14 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении против ООО «Челны-Мясо». Материалы дела были направлены в Тукаевское районное отделение судебных приставов для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина