Бизнес-обзор: новые владельцы комбината «Челны-мясо» и казанских метростроевцев

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 12-я

Фото: Олег Тихонов

В третью декаду мая основную повестку бизнес-среды в Татарстане продолжили формировать предприниматели Закамья. В автограде комбинат «Челны-мясо», угодивший в скандал с «халяльной» свининой, выкупил строитель Алмаз Мугинов. Кроме того, сразу три крупные местные управляющие компании, подконтрольные москвичам, возглавил новый топ-менеджер. В Казани тем временем новые совладельцы у компании «ГСК — ПТ», которая строит метро в нашем городе и Москве. Подробности — в традиционном еженедельном обзоре «Реального времени».



У казанских метростроевцев сменился собственник



Казанская «Горно-строительная компания — подземные технологии» на рынке около пятнадцати лет. В ее штате трудится порядка 600 человек. На счету компании строительство 80% линий метро в Казани и 21 станция московской подземки общей протяженностью 38,5 км.

На этой неделе стало известно, что новым участником ООО «ГСК — ПТ» стал Фарид Мухамадиев (9,99%), за которым других бизнесов не числится. К нему перешла доля исполнительного директора компании, заслуженного строителя Татарстана Валерия Клименко. Коллеги называют его «мозгом и двигателем всего предприятия», высококлассным профессионалом. По их словам, Клименко, как горный инженер и потомственный шахтер, привнес шахтерский порядок и в строительство метро в Казани, чему были удивлены в Москве — настолько татарстанские метростроевцы были дисциплинированны.

Фарид Мухамадиев в начале года еще и возглавил «ГСК — ПТ», до него бессменным руководителем предприятия был Владимир Криницын. Минувший год компания завершила с оборотом в 622,8 млн и чистой прибылью в 105,6 млн рублей.

На счету компании строительство 80% линий метро в Казани и 21 станция московской подземки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После «ДНК-скандала» в Челнах продали мясокомбинат

Интересная сделка прошла и в Набережных Челнах. Местный комбинат «Челны-мясо» выкупил Алмаз Мугинов, бывший директор Зеленодольского молочного комбината и собственник челнинских строительных фирм «Град» и «Асман-М». Он же стал руководителем предприятия.

Прежний владелец и директор комбината Фандуз Хафизов пока остается собственником одноименной торговой компании. ООО «Челны-мясо» — ведущее предприятие республики в отрасли мясоперерабатывающей промышленности. Компания была основана в 2003 году, согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», в ней трудится около 80 человек. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 наименований мясных и колбасных изделий.

Летом 2018 года предприятие оказалось в центре громкого скандала, в его продукции под маркой «Халяль» обнаружили свинину. Производство в автограде даже пришлось остановить на время разбирательства, в дальнейшем деятельность была возобновлена. Минувшей осенью Комитет по халяль ДУМ РТ подтвердил отсутствие ДНК свиньи в продукции компании протоколами испытаний лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Прошлым летом комбинат свернул сеть своих магазинов в автограде. Порядка десяти фирменных точек некоторое время стояли закрытыми, а потом в них открылись другие торговые объекты.

Ассортимент выпускаемой продукции комбината насчитывает более 200 наименований мясных и колбасных изделий. Антон Журавлев

Сам мясокомбинат продолжает работать. В прошлом году он показал выручку в 727,3 млн и чистую прибыль в 5,6 млн рублей.

Новые шефы на предприятии «Казаньэлектрощит» и в крупных челнинских УК

В предпринимательской среде автограда в эти дни произошло еще одно заметное событие. Близкие к московской девелоперской группе «ПИК» бизнес-структуры, выкупившие шесть лет назад три челнинские управляющие компании, «Махалля», «Ремжилстрой» и «Электротехников», сменили в них руководство. Все три фирмы пережили слияние, их объединили в одну, а руководство предприятием осуществляется через УК «Ремжилстрой». Кресло Сергея Родина в этом обществе занял Игорь Гетманский. Замглавы исполкома Челнов Илья Зуев представил его коллективу как опытного руководителя жилым фондом.

Челнинский «Ремжилстрой» работает на рынке услуг ЖКХ с 2011 года. Обслуживает 92 жилых дома общей площадью 1 247,3 тысячи кв. м, где проживает около 55 тысяч человек. Как указывает сама компания, срок эксплуатации большинства (87%) обслуживаемых домов превышает 25 лет. Выручка УК за прошлый год составила 1,03 млрд, чистая прибыль — 4,04 млн рублей.

Челнинский «Ремжилстрой» работает на рынке услуг ЖКХ с 2011 года, обслуживает 92 жилых дома. предоставлено пресс-службой Департамента ЖКХ и благоустройства Нижнекамска.

Новый шеф пришел на этой неделе и на казанское предприятие по выпуску электрооборудования. Но в этом случае речь о продолжении семейного дела. Директором ООО ПУ «Казаньэлектрощит» вместо Владимира Михайловича Шитькова стал его сын — Спартак Владимирович Шитьков. Компания 22 года производит низковольтное электрощитовое оборудование, электрооборудование среднего напряжения и щиты автоматики. Оказывает услуги по вводу в эксплуатацию и обслуживанию поставляемых систем.

Шитьков-старший управлял предприятием с того момента, как его основал — в 2002-м, ему принадлежит 70% долей компании, еще 30% — у Евгении Зайнуллиной. Прошлый год оказался наиболее успешным в деятельности общества: почти удвоилась выручка, достигнув 624 млн, а чистая прибыль выросла более чем в 10 раз — с 3,1 млн до 45,9 млн рублей.