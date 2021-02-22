В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ТФБ Насыров

Фото: "Реальное время"

По ходатайству ГСУ МВД России под стражу заключены бывший председатель правления АО «Тимер Банк» Айрат Камалов и зам председателя правления «Татфондбанка» Рамиль Насыров. Такие решения 19 февраля по ходатайству следователей МВД вынес Тверской районный суд Москвы, сообщает журналист «Реального времени».

Камалова и Насырова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в рамках санации банка «БТА-Казань», на оздоровление которого Центробанк РФ выделял почти 10 млрд рублей. Большую их часть следователи считают похищенной.

Меру пресечения бывшему соратнику главы ТФБ Роберта Мусина избирал судья Алексей Стеклиев, в свое время отправлявший Алексея Навального под административный арест на 30 суток за активное участие в протестной «Забастовке избирателей».

Ходатайство на арест Айрата Камалова удовлетворил судья Александр Меркулов, недавно отправивший в изолятор на 25 суток главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова — за ретвит шутки. Заседания по арестам казанцев в Тверском райсуде прошли с разницей в полчаса.

По данным источников «Реального времени», дело было возбуждено в МВД Татарстана, однако позже материалы передали в центральный аппарат МВД страны. В конце прошлой неделе в Казани прошли обыски и выемки по данному делу. Камалова и Насыровы задержали и под конвоем доставили в Москву.

В 2017-м Насыров привлекался по делу ТФБ наравне с Робертом Мусиным, однако в январе 2018-го был освобожден из-под домашнего ареста. Его уголовное преследование прекратили. А в 2020-м бывший зампред стал фигурантом нового дела о преднамеренном банкротстве, фальсификации отчетности, злоупотреблении и растрате на 41,2 млрд рублей. Его возбудили в Следкоме по РТ по материалам проверок АСВ в «Татфондбанке». До суда это дело пока не дошло.



Из топ-менеджеров «Тимер Банка» ранее был осужден бывший зампред Руслан Алимов. В 2017-м его отправили в колонию-поселение на 3 года за причинение ущерба своему банку путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. 2 ч. 2 ст. 165 УК РФ) — по эпизоду с биржевыми сделками на 1,6 млрд рублей, и в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) — по эпизоду с уводом залога в 285 млн рублей компании «Маг-Строй». Сам банкир в суде заявлял — пытался спасти банк.

