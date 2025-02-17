Какого урожая ждут аграрии после аномально теплой зимы

Объемы полученного зерна будут полностью зависеть от весенних дождей, заявили эксперты

Фото: Реальное время

Сегодня российские сельхозпроизводители наблюдают нехватку в почве влагозапасов — объемов воды, которая образуется при таянии снегов, не хватит для восполнения дефицита. Урожай будет целиком и полностью зависеть от весенних дождей, убежден президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Впрочем, аномальная теплая зима не единственное, что беспокоит аграриев. С декабря в России резко снизились темпы отгрузки зерна на экспорт. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Сейчас влагозапасов недостаточно, но для зимы это и не критично»

Прогнозы аналитиков о том, какой урожайности ждать аграриям в этом году, существенно расходятся. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отрасли, сообщил Аркадий Злочевский. Он подчеркнул: зимовка проходит нестандартно. Но если сопоставить сегодняшние параметры с теми, которые наблюдались при вхождении в зиму, то видно, что ситуация улучшилась.

— Да, риски существуют и растут. Сейчас на многие территории надвигается фронт холода. Сильное похолодание и длительное промерзание может губительно сказаться на посевах, не прикрытых снегом, — предостерег он.

К счастью, таких территорий в России не так много, чтобы говорить о катастрофе в масштабах страны. В районах Татарстана по состоянию на 10 января высота снежного покрова существенно различилась, составляя от 2 до 44—45 см. В целом состояние озимых в стране улучшается, добавил Аркадий Злочевский. Если во время вхождения в зиму в хорошем состоянии, по оценкам экспертов, было 62—65% культур, то теперь показатель поднялся до 80—85%. Говорить о том, что опасность миновала, еще рано. Назревает проблема недостатка влаги в почве.

Объемы валовой продукции растениеводства в прошлом году упали более чем на 7%, утверждает Аркадий Злочевский. скриншот трансляции пресс-конференции

— Урожай будет целиком и полностью зависеть от весны. Главный риск, который перед нами стоит, — это [дефицит] влагозапасов. От того, как он реализуется, и будут зависеть итоговые цифры урожая 2025 года. Сейчас влагозапасов недостаточно, но для зимы это и не критично. Главное — как они будут распределяться по весне. С одной стороны, снежный покров, который сейчас накрыл большую часть посевов, пополнит влагозапасы при таянии. Но 11 см покрова (таков средний показатель в России, — прим. ред.) недостаточно, чтобы полностью восполнить дефицит. Дальше ситуация будет развиваться в зависимости от дождей по весне, — рассказал эксперт.



Что касается Татарстана, неделю назад эксперты республиканского филиала «Россельхозцентра» заверили: посевы озимых зерновых культур находятся в хорошем состоянии. Однако в этом году необходимо провести подкормку растений азотными удобрениями раньше, чем обычно. Есть риски развития таких болезней, как снежная плесень и корневые гнили.

«Есть куча вредителей, с которыми можно бороться своими силами, с саранчовыми не так»

Еще одна опасность, доставляющая беспокойство аграриям, — это саранча. Летом 2025 года нашествие вредителей ожидается в 21 регионе России, в том числе Татарстане. В 2024-м их было 14.



Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— У нас на полях куча вредителей, с которыми мы можем своими силами бороться. С саранчовыми не так. Это те самые вредители, с которыми мы не можем бороться в рамках своих полей. Они размножаются в поймах рек, с огромной скоростью веером ходят по полям в поисках пропитания и сжирают все. Вот в чем главная опасность. Она не на наших полях народилась, она по ним потом прошлась, — объяснил президент Российского зернового союза.

По его словам, борьба с саранчой — это задача государства. Сейчас она в «какой-то мере объективно и справедливо переложена на регионы», считает спикер. Однако вредители приходят на российские поля и с территории соседей, например Казахстана. «Ей без разницы: границы — не границы, она прилетела на наши поля и сожрала», — констатировал Аркадий Злочевский. Бороться с уже гуляющей по посевам саранчой невозможно. Необходимо запастись препаратами и вовремя обрабатывать поймы рек, ведь в этом году погода к вредителям благосклонна.



«Экспортный пылесос сдулся»

— Некоторые наши зерновики выдают вдруг [прогнозируемый] урожай в 140 с лишним млн тонн как оптимистичный сценарий. Все-таки я не вижу фундамента для такого урожая. Его просто физически нет, — убежден Аркадий Злочевский. — Уже де-факто проявились факторы, которые объективно ведут к снижению этого показателя.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В декабре прошлого года Росстат выдал показатели по отрасли АПК. Валовая продукция растениеводства упало более чем на 7%. Ситуацию несколько компенсировало животноводство: благодаря успехам в этой отрасли объемы валовой продукции АПК в целом снизились лишь на 3%, утверждает президент Российского зернового союза. В самой структуре растениеводства показатели тоже неравномерны. Рекордный урожай в прошлом году был получен по бобовым культурам, некоторым масличным, к примеру, рапсу.

— Там потенциал роста продолжается, туда идут инвестиции, [фиксируется] прирастание и площадей, и урожайности. А вот у пшеницы наблюдается падение и урожайности, и технологичности в посевах, сокращение посевных площадей со всеми вытекающими, — считает он.

По мнению Аркадия Злочевского, неблагоприятная картина объясняется экономическими проблемами. С конца прошлого года в России резко снизились темпы отгрузки на экспорт. Осенью 2024-го они превышали рекордные показатели прошлого года, но успехи оказались временными. В декабре и январе отгрузили вдвое меньше, чем годом ранее, в феврале разрыв стал еще больше. И он продолжает расти. «Экспортный пылесос сдулся», — заключил спикер. Сокращает активность экспортеров и укрепление рубля.

Реальное время / realnoevremya.ru

Объемы поставок зерновых культур за пределы Татарстана в прошлом году превысили 100 тыс. тонн, а внутрироссийские перевозки — 1 млн тонн. Эти показатели значительно больше, чем в 2023-м. Впервые было проведено исследование зерновой продукции для отправки в Китай. Масличные культуры продолжают уходить в страны Евросоюза, хотя у экспортеров возникают проблемы с взаиморасчетами, что приводит к некоторому снижению объемов поставок в такие страны, как Польша и Латвия. Важным направлением для отгрузок остается Беларусь.



По итогам 2024 года были обнародованы следующие показатели республики:

произведено 3,9 млн тонн зерна;

собрано 827 тыс. тонн масличных культур;

урожай составил 2,4 млн тонн;

общий объем производства составил 1,2 млн тонн.

«Минсельхоз видит чрезвычайно оптимистичную картину. Откуда такие цифры вообще появляются?»

В то же время резкое сокращение нисколько не остановило наметившуюся динамику на рост цен, заявил эксперт. Сегодня распространена недостоверная информация о наличии зерна.

— Минсельхоз видит чрезвычайно оптимистичную картину, которая не соответствует реальным обстоятельствам. Оно объявляет, что у нас экспорт в этом сезоне составит 57 млн тонн. Откуда такие цифры вообще появляются? — удивился эксперт. — Де-факто на текущий момент мы отгрузили 39,8 млн тонн зерновых ресурсов. Из них 32 с копейками — это пшеница.

Реальное время / realnoevremya.ru

Объем основной части квоты на экспорт пшеницы, которая начала действовать с 15 февраля — 10,6 млн тонн. Порядка 500 тонн кукурузы будут реализованы по региональным квотам. Эксперт не сомневается: 57 млн тонн продать никак не получится. По его словам, Институт конъюнктуры аграрного рынка дал три сценария. В оптимистичном экспорт составит 43 млн тонн, умеренный предполагает 39 млн, а пессимистичный — 35 млн.

— Минсельхоз играет с цифрами, выдает данные с новыми территориями. <...> Надо понимать, что новые территории сильно не пополнят наш баланс, там не та обстановка, много неустоявшихся процессов. Эта игра позволяет Минсельхозу делать цифры более привлекательными для отчетов наверх, но мы-то внизу четко понимаем обстановку, — резюмировал Аркадий Злочевский.

Объем экспорта продукции АПК Татарстана в 2024 году составил $460 млн — на уровне планового показателя. В прошлом году показатель был равен $457,6 млн. А на 2025-й запланирован рост экспорта до $466,7 млн. К 2030 году Татарстан хочет нарастить экспорт продукции АПК и вовсе до $1,3 млрд — таков оптимистичный прогноз.

