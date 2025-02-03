Татарстан вошел в число регионов, где летом 2025 года ожидается нашествие саранчи

Фото: Роман Хасаев

Татарстан включен в список из 21 региона России, где летом 2025 года прогнозируется нашествие саранчи. По данным федерального Россельхозцентра при Минсельхозе, республика находится в зоне максимального риска. Об этом сообщают «Известия».

Помимо Татарстана, в перечень опасных регионов вошли Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Астраханская, Иркутская, Самарская, Оренбургская, Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская и Новосибирская области, а также республики Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Якутия, Чувашия, Чечня, Башкирия и Калмыкия. В 2024 году таких регионов было 14.

Ожидается, что в 2025 году потребуется обработать от вредителей на 100 тысяч гектаров больше, чем годом ранее, особенно в приграничных с Казахстаном регионах. Минсельхоз уже выделил 85,8 млн рублей на создание специального отряда и закупку наземных опрыскивателей.



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Рената Валеева