Минсельхоз: посевы озимых культур в Татарстане находятся в хорошем состоянии

Фото: Реальное время

Специалисты татарстанского филиала «Россельхозцентра» провели обследование посевов озимых зерновых культур на площади 7,8 тыс. гектаров и пришли к выводу, что они находятся в хорошем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Татарстана.

Замруководителя филиала «Россельхозцентра» по республике Гузель Хусаинова уточнила, что содержание сахаров в растениях составляет от 23,07 до 32,51%, а изреженность посевов не превышает 10% — что соответствует норме. Однако в этом году необходимо провести подкормку растений азотными удобрениями раньше, чем обычно, так как имеются риски развития болезней, таких как снежная плесень и корневые гнили.

Кроме того, специалисты заметили, что из-за засушливой осени запасы влаги в почве низкие, а зима характеризуется невысоким снежным покровом и отсутствием сильных морозов, что способствует образованию почвенной корки. В связи с этим агрономы рекомендуют провести весеннее боронование посевов как можно скорее, чтобы сохранить влагу и удалить омертвевшие растительные остатки.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Погодные условия также могут способствовать распространению патогенных инфекций, поэтому аграриям предстоит осуществить фунгицидные обработки в течение вегетационного периода. На полях, где запланировано сеять яровые культуры, рекомендовано провести раннее закрытие влаги и заблаговременно приступить к посеву.

Напомним, что в июне 2025 года на конгрессе БРИКС анонсируют утверждение создания Аграрного альянса, который объединит усилия стран-участниц в сфере сельского хозяйства и экологических технологий.



Анастасия Фартыгина