К 2030 году Татарстан хочет нарастить экспорт продукции АПК до $1,3 млрд — почти втрое больше, чем в 2024-м

Продажи пшеницы планируют увеличить в 320 раз, сухих молочных продуктов — в 35 раз, по сравнению с 2023 годом

Фото: Динар Фатыхов

По итогам прошлого года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана был равен $460 млн. Республика уже строит планы на пять лет вперед. Согласно оптимистичному прогнозу, этот показатель может достичь планки в $1,3 млрд. Наибольший рост ожидается от продажи пшеницы — до $130,8 млн. О том, какие шаги нужно принять сельхозпроизводителям, чтобы амбициозный план осуществился, — в материале «Реального времени».

«Мы не сможем выполнить этот объем только за счет действующих сегодня компаний»

Объем экспорта продукции АПК Татарстана в 2024 году составил $460 млн, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов в рамках деловой программы форума «Казань Агро». За этот период 58 компаний республики отгрузили товары в 56 стран.

Как позже добавил начальник Управления отраслевого развития Федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин, за период с 2018 по 2024 годы экспорт продукции АПК вырос почти в три раза, причем наибольший рост продемонстрировала масложировая продукция. В число наиболее востребованных продуктов вошли подсолнечное масло, майонез и соусы, кондитерские изделия, жмых, рапсовое масло. Основными странами-импортерами стали Индия, Иран, Казахстан, Беларусь и Китай.

По словам Гайнуллова, Татарстану предстоит к 2030 году увеличить этот показатель до суммы, составляющей порядка $898 млн — такую плановую задачу поставил федеральный центр.

«Нам необходимо запускать новые экспортоориентированные производства, которые будут выпускать высокомаржинальную продукцию с добавленной стоимостью», — заявил Рустем Гайнуллов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это большая, сложная задача, нам в два раза необходимо нарастить экспорт. Надо подходить [к ней] системно. Мы не сможем выполнить этот объем только за счет тех компаний, которые сегодня ведут у нас деятельность. Нам необходимо уже сейчас, на этой стадии активно развивать, запускать новые экспортоориентированные производства, которые будут выпускать высокомаржинальную продукцию с добавленной стоимостью, — заявил замминистра сельского хозяйства.



Какие продукты станут драйверами развития экспорта

Еще более амбициозными планами поделился Нагалин. Согласно индивидуальной программе по развитию экспорта продукции АПК Татарстана, к 2030-му экспорт может превысить $1,3 млрд. Таков оптимистичный сценарий. Консервативный предполагает, что экспорт в два раза меньше — $600,8 млн. Всерьез его не рассматривают, отметил спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Он характеризуется снижающимся объемом производства и отсутствием поддержки со стороны государства, сокращения продуктовой номенклатуры экспортной продукции. В целом это нерабочий сценарий, — считает он.

Базовый вариант предполагает планку как раз в $898,6 млн. «Но у нас есть амбиции, и они оцениваются в $1,3 млрд», — заявил Нагалин. По его словам, к такому прогнозу эксперты пришли после общения с 90% татарстанских экспортеров сельхозпродукции: обсуждения их планов, инвестиционных проектов и вызовов.

По словам Виталия Нагалина, за период с 2018 по 2024 годы экспорт продукции АПК вырос почти в три раза. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В продуктовом разрезе наибольший рост ожидается от продажи пшеницы: по сравнению с 2023 годом в 320 раз, с $0,4 млн до $130,8 млн. Нарастить планируют также продажи сухих молочных продуктов (с $11,7 млн до $33 млн), сыров и творога (с $2 млн до $37 млн). Экспорт подсолнечного и рапсового масел, а также жмыха может вырасти вдвое, все равно принося республике наибольший доход: до $566 млн против $263 млн в 2023 году.

Кроме того, ожидается запуск продаж новых позиций: зернобобовых, свинины и субпродуктов, макаронных изделий, колбасных изделий и полуфабрикатов. В число новых стран, перспективных для экспорта татарстанской продукции АПК, вошли Бразилия, Марокко, Ливия, ЮАР, Ангола, Эфиопия, Южный Судан и другие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Центр стандартизации и сертификации «Халяль» предлагает создать халяльную структуру стран БРИКС

Одним из ключевых направлений для Татарстана спикеры не раз назвали наращивание экспорта продукции «халяль». Как рассказал председатель комитета по стандарту «халяль» при Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана Аббас Шапошников, организация вышла с инициативой создания межведомственной рабочей группы по развитию индустрии в республики. Также в планах комитета — прохождение аккредитации в Малайзии и странах Африки и создание в России первой лаборатории по испытанию продукции «халяль».

— 5 февраля 2025 года прошла встреча с замминистра главы Минсельхоза России Максимом Боровым. Нами была инициирована разработка пакета мер господдержки производителям продукции «халяль» для всех регионов России, а дальше — мер для возможностей внедрения новой исламской экономики в деятельность предприятий, — добавил Шапошников.

Также в планах комитета — прохождение аккредитации в Малайзии и странах Африки, рассказал Аббаз Шапошников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» уже в феврале — марте планирует признать российскую продукцию в Индонезии. Соответствующие документы подали и в Турцию, сообщил глава организации Айдар Газизов.

Спикер также рассказал об инициативе создания отдельной халяльной структуры стран БРИКС.

— С учетом того, что в большинстве своем это арабо-мусульманские страны, ни одна из которых не стала недружественной за последние годы, это позволило бы нам успешно развивать и товарооборот между странами БРИКС, — уверен он.

1 / 21 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов