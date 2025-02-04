Жизнь Бишбалты — от моста влюбленных до вакуумного поезда
Краевед из Казани написал книгу о прошлом и будущем Адмиралтейской слободы
Казанский меценат, краевед и колумнист «Реального времени» Гарафутдин Хисамутдинов представил в Национальной библиотеке РТ книгу «Бишбалта. Үткәне, бүгенгесе, киләчәге»/«Бишбалта: прошлое, настоящее, будущее». В своем исследовании автор рассказал не только историю Адмиралтейской слободы. Значительную часть книги он посвятил проектам, которые дали бы новую жизнь этим местам.
«Если нет исторического следа, то это место неинтересно»
— Сегодня большое событие — вышла книга про одну из татарских слобод. Книга по истории на татарском языке, что сейчас редкость, — отметил начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Минкульта РТ Айрат Файзрахманов. — Бренд Бишбалта становится все больше и одна из причин — работа Гарафутдина Хисамутдинова.
Редактор журнала «Туган җир» Дамир Исхаков, который занимался музеем Бишбалты в 15-й гимназии (ей оказывает помощь Хисамутдинов), указал, что у древней татарской деревни, на месте которой впоследствии выросла слобода, по некоторым данным, был причален военный флот Казанского ханства. Так что историю Адмиралтейства начинали не на пустом месте.
— Позднее Бишбалта стала частью Адмиралтейской слободы, но татары в ней не растворились, — отметил Исхаков. — Показывать эту историю — очень важно. Гарафутдин описал это очень подробно. В Бишбалте в некотором смысле жила часть татарской элиты. И это отражено в памятниках и досках. Но пока что в наше время Бишбалта не стала на ноги. Вы знаете, что у городских властей есть планы на нее. Даст Бог, здесь появится Соборная мечеть, идет стройка домов. И здесь пригодится книга Гарафутдина. Если нет исторического следа, то это место неинтересно.
«Садись на первый трамвай»
Гарафутдин абый родом из Кукморского района, после восьмого класса учился в Ижевске. Затем Хисамутдинов устроился на работу на завод «Серп и Молот».
— В Казань я поехал к тете, она сказала — садись на первый трамвай, там выйдешь на первой остановке после поворота, — так он описал первые шаги в городе. Парня с красным дипломом взяли в штат, дали жилье. С тех пор его связи с заводом не прекращались.
На заводе он стал начальником инструментального цеха. Выучился в КАИ. Был секретарем парткома, депутатом Кировского районного совета, работал в банках «Заречье» и Сбербанке. Как директор компании «Татипотека центр» строил дома и коттеджи.
Презентация началась с выступления ансамбля кураистов из 15-й гимназии. Собственно, и книга выглядит как учебник.
Повествование начинается с рассказа о деревне Бишбалта в IX—X веках — с нее берет начало история Адмиралтейской слободы. Далее приводится описание прощания с царицей Сююмбике в этих местах, когда ее увозили в Москву — у автора есть идеи о том, как увековечить это событие.
Затем следует рассказ об Петре Первом, Адмиралтействе, Екатерине Второй и лашманах, татарах, заготавливавших корабельный лес.
Также Хисамутдинов пишет о людях слободы. Это директор татарской школы Габдрахман Рафиков (здесь, к примеру, преподавал поэт Хасан Туфан), композитор Сара Садыкова. Исследует автор и следы пребывания в Бишбалте Фатиха Амирхана и Габдуллы Тукая.
Вторая большая часть книги — советский период: это и вывоз золотых запасов белогвардейцами, и подробная летопись родного завода. Хисамутдинов пишет о людях, чьи имена носят улицы слободы — это летчик Николай Столяров, религиозный деятель Сардар Ваисов, поэт Валерий Брюсов.
Долгое время автор ратует за то, чтобы улице Клары Цеткин вернули историческое название — Бишбалта. А Большой — имя Габдрахмана Рафикова (здесь он жил в 77-м доме, рядом находилась школа).
Сначала история, потом — идеи
Значительная часть книги — это блок «Мысль. Идея. Предложения». Многие из них Хисамутдинов печатал в виде колонок в «Реальном времени».
Идей у патриота слободы действительно множество. Сохранить Горбатый мост (в том, что такое произойдет, его уверили в администрации КирМоса). Построить кольцевое наземное метро. Расширить дороги в сторону Бишбалты. Восстановить парк завода «Серп и Молот». Открыть в бывшем кинотеатре «Звезда» панораму о событиях 1552 года. Отреставрировать трехэтажный дом напротив. Установить памятную доску на зданиях по улице Серп и Молот, 24 (здесь жил певец Ренат Ибрагимов), на Большой, 77 (дом Рафикова), Карельской, 12 (здесь жила Сара Садыкова). Открыть патриотический центр для молодежи. Заняться сквером Столярова. Восстановить татарское имя «Сада Рыбака» — «Балыкчы бакчасы». Заняться реконструкцией древнего татарского кладбища. Соединить Бишбалту и Болгар вакуумным поездом.
На презентации вспоминал он и идею размещения базара на месте конно-железнодорожного вокзала 1875 года, а также — благоустройство острова Маркиз и моста влюбленных в районе Кировской дамбы. Конечно, звучала идея создания туристического маршрута по рекам Татарстана под брендом «Серебряная подкова»/«Көмеш дага».
Хисамутдинов подробно рассказал историю канатных дорог в Казани. Тема ему явно небезразлична, ведь он работал на заводе, который был единственным изготовителем канатных дорог в СССР. К примеру, это дорога в районе парка имени Горького, а также — от Мисхора до вершины Ай-Петри.
В 2024-м он предложил создать канатку по маршруту Кремль — Бишбалта — Аракчино — Верхний Услон — остров Маркиз — Кремль.
Кроме того, в книге есть несколько статей других авторов, список использованной литературы, карты и множество иллюстраций.
— Вы меня так вдохновили! — не скрывала эмоций фольклорист Фанзиля Завгарова. — Пусть нам будет суждено увидеть город будущего — с Бишбалтой, с шумными слободами.
С непривычки многие идеи Хисамутдинова кажутся большими мечтами. Но он и сам несколько проектов воплотил в жизнь. Поставил памятник «Умельцы Бишбалты» в сквере Столярова. Открыл мемориальные доски на сохранившейся стене родного завода (Клары Цеткин, 10) физику-ядерщику Игорю Курчатову, руководителю предприятия Мирсаиду Рахимкулову и токарю Владимиру Иовлеву.
С другой стороны, в преддверии 300-летия празднования Адмиралтейской слободы показывали не менее масштабные проекты с превращением этого района в туристический кластер с цветущими садами. История рассудила иначе, но ревитализация промышленных территорий уже идет, намечена стройка Соборной мечети.
— Многие спросят — зачем ты так много написал о планах? — отвечал Хисамутдинов. — Слобода меняется, но строят дома. А чтобы привлечь туристов, надо сохранить исторические места.
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