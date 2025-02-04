Жизнь Бишбалты — от моста влюбленных до вакуумного поезда

Краевед из Казани написал книгу о прошлом и будущем Адмиралтейской слободы

Гарафутдин Хисамутдинов. Фото: Мария Зверева

Казанский меценат, краевед и колумнист «Реального времени» Гарафутдин Хисамутдинов представил в Национальной библиотеке РТ книгу «Бишбалта. Үткәне, бүгенгесе, киләчәге»/«Бишбалта: прошлое, настоящее, будущее». В своем исследовании автор рассказал не только историю Адмиралтейской слободы. Значительную часть книги он посвятил проектам, которые дали бы новую жизнь этим местам.

«Если нет исторического следа, то это место неинтересно»

— Сегодня большое событие — вышла книга про одну из татарских слобод. Книга по истории на татарском языке, что сейчас редкость, — отметил начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Минкульта РТ Айрат Файзрахманов. — Бренд Бишбалта становится все больше и одна из причин — работа Гарафутдина Хисамутдинова.

Редактор журнала «Туган җир» Дамир Исхаков, который занимался музеем Бишбалты в 15-й гимназии (ей оказывает помощь Хисамутдинов), указал, что у древней татарской деревни, на месте которой впоследствии выросла слобода, по некоторым данным, был причален военный флот Казанского ханства. Так что историю Адмиралтейства начинали не на пустом месте.

Дамир Исхаков. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Позднее Бишбалта стала частью Адмиралтейской слободы, но татары в ней не растворились, — отметил Исхаков. — Показывать эту историю — очень важно. Гарафутдин описал это очень подробно. В Бишбалте в некотором смысле жила часть татарской элиты. И это отражено в памятниках и досках. Но пока что в наше время Бишбалта не стала на ноги. Вы знаете, что у городских властей есть планы на нее. Даст Бог, здесь появится Соборная мечеть, идет стройка домов. И здесь пригодится книга Гарафутдина. Если нет исторического следа, то это место неинтересно.

Книга состоит из историй, размышлений, проектов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Садись на первый трамвай»

Гарафутдин абый родом из Кукморского района, после восьмого класса учился в Ижевске. Затем Хисамутдинов устроился на работу на завод «Серп и Молот».

— В Казань я поехал к тете, она сказала — садись на первый трамвай, там выйдешь на первой остановке после поворота, — так он описал первые шаги в городе. Парня с красным дипломом взяли в штат, дали жилье. С тех пор его связи с заводом не прекращались.

На заводе он стал начальником инструментального цеха. Выучился в КАИ. Был секретарем парткома, депутатом Кировского районного совета, работал в банках «Заречье» и Сбербанке. Как директор компании «Татипотека центр» строил дома и коттеджи.

Презентация началась с выступления ансамбля кураистов из 15-й гимназии. Собственно, и книга выглядит как учебник.

Кураисты 15-й гимназии. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Повествование начинается с рассказа о деревне Бишбалта в IX—X веках — с нее берет начало история Адмиралтейской слободы. Далее приводится описание прощания с царицей Сююмбике в этих местах, когда ее увозили в Москву — у автора есть идеи о том, как увековечить это событие.

Затем следует рассказ об Петре Первом, Адмиралтействе, Екатерине Второй и лашманах, татарах, заготавливавших корабельный лес.

Также Хисамутдинов пишет о людях слободы. Это директор татарской школы Габдрахман Рафиков (здесь, к примеру, преподавал поэт Хасан Туфан), композитор Сара Садыкова. Исследует автор и следы пребывания в Бишбалте Фатиха Амирхана и Габдуллы Тукая.

Вторая большая часть книги — советский период: это и вывоз золотых запасов белогвардейцами, и подробная летопись родного завода. Хисамутдинов пишет о людях, чьи имена носят улицы слободы — это летчик Николай Столяров, религиозный деятель Сардар Ваисов, поэт Валерий Брюсов.

Долгое время автор ратует за то, чтобы улице Клары Цеткин вернули историческое название — Бишбалта. А Большой — имя Габдрахмана Рафикова (здесь он жил в 77-м доме, рядом находилась школа).

Проект моста влюбленных. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Сначала история, потом — идеи

Значительная часть книги — это блок «Мысль. Идея. Предложения». Многие из них Хисамутдинов печатал в виде колонок в «Реальном времени».

Идей у патриота слободы действительно множество. Сохранить Горбатый мост (в том, что такое произойдет, его уверили в администрации КирМоса). Построить кольцевое наземное метро. Расширить дороги в сторону Бишбалты. Восстановить парк завода «Серп и Молот». Открыть в бывшем кинотеатре «Звезда» панораму о событиях 1552 года. Отреставрировать трехэтажный дом напротив. Установить памятную доску на зданиях по улице Серп и Молот, 24 (здесь жил певец Ренат Ибрагимов), на Большой, 77 (дом Рафикова), Карельской, 12 (здесь жила Сара Садыкова). Открыть патриотический центр для молодежи. Заняться сквером Столярова. Восстановить татарское имя «Сада Рыбака» — «Балыкчы бакчасы». Заняться реконструкцией древнего татарского кладбища. Соединить Бишбалту и Болгар вакуумным поездом.

На презентации вспоминал он и идею размещения базара на месте конно-железнодорожного вокзала 1875 года, а также — благоустройство острова Маркиз и моста влюбленных в районе Кировской дамбы. Конечно, звучала идея создания туристического маршрута по рекам Татарстана под брендом «Серебряная подкова»/«Көмеш дага».



Проекты канатной дороги и вакуумного поезда. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Хисамутдинов подробно рассказал историю канатных дорог в Казани. Тема ему явно небезразлична, ведь он работал на заводе, который был единственным изготовителем канатных дорог в СССР. К примеру, это дорога в районе парка имени Горького, а также — от Мисхора до вершины Ай-Петри.

В 2024-м он предложил создать канатку по маршруту Кремль — Бишбалта — Аракчино — Верхний Услон — остров Маркиз — Кремль.

Кроме того, в книге есть несколько статей других авторов, список использованной литературы, карты и множество иллюстраций.

— Вы меня так вдохновили! — не скрывала эмоций фольклорист Фанзиля Завгарова. — Пусть нам будет суждено увидеть город будущего — с Бишбалтой, с шумными слободами.

С непривычки многие идеи Хисамутдинова кажутся большими мечтами. Но он и сам несколько проектов воплотил в жизнь. Поставил памятник «Умельцы Бишбалты» в сквере Столярова. Открыл мемориальные доски на сохранившейся стене родного завода (Клары Цеткин, 10) физику-ядерщику Игорю Курчатову, руководителю предприятия Мирсаиду Рахимкулову и токарю Владимиру Иовлеву.

Адмиралтейская слобода сейчас выглядит неприглядно. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

С другой стороны, в преддверии 300-летия празднования Адмиралтейской слободы показывали не менее масштабные проекты с превращением этого района в туристический кластер с цветущими садами. История рассудила иначе, но ревитализация промышленных территорий уже идет, намечена стройка Соборной мечети.

— Многие спросят — зачем ты так много написал о планах? — отвечал Хисамутдинов. — Слобода меняется, но строят дома. А чтобы привлечь туристов, надо сохранить исторические места.