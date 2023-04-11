Казанский меценат создал бренд туристического маршрута «Серебряная подкова» — «Көмеш дага»

Автор предлагает использовать его для отдыха по рекам Татарстана, как свой аналог Золотого кольца

Фото: Олег Тихонов

«У Услонских гор Волга делает крутой поворот на 90 градусов. Если посмотреть с высоты птичьего полета или взглянуть на карту, можно увидеть форму подковы». Так объясняет идею создания туристического маршрута по рекам Татарстана под одноименным брендом «Серебряная подкова» — «Көмеш дага» — казанский меценат, ветеран труда Гарафутдин Хисамутдинов. Речные круизы с каждым годом набирают популярность, а в республике много живописных мест на Волге, Каме и Свияге, а значит можно предложить этот отдых гостям и самим татарстанцам, уверен краевед. Подробнее о том, каким должен быть этот маршрут, он рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».

Пристань Бакалда

Как известно, деревня Бишбалта образовалась на месте слияния рек Казанки (Арсу) и Волги (Итиль). Так как расположение было у воды, вероятнее всего местные жители пользовались и лодками, и плотами, и другими плавательными средствами.

Расположенная напротив возвышенность — гора Услон меняет направление полноводной Волги резко на юг, в сторону Каспия. Недалеко от Бишбалты расположен остров Маркиз. Этот островок в период половодья уходит под воду, после же, когда вода отступает, превращается в прекрасную поляну с мягкой травой. Маркиз в советские годы был излюбленным местом отдыха молодежи, а еще гораздо раньше был местом торговли и отдыха для торговцев Великого шелкового пути.

Пологие берега весной — летом превращались в роскошные поляны с густой травой, и корма для скота здесь было предостаточно. Поэтому здесь селились сенокосцы и заготовщики корма для скота, жнецы. Они именовали свое поселение Уракчы (в переводе на русский — жнец; ныне — Аракчино).

Остров Маркиз. Пляж. 1950—1957. Фото предоставлено Сергеем Саначиным/pastvu.com

В дальнейшем здесь появились и другие деревни: Яңа Уракчы (Новое Аракчино), Кызыл Яр (Красная Горка), Хуҗа Әхмәт (Куземетьево). По указанию Владимира Ленина, село Красная Горка переименовали в Юдино, в честь латышского стрелка Яна Юдина, комбрига, погибшего в 1918 году в ходе освобождения Казани от белочехов. К великому сожалению, татарские наименования этих деревень сейчас не употребляются. Несмотря на то, что это такие красивые названия!

Для удовлетворения потребностей путников и торговцев недалеко от места слияния двух рек Казанки (Арсу) и Волги (Итиль) позднее была возведена пристань. Эта пристань (йокым) называлась Бакалда. Может возникнуть вопрос, почему же дали такое странное название? Ответ очень прост: в то время воды рек и близлежащих озер были чистыми, и поэтому здесь было много рыбы и лягушек. Как известно, лягушки сами чистоплотны и любят чистоту. В древние времена в отсутствие холодильников, для того, чтобы молоко не прокисало, в него кидали лягушку. Бишбалтинцы ценили лягушек. Даже сочиняли о них стихи и песни. А лягушки в свою очередь любили квакать (по-татарски — бакылдый). Таким образом, пристань получила название Бакалда.

До строительства в 1957 году нового речного порта в Казани пристань Бакалда активно использовалась. Она имела протяженность 1,5—2 км. Для связи с городом была вымощена дорога Ташъяк. Она была соединена с нынешней улицей Тази Гиззата. После того, как полноводие отступает, можно и ныне видеть остатки этой дороги, нумизматы активно ищут здесь старинные монеты и находят их. К сожалению, позже пристань утратила свое исконное название, ее стали называть «Устье», а татары в песнях воспевали ее как «Усия».

Фото: realnoevremya.ru

Хочу отметить также один интересный факт, связанный с Бакалдой. Это то, что именно здесь, у Услонских гор, Волга делает крутой поворот на 90 градусов.

Еще необходимо отметить следующее: у реки Волги имеются четыре народных названия: Ра, Итиль, Идел и Волга. Чудом является и то, что это единственное место на земле (больше такого нигде не увидеть), где две реки — Волга и Свияга, имеют параллельные течения и притом текут противоположно друг другу.

Длина реки Свияги — 375 км, ширина — от 20 до 70 метров, глубина — от 0,3 до 4 метров. Она берет начало от Жигулевских (по-татарски — Җигүле ат) гор, приближается до Волги близ Ульяновска (Симбирска) до 5 км и соединяется с ней возле Свияжска (Яңа Әмир). В истории известны три ее названия: Сөйям, Зөя, Свияга. Река прекрасна, чистая и очень богата рыбой.

Если посмотреть с высоты птичьего полета или взглянуть на карту, то можно увидеть форму подковы. С одной стороны — река Свияга, с другой — река Волга, а возле Ульяновска (Симбирска) — разрыв на расстоянии 5-6 км.

Эти речные берега имеют богатую историю, привлекательны для отдыха и развлечений. Как известно, на такой исторически богатой территории вблизи Москвы для туристов придумали маршрут под брендом «Золотое кольцо».

Я бы создал туристический маршрут под брендом «Серебряная подкова» — «Көмеш дага» в Татарстане. Такой маршрут был бы, с одной стороны, интересным и познавательным для туристов, а с другой стороны — позволял бы хорошо отдохнуть и весело провести время.

«Я бы создал туристический маршрут под брендом «Серебряная подкова» — «Көмеш дага» в Татарстане», говорит Гарафутдин Хисамутдинов. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Хочу отметить отдельные исторические места, входящие в бренд «Серебряная подкова». Конечно, маршрут начнется с Бишбалты и пристани Бакалда. Если восстановить пристань Бакалда, то, несомненно, улучшится и экология, восстановится речная флора и фауна. Приведу лишь несколько таких мест и то, чем они могут быть примечательны:



Пристань Бакалда — история Бишбалты и Адмиралтейской слободы, которые имеют огромное значение в истории города Казани. Многовековая история столицы Татарстана — города Казани, Казанский кремль, входящий в список наследия ЮНЕСКО.

Деревня Верхний Услон, ее богатая история. Музей Ярослава Гашека и другие местные достопримечательности.



Пристань Кызыл Байрак. Поляна Салиха Сайдашева и ее история.



«Шелковый путь» (М-12) — скоростная автомобильная трасса Москва — Екатеринбург. Мост через Волгу, история «Шелкового пути», зоны отдыха.



Куйбышевский затон и его история, памятные места. Место слияния Камы и Волги, Камское море (40 км водного простора).



Пристань Камского Устья, история, экскурсия в гипсовые пещеры (штольни).



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Пристань города Булгар. Его 1100-летняя история. Музеи, посещение памятных мест, входящих в список наследия ЮНЕСКО, знакомство с татарской национальной кухней, национальной одеждой, народным искусством.

Пристань Тетюши. Знакомство со старинным городом, имеющим более чем 400-летнюю историю, во времена Булгарского ханства называвшегося Темтюзи. Экскурсия в музей Белуги, дегустация речных деликатесов.

Ундорская пристань, история. Экскурсия в санаторий, Ундорский минеральный источник, дегустация минеральной воды.



Пристань города Ульяновска (Симбирск), экскурсия по городу, знакомство с его историей. Посещение музея В.И. Ульянова-Ленина, историческая информация об Александре Керенском. Отдых, развлечения. Переезд на реку Свиягу. Продолжение путешествия по Свияге, рыбалка, отдых, прогулки на лодках и байдарках.



Пристань в Арбузово, знакомство с историей места, посещение православного храма, рыбалка, отдых.



Буинск: посещение городского музея, мечети, знакомство со знаменитым «мишарским» театром, гастрономические экскурсии.

Посещение районного центра Апастово, посещение музея Сары Садыковой. Знакомство с фольклорными традициями татар, гастрономическое путешествие.



Экскурсия по самому молодому городу Татарстана — Иннополису, отдых в горнолыжном комплексе, развлечения.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Остров Свияжск (Яңа Әмир). Знакомство с историей Свияжска, посещение музея, старинных зданий и церквей, входящих в список наследия ЮНЕСКО. Отдых, развлечения, рыбалка, перекус. Экскурсия в музей археологического дерева и другие музеи.

Бывшие деревни Куземетьево (Хуҗа Әхмәт) и Красная Горка (Кызыл Яр) — ныне поселок Юдино. Знакомство с историей, посещение музея Яна Юдина, церкви Николая Чудотворца, экскурсия в другие исторические места и в гольф-клуб «Басу».



Пристань Аракчино (Уракчы). История данного поселения. Посещение Храма всех религий архитектора Илдара Ханова.



Окончание маршрута «Серебряная подкова» — «Көмеш дага».

Возникает еще один вопрос: как, какими средствами и транспортом туристы будут проходить данный маршрут?

Май — октябрь: теплоходами по реке, «Метеорами», речными трамвайчиками, моторными лодками, байдарками.

Ноябрь — апрель: снегоходами, на санях, на судне на воздушной подушке.

В течение года — любой автотранспорт.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также можно было бы использовать пассажирскую канатную дорогу (канатлы юл), которую обещают здесь построить.

Гарафутдин Хисамутдинов