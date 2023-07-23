Казанский меценат из Адмиралтейской слободы готовит новый подарок городу

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В память о гениях и героях

Как стало известно «Реальному времени», казанский меценат Гарафутдин Хисамутдинов, чей дар городу — памятник «Умельцы Бишбалты» — открыли прошлым летом, готовится преподнести новый подарок татарстанской столице. Как и скульптурная композиция о татарских мастерах-плотниках, он появится в Адмиралтейской слободе.

Речь идет о мемориальных досках трем выдающимся людям, работавшим на казанском заводе «Серп и молот»: гениальному советскому физику-ядерщику Игорю Курчатову — основоположнику использования ядерной энергии в мирных целях, одному из самых активных руководителей предприятия Мирсаиду Рахимкулову и Герою Советского Союза — токарю Владимиру Иовлеву. Хотя самого завода уже нет, уцелело здание цеха, где работал Курчатов, по ул. Клары Цеткин,10. Здесь ученый трудился над созданием атомной бомбы и заложил основы отечественной ядерной науки. Мемориальные доски откроют на фасаде строения в эту среду в 11:00.

Речь идет о мемориальных досках трем выдающимся людям, работавшим на казанском заводе «Серп и молот». предоставлено realnoevremya.ru Гарафутдином Хисамутдиновым

Казанский завод «Серп и Молот» был родоначальником машиностроения в Казани и Татарстане, рассказывает историю предприятия Гарафутдин Хисамутдинов. В 1942 году, по указу Сталина, сюда из Ленинграда перевели лабораторию «Уран», которую возглавлял Курчатов. В двух цехах завода начали производить необходимое оборудование. Великий физик — трижды Герой Социалистического Труда, обладатель пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, Ленинской, Сталинской премий первой степени.

Мирсаид Рахимкулов пришел на завод в 1945 году, работал заместителем начальника кузнечно-котельного цеха, заместителем директора, главным инженером пока в 1961 году не возглавил предприятие. По словам краеведа, его запомнили как очень активного и творческого руководителя. Ему удалось пригласить на завод премьер-министра СССР Алексея Косыгина и первого секретаря обкома КПСС Фикрята Табеева, после чего на реконструкцию производства выделили 9,6 млн рублей. Были расширены и созданы новые цеха, построили детский сад, пятиэтажное общежитие и пятиэтажный жилой дом. Рахимкулов был депутатом Кировского райсовета, депутатом Казанского горсовета, изобретателем стружкоуборочного конвейера, награждался орденами, медалями и золотой медалью ВДНХ СССР.

Владимир Иовлев пришел на завод после семи классов, работал токарем, а в 1940 году его призвали в армию. Во время войны окончил Сызранское танковое училище, в 1944-м командовал ротой 250-го гвардейского танкового полка 13-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Дебрецена. Посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза, был также награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды и медалью.

Ветеран труда, краевед и меценат

Сам благотворитель, на средства которого изготовили мемориальные доски, также посвятил заводу значительную часть своей жизни. Ветеран труда Гарафутдин Хисамутдинов уроженец Кукмора. После окончания восьми классов татарской средней школы он уехал учиться в одно из профессиональных училищ Ижевска. По возвращении в Татарстан приехал в Казань и устроился работать слесарем на завод «Серп и Молот». Решил продолжить образование, сдал экстерном экзамены, получил аттестат о среднем образовании и в 1969 году поступил в КАИ. На заводе работал мастером, начальником инструментального цеха — того самого, где в годы войны трудился Курчатов.

На предприятии Хисамутдинов стал секретарем парткома, получил образование в Высшей партийной школе. Был депутатом Кировского районного совета. В начале 90-х годов в Казанском финансово-экономическом университете получил третье высшее образование и стал заместителем председателя правления банка «Заречье».

Хотя самого завода уже нет, уцелело здание цеха, где работал Курчатов — по ул. Клары Цеткин,10. Максим Платонов/realnoevremya.ru

В начале нулевых Гарафутдин Хисамутдинов ушел из банка и основал свою строительную фирму «Татипотека центр» — она построила первые в постсоветское время многоквартирные дома в Адмиралтейской слободе на улице Н. Столярова.

Сейчас, будучи уже на пенсии, ветеран труда без дела не сидит. Как житель Адмиралтейской слободы он увлекся историей поселения и родного города, собирает исторические материалы и пишет книгу об истории Бишбалты. Выступает спонсором конкурсов на знание татарского языка и истории родного края, которые в день рождения Габдуллы Тукая проходят в местной татарской гимназии №15. Недавно разработал бренд туристического маршрута по рекам Татарстана «Серебряная подкова» — «Көмеш дага» — своеобразный аналог «Золотого кольца».

Василя Ширшова