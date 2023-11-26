«Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта»

Казанский меценат — об идее строительства Соборной мечети и благоустройстве Адмиралтейской слободы

Фото: скриншот realnoevremya.ru эскиза мечети

Вокруг нового проекта и смены локации Соборной мечети в Казани до сих пор идут дискуссии. Культовое сооружение из парка «Кырлай» решили перенести в Адмиралтейскую слободу. Это решение горячо поддерживает казанский краевед и меценат Гарафутдин Хисамутдинов. Сам будучи жителем слободы, возникшей на месте древней татарской деревни Бишбалта, где жили мастера-судостроители, ветеран труда считает, что для мечети лучше этого места не найти. О том, как эту часть города можно превратить в важный духовный центр и привлекательный туристический район, любитель истории рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».



Герои Бишбалты

Знакомство с богатой историей Адмиралтейской слободы в Казани послужит патриотическому воспитанию молодежи. Больше нигде нет такого количества героев, ученых, прославившихся на всю Россию. Вспомним только некоторых из них.

Здесь родился и вырос единственный в Татарстане дважды Герой Советского Союза Николай Столяров.

На заводе «Серп и Молот» работал токарем Герой Советского Союза, капитан, танкист Владимир Иовлев.

Трижды Героя Социалистического Труда, академика, «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова судьба также связала с этим заводом.

Герой Советского Союза, летчик Михаил Девятаев (позывной «Мордвин») окончил речной техникум, первоначальное здание которого располагалось в Бишбалте на улице Московской (ныне Клары Цеткин). В настоящее время на этом месте Д. Бикмухаметов поставил памятник лашманам.

В 1551 году в Бишбалте на пристани Бакалда царица Казанского ханства Сююмбике с сыном Утямышем простилась с любимой Казанью, Казанским ханством. Именно здесь встретил отпор пришедший взять Казань Иван Грозный. В 1722 году Петр I, отметив свой 50-летний юбилей, на 25 кораблях, построенных в Адмиралтействе, двинулся походом на Персию. На этой пристани встречали и Екатерину II. В благодарность за разрешение строить каменные мечети народ Казани любя назвал ее «Әби патша».

Больше нигде нет такого количества героев, ученых, прославившихся на всю Россию. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помнят улочки Бишбалты и Адмиралтейской слободы и таких людей, как Владимир Ульянов-Ленин, Максим Пешков (Горький), Габдулла Тукай, Сара Садыкова, Федор Шаляпин, Хасан Туфан.



Кстати, многих жителей интересуют остатки стен из красного кирпича на улице Большой. Это остатки первой татарской гимназии, директором которой был Габдрахман Рафиков — первый народный учитель Татарстана. Известный поэт Хасан Туфан преподавал в этой школе татарский язык. Недалеко от гимназии, по улице Карельской, 12 жила Сара Садыкова у своего деда по материнской линии. И знаменитая Сара Садыкова, и народный любимец Илһам Шакиров были частыми гостями этой гимназии. Такая дружба дала свои результаты. Хасан Туфан написал стихотворение «Казан кичләре», Сара Садыкова сочинила прекрасную мелодию, а Илһам Шакиров исполнил эту песню. Песня стала гимном нашего прекрасного города.

Считаю, необходимо на улице Большой восстановить татарскую школу и открыть там полилингвальную гимназию. А на доме №12 по улице Карельской установить памятную доску и объявить этот дом историческим.

Соборная мечеть



В этом году в месте слияния Волги (Идел) и Казанки (Арсу) хотят начать строительство Соборной мечети вместимостью 10 тысяч человек. Да, были и те, кто не одобрил выбор этого места. По этому поводу дал разъяснения муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, чем и поставил точку в возникших противоречиях. Выступление муфтия было всесторонне рассмотрено. Нашлись и противники, и сторонники. Остановлюсь на обеих точках зрения.

Многие возмущены тем, что мечеть будет построена на окраине города. По-моему, это продуманное решение, направленное на перспективу. Это самое красивое место нашей столицы. В дальнейшем предполагается, что Казань в результате воссоединения с Зеленодольском, Высокой Горой, Верхним Услоном станет крупным мегаполисом. Следовательно, Соборная мечеть будет в центре этого мегаполиса.

В то же время можно восстановить известный нам по художественным, историческим произведениям как один из центров торговли купеческих караванов, ходивших по Великому Волжскому пути, остров Маркиз. Он мог бы стать местом отдыха для молодежи, туристов и гостей столицы.

Относительно строящейся мечети есть еще несколько волнующих вопросов. Первый — мечеть запланировано построить в низменности. Свои сомнения по поводу того, не станет ли это причиной весенних затоплений, которые нанесут вред мечети, высказал завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич. Он же единственный, кто напомнил, что мечеть строится около деревни Бишбалта.

Второй волнующий вопрос — по проекту у Соборной мечети один минарет, и она будет повторять образ Каабы, главной мусульманской святыни. Не возникнут ли вопросы о сходстве северной мечети, расположенной у нас, с главной мечетью мусульман, расположенной в Мекке, в Саудовской Аравии? На это Камиль хазрат ответил, что будут внесены изменения, в оформлении будет использован татарский орнамент. Но насколько позволят изменить проект?

Из истории известно, что здесь, на улице Большой, когда-то были три действующие мечети — мечеть с одним минаретом, с двумя минаретами и Юнусовская мечеть с пятью минаретами. Местные называли эту мечеть «Бишбармак» (Пять пальцев).

скриншот realnoevremya.ru эскиза мечети

Идеи о благоустройстве слободы

Меня волнует еще одна проблема — пришедшее в упадок древнее мусульманское кладбище. Почему-то о нем не упомянул и Камиль Самигуллин. Считаю, что кладбище надо привести в порядок, восстановить и построить при нем небольшую Белую мечеть. Тогда это кладбище станет историческим памятником. Сейчас кладбище в очень плачевном состоянии. Около него выросли дома. Я не раз слышал, что при выкапывании траншей под фундамент местные натыкались на человеческие останки. Когда стало известно, что Соборная мечеть будет построена в Бишбалте, появилась надежда, что восстановят и мусульманское кладбище.

В свое время Николай Никифоров, будучи министром информатизации и связи РТ, вышел с предложением построить ветку метро Казань — Иннополис. Было бы очень удобно, если бы этот проект со станциями Казань, Бишбалта, Адмиралтейство, Соборная мечеть, Уракчы (Храм всех религий Ильдара Ханова), церковь Юдино, гольф-клуб и другие реализовался. Жители микрорайона были бы очень благодарны.

Есть еще одно предложение. Чтобы приблизить Соборную мечеть к наземному кольцевому транспорту (автомобильному, железнодорожному), необходимо соединить улицу Набережную с улицей 1 Мая, улицей Гладилова в том месте, где раньше располагался Дворец культуры имени 10-летия ТАССР (возле красных ворот НПО имени В. Ленина). Это позволило бы замкнуть малую кольцевую дорогу вокруг центра города, разгрузить Ленинскую и Кировскую дамбы. Приблизило бы горожан и гостей города не только к Соборной мечети, но и к Зилантовому монастырю, Макарьевскому монастырю (на улице Большой) и к будущему парку отдыха на старой излучине Казанки, о строительстве которого было объявлено в дни празднования 300-летия Адмиралтейской слободы. Эта дорога станет дополнением к строящемуся жилому микрорайону на землях бывшего Казанского вертолетного завода.

Меня волнует еще одна проблема — пришедшее в упадок древнее мусульманское кладбище. realnoevremya.ru/Лина Саримова

Чтобы приблизить железную дорогу и наземное кольцевое метро, необходимо открыть остановочную платформу между станциями Адмиралтейская слобода и Лагерная, где заканчивается ул. Набережная. Про пассажирскую канатную дорогу и Капсуло-лёт я писал ранее, поэтому не буду повторяться.

В Бишбалте было два базара. Восточный, Шәрек базар, располагался на улице Большой, а второй — возле железной дороги за заводом «Серп и Молот». Сегодня трамвайное депо в заброшенном состоянии, это удачное место для Шәрек — Восточного базара.

В последнее время высокими темпами начали осваивать берег Казанки (Арсу) от начала Кировской дамбы до моста через канал Казанки. Канал был создан в середине 50-х годов прошлого века с целью сближения и улучшения судоходства Казани и реки Волга. Обещают построить «Манзара» и подогреваемый 300-метровый бассейн и другие сооружения для отдыха гостей и горожан.

Меня волнует другая сторона Кировской дамбы — берег Волги (Идел) и канал Казанки после мостов, вдоль железной дороги. В начале 80-годов силами работников завода «Серп и Молот» там был создан спортивно-оздоровительный парк. Было футбольное, баскетбольное поле, беговая дорожка, столы для игр в шахматы, шашки, штанги, шест для лазания, были места для купания, рыбалки, места для отдыха и так далее. Это было любимое место жителей микрорайона, студентов речного техникума, учащихся ГПТУ-21, школы №32, татарской гимназии №15 и местом отдыха детей детских садов №3, 30, 226. К сожалению, сегодня всего этого нет. Хорошо бы все это восстановить.

Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта. Немка Клара Цеткин, проживавшая в Нью-Йорке, для Бишбалты и для Адмиралтейской слободы ничем не примечательна.

Сегодня трамвайное депо в заброшенном состоянии, это удачное место для Шәрек — Восточного базара. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Необходимо сохранить, отреставрировать Горбатый мост, построенный в 30—34 годах прошлого века и ставший символом Кировского района.

Также надо сохранить 3-этажный исторический дом, символ Адмиралтейской слободы, на пересечении улиц Серп и Молот и Клары Цеткин. Напротив этого дома стояли два памятника — Вожатые и Пионеры, отлитые из гипса. На сегодня Вожатая и Пионерка сохранились, а красавец Вожатый и боевой Пионер во время земляных работ были уничтожены, надо их восстановить. Эти памятники помогали воспитывать пионеров, подрастающее поколение.

Бишбалту-Адмиралтейскую слободу ожидают большие перестройки, изменения. Это все требует больших сил и вложений. Для сохранения идентичности Бишбалты, достижения поставленных целей было бы уместно создание префектуры слободы. Я уверен, если бы мы — историки-исследователи слободы, знатоки мусульманской архитектуры, предприниматели, помощники раиса Татарстана объединили свои усилия, эта работа пошла бы быстрее и более результативно.