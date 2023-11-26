«Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта»
Казанский меценат — об идее строительства Соборной мечети и благоустройстве Адмиралтейской слободы
Вокруг нового проекта и смены локации Соборной мечети в Казани до сих пор идут дискуссии. Культовое сооружение из парка «Кырлай» решили перенести в Адмиралтейскую слободу. Это решение горячо поддерживает казанский краевед и меценат Гарафутдин Хисамутдинов. Сам будучи жителем слободы, возникшей на месте древней татарской деревни Бишбалта, где жили мастера-судостроители, ветеран труда считает, что для мечети лучше этого места не найти. О том, как эту часть города можно превратить в важный духовный центр и привлекательный туристический район, любитель истории рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».
Герои Бишбалты
Знакомство с богатой историей Адмиралтейской слободы в Казани послужит патриотическому воспитанию молодежи. Больше нигде нет такого количества героев, ученых, прославившихся на всю Россию. Вспомним только некоторых из них.
- Здесь родился и вырос единственный в Татарстане дважды Герой Советского Союза Николай Столяров.
- На заводе «Серп и Молот» работал токарем Герой Советского Союза, капитан, танкист Владимир Иовлев.
- Трижды Героя Социалистического Труда, академика, «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова судьба также связала с этим заводом.
- Герой Советского Союза, летчик Михаил Девятаев (позывной «Мордвин») окончил речной техникум, первоначальное здание которого располагалось в Бишбалте на улице Московской (ныне Клары Цеткин). В настоящее время на этом месте Д. Бикмухаметов поставил памятник лашманам.
В 1551 году в Бишбалте на пристани Бакалда царица Казанского ханства Сююмбике с сыном Утямышем простилась с любимой Казанью, Казанским ханством. Именно здесь встретил отпор пришедший взять Казань Иван Грозный. В 1722 году Петр I, отметив свой 50-летний юбилей, на 25 кораблях, построенных в Адмиралтействе, двинулся походом на Персию. На этой пристани встречали и Екатерину II. В благодарность за разрешение строить каменные мечети народ Казани любя назвал ее «Әби патша».
Помнят улочки Бишбалты и Адмиралтейской слободы и таких людей, как Владимир Ульянов-Ленин, Максим Пешков (Горький), Габдулла Тукай, Сара Садыкова, Федор Шаляпин, Хасан Туфан.
Кстати, многих жителей интересуют остатки стен из красного кирпича на улице Большой. Это остатки первой татарской гимназии, директором которой был Габдрахман Рафиков — первый народный учитель Татарстана. Известный поэт Хасан Туфан преподавал в этой школе татарский язык. Недалеко от гимназии, по улице Карельской, 12 жила Сара Садыкова у своего деда по материнской линии. И знаменитая Сара Садыкова, и народный любимец Илһам Шакиров были частыми гостями этой гимназии. Такая дружба дала свои результаты. Хасан Туфан написал стихотворение «Казан кичләре», Сара Садыкова сочинила прекрасную мелодию, а Илһам Шакиров исполнил эту песню. Песня стала гимном нашего прекрасного города.
Соборная мечеть
В этом году в месте слияния Волги (Идел) и Казанки (Арсу) хотят начать строительство Соборной мечети вместимостью 10 тысяч человек. Да, были и те, кто не одобрил выбор этого места. По этому поводу дал разъяснения муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, чем и поставил точку в возникших противоречиях. Выступление муфтия было всесторонне рассмотрено. Нашлись и противники, и сторонники. Остановлюсь на обеих точках зрения.
Многие возмущены тем, что мечеть будет построена на окраине города. По-моему, это продуманное решение, направленное на перспективу. Это самое красивое место нашей столицы. В дальнейшем предполагается, что Казань в результате воссоединения с Зеленодольском, Высокой Горой, Верхним Услоном станет крупным мегаполисом. Следовательно, Соборная мечеть будет в центре этого мегаполиса.
В то же время можно восстановить известный нам по художественным, историческим произведениям как один из центров торговли купеческих караванов, ходивших по Великому Волжскому пути, остров Маркиз. Он мог бы стать местом отдыха для молодежи, туристов и гостей столицы.
Относительно строящейся мечети есть еще несколько волнующих вопросов. Первый — мечеть запланировано построить в низменности. Свои сомнения по поводу того, не станет ли это причиной весенних затоплений, которые нанесут вред мечети, высказал завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич. Он же единственный, кто напомнил, что мечеть строится около деревни Бишбалта.
Второй волнующий вопрос — по проекту у Соборной мечети один минарет, и она будет повторять образ Каабы, главной мусульманской святыни. Не возникнут ли вопросы о сходстве северной мечети, расположенной у нас, с главной мечетью мусульман, расположенной в Мекке, в Саудовской Аравии? На это Камиль хазрат ответил, что будут внесены изменения, в оформлении будет использован татарский орнамент. Но насколько позволят изменить проект?
Из истории известно, что здесь, на улице Большой, когда-то были три действующие мечети — мечеть с одним минаретом, с двумя минаретами и Юнусовская мечеть с пятью минаретами. Местные называли эту мечеть «Бишбармак» (Пять пальцев).
Идеи о благоустройстве слободы
Меня волнует еще одна проблема — пришедшее в упадок древнее мусульманское кладбище. Почему-то о нем не упомянул и Камиль Самигуллин. Считаю, что кладбище надо привести в порядок, восстановить и построить при нем небольшую Белую мечеть. Тогда это кладбище станет историческим памятником. Сейчас кладбище в очень плачевном состоянии. Около него выросли дома. Я не раз слышал, что при выкапывании траншей под фундамент местные натыкались на человеческие останки. Когда стало известно, что Соборная мечеть будет построена в Бишбалте, появилась надежда, что восстановят и мусульманское кладбище.
В свое время Николай Никифоров, будучи министром информатизации и связи РТ, вышел с предложением построить ветку метро Казань — Иннополис. Было бы очень удобно, если бы этот проект со станциями Казань, Бишбалта, Адмиралтейство, Соборная мечеть, Уракчы (Храм всех религий Ильдара Ханова), церковь Юдино, гольф-клуб и другие реализовался. Жители микрорайона были бы очень благодарны.
Есть еще одно предложение. Чтобы приблизить Соборную мечеть к наземному кольцевому транспорту (автомобильному, железнодорожному), необходимо соединить улицу Набережную с улицей 1 Мая, улицей Гладилова в том месте, где раньше располагался Дворец культуры имени 10-летия ТАССР (возле красных ворот НПО имени В. Ленина). Это позволило бы замкнуть малую кольцевую дорогу вокруг центра города, разгрузить Ленинскую и Кировскую дамбы. Приблизило бы горожан и гостей города не только к Соборной мечети, но и к Зилантовому монастырю, Макарьевскому монастырю (на улице Большой) и к будущему парку отдыха на старой излучине Казанки, о строительстве которого было объявлено в дни празднования 300-летия Адмиралтейской слободы. Эта дорога станет дополнением к строящемуся жилому микрорайону на землях бывшего Казанского вертолетного завода.
Чтобы приблизить железную дорогу и наземное кольцевое метро, необходимо открыть остановочную платформу между станциями Адмиралтейская слобода и Лагерная, где заканчивается ул. Набережная. Про пассажирскую канатную дорогу и Капсуло-лёт я писал ранее, поэтому не буду повторяться.
В Бишбалте было два базара. Восточный, Шәрек базар, располагался на улице Большой, а второй — возле железной дороги за заводом «Серп и Молот». Сегодня трамвайное депо в заброшенном состоянии, это удачное место для Шәрек — Восточного базара.
В последнее время высокими темпами начали осваивать берег Казанки (Арсу) от начала Кировской дамбы до моста через канал Казанки. Канал был создан в середине 50-х годов прошлого века с целью сближения и улучшения судоходства Казани и реки Волга. Обещают построить «Манзара» и подогреваемый 300-метровый бассейн и другие сооружения для отдыха гостей и горожан.
Меня волнует другая сторона Кировской дамбы — берег Волги (Идел) и канал Казанки после мостов, вдоль железной дороги. В начале 80-годов силами работников завода «Серп и Молот» там был создан спортивно-оздоровительный парк. Было футбольное, баскетбольное поле, беговая дорожка, столы для игр в шахматы, шашки, штанги, шест для лазания, были места для купания, рыбалки, места для отдыха и так далее. Это было любимое место жителей микрорайона, студентов речного техникума, учащихся ГПТУ-21, школы №32, татарской гимназии №15 и местом отдыха детей детских садов №3, 30, 226. К сожалению, сегодня всего этого нет. Хорошо бы все это восстановить.
Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта. Немка Клара Цеткин, проживавшая в Нью-Йорке, для Бишбалты и для Адмиралтейской слободы ничем не примечательна.
Необходимо сохранить, отреставрировать Горбатый мост, построенный в 30—34 годах прошлого века и ставший символом Кировского района.
Также надо сохранить 3-этажный исторический дом, символ Адмиралтейской слободы, на пересечении улиц Серп и Молот и Клары Цеткин. Напротив этого дома стояли два памятника — Вожатые и Пионеры, отлитые из гипса. На сегодня Вожатая и Пионерка сохранились, а красавец Вожатый и боевой Пионер во время земляных работ были уничтожены, надо их восстановить. Эти памятники помогали воспитывать пионеров, подрастающее поколение.
Бишбалту-Адмиралтейскую слободу ожидают большие перестройки, изменения. Это все требует больших сил и вложений. Для сохранения идентичности Бишбалты, достижения поставленных целей было бы уместно создание префектуры слободы. Я уверен, если бы мы — историки-исследователи слободы, знатоки мусульманской архитектуры, предприниматели, помощники раиса Татарстана объединили свои усилия, эта работа пошла бы быстрее и более результативно.
комментарии
Но они отменяют всю марксистскую историю Красной Татарии и Красной России, которую пытаются забыть.
Кстати эротоманка и феминистка Клара Цеткин умерла под Москвой в дворянской усадьбе. Клара, которая была старше своего мужа на 18 лет, а ее сын был любовницей ее лучшей подруги Розы Люксембург (сын был младше подруги на 14 лет), была кумиром комсомолок СССР. А недалеко от улицы эротоманки Клары Цеткин будет построена великолепная мечеть. Как все в истории перемешалось, как в винегрете...
Феминистка и террористка Клара Цеткин приезжала в Казань в 1925 году и произвела фурор среди казанских комсомолок своими призывами к "свободной любви", то есть беспорядочным половым связям.
В честь приезда в Казань Клары Цеткин власти Казани переименовали в 1927 г. улицу Большая Московская в ее честь - так появилась в Казани улица Клары Цеткин, поборницы "свободной любви". "Девушки с пониженной социальной ответственностью" расстроятся, если улицу Клары Цеткин переименуют...
(без Польши и без Финляндии) в 1891-1911 годах
ГОЛОД: 1891 ― 25,7% и 1892 ― 9,1%. В 1893 ― 0,1 %, 1894 ― 0,5 %, 1895 ― 1,1 %, 1896 ― 2,2 %,
1897 ― 3,8%,1898 ― 9,7% 1899 ― 3,2%, 1900 ― 1,5%.
В начале ХХ века в России голодными были: 1901-1902, 1905-1908 и 1911 ― 1912 годы.
В 1901 ― 1902 голодали 49 губерний: в 1901 ― 6,6%, 1902 ― 1%, 1903 ― 0,6%, 1904 -― 1,6%.
В 1905 ― 1908. голодало от 19 до 29 губерний: в 1905 ― 7,7 %, 1906 ― 17,3% населения
В 1911 ― 1912 за 2 года голод охватил 60 губерний: в 1911 ― 14,9 % населения.
На грани смерти находилось 30 млн. человек. По различным оценкам в 1901-1912 гг. от голода и его последствий погибло около 8 млн. человек. Царское правительство было озабочено тем, как бы скрыть масштабы голода. В печати цензура запрещала употреблять слово «голод», заменяя его словом «недород». Можно сомневаться в конкретных цифрах о количестве смертей от голода, но сомневаться в том, что голод был регулярным и массовым явлением в царской России не приходится".
А во время правления Ленина только в Красной Татарии от голода погибли страшной смертью около 1 миллиона человек, в основном крестьян, в основном татар.
В Красной России во времена правления Ленина от голода погибло около 10 миллионов человек...
Были другие «общероссийские голоды» 1900-1903 годов, охватившие те же 40 млн., когда умерли 3 млн. взрослых; 1911 года, после пресловутых реформ Столыпина, охватившие не менее 30 млн., когда умерло еще 2 млн. взрослых…
Голод 1891 года был такой страшный, что ошеломил даже царскую семью, сведения о голоде «просочились» в печать. А вот голод 1900-1903 годов был уже под жесткой цензурой, сведения шли скупо, но из-за восстаний крестьян и рабочих замолчать его оказалось невозможно. За 1902-03 годы для подавления крестьянских восстаний и выступлений рабочих только в Полтавской и Харьковской губерниях было использовано 200 тысяч регулярных войск, т.е. 1/5 всей русской армии тех лет, и это — не считая сотен тысяч жандармов, казаков, урядников и прочей полицайской «нечисти» — по данным генерал-адъютанта Куропаткина (История КПСС в 6 томах, т. 1, М., 1964, с. 359).
Голод 1911 года не дали замолчать оппозиция: пресса кадетов, эсеров и черносотенцев, ненавидевших Столыпина…
Всего за 1891-1913 годы от голода, болезней, эпидемий умерло не менее 7 млн. взрослых в «больших городах» и по 0,5-0,7 млн. ежегодно в «малых городах» по всей Империи, т.е. итого — 17-19 млн. взрослых.
По документам — «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.», вып. I-II, спб, изд. МВД, 1897, — в 1897 году страна имела 129 млн. подданных, включая Польшу, Финляндию и т.д., а к 1913 году та же империя имела 166 млн. населения. Не смотря на крестьянские семьи, где нормой было иметь по 8-10 детей. Каково было "выбытие населения"?
Даже по официальным данным царской статистики ежегодно из 6-7 миллионов рожденных младенцев не менее 43% не доживало до 5-летнего возраста. Иными словами, каждый год в Империи умирало более миллиона детей: от голода, болезней, эпидемий, отравлений (…)
На те деньги, на которые возводили Храмы «Христа-Спасителя», на которые покупали живую сирень и живые розы на юге Франции и везли на балы в царские дворцы, «обжирались» — по словам графа Толстого — сотни тысяч аристократов и купцов, тратя на шампанское и на «конфеты» и на прочее мотовство, — можно было спасти от смерти не один десяток миллионов детей…".
Там выше вы написали, что Российская империя была "самой передовой страной в мире", это утверждение никак не вяжется со статистикой массового голода и массовых смертей в царской империи.
Вначале отменят улицу Клары Цеткин в Казани, потом вынут урну с прахом эротоманки Клары из Кремлевской стены, затем вынесут и похоронят по человеческим обычаям лучшего друга Цеткин Володю из Мавзолея, а потом, что?, уберут огромный памятник ее кумиру националисту Ленину в Казани с главной площади????? Националисты-марксисты расстроятся, как и "девушки с пониженной социальной ответственностью", если переименуют улицу Клары Цеткин в Казани.
Нет, нельзя переименовывать улицу Клары Цеткин в Казани..., чревато...
Кстати СССР, ради создания которого марксист-националист Ленин убил более 10 миллионов человек, нео-марксисты Ельцин и др. "отменили" ещё в 1991 году. Вы не знали? При "отмене" СССР нео-марксистами погибло не меньше людей, чем при его создании...
Точно, правильно решили, надо увеличивать количество уроков истории в школах, чтобы вместо фанатического марксистского сознания формировать логическое научное сознание.
По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того - незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений, - стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как «полячишкой», как татарина не высмеивают иначе, как «князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кавказских инородцев, - как «капказский человек».
Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически".
В.И.Ленин. ПСС, т.45, с.359.
Приведенная вами цитата из его "трудов" яркий тому пример.
А общался на Волге Ленин с такими же бездельниками-националистами, как он - "революционерами"-террористами, марксистами-террористами и им подобным.
В народных массах никогда и никто не оскорблял людей других национальностей, этим "страдали" отщепенцы-"подпольщики" типа Ленина.
Что тут не ясного?
То есть, сколько умерло инородцев тогда вообще не считали.
Сегодняшнее состояние временное и нас ждут большие перемены. Поэтому менять чтобы потом снова менять, не нужно.
Ну наконец-то что-то хорошее произойдет!
«Если ты не татарин, [...] кто же ты теперь будешь?..»
«Без - татарлар, телебез - татар теле»
(Каюм Насыйри, «Кыскача нәхү», 1860)
Вот, например, народная пословица про монгол-захватчиков:
"Татар белен каберен янэшэ булмасын" - "Избавь от соседства с татарином и на том свете".
Эту пословицу и еще 5 пословиц и поговорок о татарах, которые монголы, привел в своей научно-популярной книге "Татары: этнос и этноним" ученый-филолог Абрар Каримуллин. Книгу не издавали более 10 лет, и напечатали только в период гластности в 1988 году.
"... Казанские же татары, называя себя по вере мусульманами или по происхождению булгарами, не уважают для себя названия «татарин»." (Гайнетдин Ахмеров *Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете.— Казань, 1903 //. Предания и исторические данные о мишарях)
Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».
"Сами татары называют себя булгарами, ставя себя в самую непосредственную связь с этой народностью." (Спасский Н. А. «Очерки по родиноведению», 1912 г.)
А слова "татары" (монголы) и "татарский" первыми по отношению к булгарам (мусульманам) Волжско-Уральского региона начали применять православные миссионеры, начиная с середины 16-го века (после взятия Казани).
"... в "Дивану лугат ит-турки" Махмуда Кашгари, относящегося к 1072 году, как образец языка булгар приведены два песенных четверостишия, которые понятны современному читателю без всякого перевода."
(А. Каримуллин "Татары: этнос и этноним". Казань, Татарское книжное издательство, 1988). Книгу эту не издавали более 10 лет и напечатали только в период гластности.
Получается, что Г. Тукай, стихотворение которого (подстрочный перевод) ясно показывает, что он считал себя булгаром, а не "татарином" (ордынцем), писал все свои стихи на булгарском (булгар тюркИ), а не на "татарском":
"На земле российской народ мы древний и известный,
В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
(Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)
В стихотворении "Туган тел" Г. Тукай ни разу не назвал родной язык русским словом "татарский", потому что язык не "татарский", а булгар тюркИ. И очень печально, что преподаватели родного языка этого не знают, видимо филологов и учителей до сих пор готовят по советским методичкам.
Но Тукаю, как и многим другим приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".
На стр. 98 научно-популярной книги ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним" заголовок главы называется: "О живучести прозвища "татары". (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
И это его вывод: "Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
Но и Тукаю, и многим другим приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".