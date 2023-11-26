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«Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта»

07:00, 26.11.2023 46

Казанский меценат — об идее строительства Соборной мечети и благоустройстве Адмиралтейской слободы

«Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта»
Фото: скриншот realnoevremya.ru эскиза мечети

Вокруг нового проекта и смены локации Соборной мечети в Казани до сих пор идут дискуссии. Культовое сооружение из парка «Кырлай» решили перенести в Адмиралтейскую слободу. Это решение горячо поддерживает казанский краевед и меценат Гарафутдин Хисамутдинов. Сам будучи жителем слободы, возникшей на месте древней татарской деревни Бишбалта, где жили мастера-судостроители, ветеран труда считает, что для мечети лучше этого места не найти. О том, как эту часть города можно превратить в важный духовный центр и привлекательный туристический район, любитель истории рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».

Герои Бишбалты

Знакомство с богатой историей Адмиралтейской слободы в Казани послужит патриотическому воспитанию молодежи. Больше нигде нет такого количества героев, ученых, прославившихся на всю Россию. Вспомним только некоторых из них.

  • Здесь родился и вырос единственный в Татарстане дважды Герой Советского Союза Николай Столяров.
  • На заводе «Серп и Молот» работал токарем Герой Советского Союза, капитан, танкист Владимир Иовлев.
  • Трижды Героя Социалистического Труда, академика, «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова судьба также связала с этим заводом.
  • Герой Советского Союза, летчик Михаил Девятаев (позывной «Мордвин») окончил речной техникум, первоначальное здание которого располагалось в Бишбалте на улице Московской (ныне Клары Цеткин). В настоящее время на этом месте Д. Бикмухаметов поставил памятник лашманам.

В 1551 году в Бишбалте на пристани Бакалда царица Казанского ханства Сююмбике с сыном Утямышем простилась с любимой Казанью, Казанским ханством. Именно здесь встретил отпор пришедший взять Казань Иван Грозный. В 1722 году Петр I, отметив свой 50-летний юбилей, на 25 кораблях, построенных в Адмиралтействе, двинулся походом на Персию. На этой пристани встречали и Екатерину II. В благодарность за разрешение строить каменные мечети народ Казани любя назвал ее «Әби патша».

Больше нигде нет такого количества героев, ученых, прославившихся на всю Россию. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помнят улочки Бишбалты и Адмиралтейской слободы и таких людей, как Владимир Ульянов-Ленин, Максим Пешков (Горький), Габдулла Тукай, Сара Садыкова, Федор Шаляпин, Хасан Туфан.

Кстати, многих жителей интересуют остатки стен из красного кирпича на улице Большой. Это остатки первой татарской гимназии, директором которой был Габдрахман Рафиков — первый народный учитель Татарстана. Известный поэт Хасан Туфан преподавал в этой школе татарский язык. Недалеко от гимназии, по улице Карельской, 12 жила Сара Садыкова у своего деда по материнской линии. И знаменитая Сара Садыкова, и народный любимец Илһам Шакиров были частыми гостями этой гимназии. Такая дружба дала свои результаты. Хасан Туфан написал стихотворение «Казан кичләре», Сара Садыкова сочинила прекрасную мелодию, а Илһам Шакиров исполнил эту песню. Песня стала гимном нашего прекрасного города.

Считаю, необходимо на улице Большой восстановить татарскую школу и открыть там полилингвальную гимназию. А на доме №12 по улице Карельской установить памятную доску и объявить этот дом историческим.

Соборная мечеть

В этом году в месте слияния Волги (Идел) и Казанки (Арсу) хотят начать строительство Соборной мечети вместимостью 10 тысяч человек. Да, были и те, кто не одобрил выбор этого места. По этому поводу дал разъяснения муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, чем и поставил точку в возникших противоречиях. Выступление муфтия было всесторонне рассмотрено. Нашлись и противники, и сторонники. Остановлюсь на обеих точках зрения.

Многие возмущены тем, что мечеть будет построена на окраине города. По-моему, это продуманное решение, направленное на перспективу. Это самое красивое место нашей столицы. В дальнейшем предполагается, что Казань в результате воссоединения с Зеленодольском, Высокой Горой, Верхним Услоном станет крупным мегаполисом. Следовательно, Соборная мечеть будет в центре этого мегаполиса.

В то же время можно восстановить известный нам по художественным, историческим произведениям как один из центров торговли купеческих караванов, ходивших по Великому Волжскому пути, остров Маркиз. Он мог бы стать местом отдыха для молодежи, туристов и гостей столицы.

Относительно строящейся мечети есть еще несколько волнующих вопросов. Первый — мечеть запланировано построить в низменности. Свои сомнения по поводу того, не станет ли это причиной весенних затоплений, которые нанесут вред мечети, высказал завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич. Он же единственный, кто напомнил, что мечеть строится около деревни Бишбалта.

Второй волнующий вопрос — по проекту у Соборной мечети один минарет, и она будет повторять образ Каабы, главной мусульманской святыни. Не возникнут ли вопросы о сходстве северной мечети, расположенной у нас, с главной мечетью мусульман, расположенной в Мекке, в Саудовской Аравии? На это Камиль хазрат ответил, что будут внесены изменения, в оформлении будет использован татарский орнамент. Но насколько позволят изменить проект?

Из истории известно, что здесь, на улице Большой, когда-то были три действующие мечети — мечеть с одним минаретом, с двумя минаретами и Юнусовская мечеть с пятью минаретами. Местные называли эту мечеть «Бишбармак» (Пять пальцев).

скриншот realnoevremya.ru эскиза мечети

Идеи о благоустройстве слободы

Меня волнует еще одна проблема — пришедшее в упадок древнее мусульманское кладбище. Почему-то о нем не упомянул и Камиль Самигуллин. Считаю, что кладбище надо привести в порядок, восстановить и построить при нем небольшую Белую мечеть. Тогда это кладбище станет историческим памятником. Сейчас кладбище в очень плачевном состоянии. Около него выросли дома. Я не раз слышал, что при выкапывании траншей под фундамент местные натыкались на человеческие останки. Когда стало известно, что Соборная мечеть будет построена в Бишбалте, появилась надежда, что восстановят и мусульманское кладбище.

В свое время Николай Никифоров, будучи министром информатизации и связи РТ, вышел с предложением построить ветку метро Казань — Иннополис. Было бы очень удобно, если бы этот проект со станциями Казань, Бишбалта, Адмиралтейство, Соборная мечеть, Уракчы (Храм всех религий Ильдара Ханова), церковь Юдино, гольф-клуб и другие реализовался. Жители микрорайона были бы очень благодарны.

Есть еще одно предложение. Чтобы приблизить Соборную мечеть к наземному кольцевому транспорту (автомобильному, железнодорожному), необходимо соединить улицу Набережную с улицей 1 Мая, улицей Гладилова в том месте, где раньше располагался Дворец культуры имени 10-летия ТАССР (возле красных ворот НПО имени В. Ленина). Это позволило бы замкнуть малую кольцевую дорогу вокруг центра города, разгрузить Ленинскую и Кировскую дамбы. Приблизило бы горожан и гостей города не только к Соборной мечети, но и к Зилантовому монастырю, Макарьевскому монастырю (на улице Большой) и к будущему парку отдыха на старой излучине Казанки, о строительстве которого было объявлено в дни празднования 300-летия Адмиралтейской слободы. Эта дорога станет дополнением к строящемуся жилому микрорайону на землях бывшего Казанского вертолетного завода.

Меня волнует еще одна проблема — пришедшее в упадок древнее мусульманское кладбище. realnoevremya.ru/Лина Саримова

Чтобы приблизить железную дорогу и наземное кольцевое метро, необходимо открыть остановочную платформу между станциями Адмиралтейская слобода и Лагерная, где заканчивается ул. Набережная. Про пассажирскую канатную дорогу и Капсуло-лёт я писал ранее, поэтому не буду повторяться.

В Бишбалте было два базара. Восточный, Шәрек базар, располагался на улице Большой, а второй — возле железной дороги за заводом «Серп и Молот». Сегодня трамвайное депо в заброшенном состоянии, это удачное место для Шәрек — Восточного базара.

В последнее время высокими темпами начали осваивать берег Казанки (Арсу) от начала Кировской дамбы до моста через канал Казанки. Канал был создан в середине 50-х годов прошлого века с целью сближения и улучшения судоходства Казани и реки Волга. Обещают построить «Манзара» и подогреваемый 300-метровый бассейн и другие сооружения для отдыха гостей и горожан.

Меня волнует другая сторона Кировской дамбы — берег Волги (Идел) и канал Казанки после мостов, вдоль железной дороги. В начале 80-годов силами работников завода «Серп и Молот» там был создан спортивно-оздоровительный парк. Было футбольное, баскетбольное поле, беговая дорожка, столы для игр в шахматы, шашки, штанги, шест для лазания, были места для купания, рыбалки, места для отдыха и так далее. Это было любимое место жителей микрорайона, студентов речного техникума, учащихся ГПТУ-21, школы №32, татарской гимназии №15 и местом отдыха детей детских садов №3, 30, 226. К сожалению, сегодня всего этого нет. Хорошо бы все это восстановить.

Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта. Немка Клара Цеткин, проживавшая в Нью-Йорке, для Бишбалты и для Адмиралтейской слободы ничем не примечательна.

Сегодня трамвайное депо в заброшенном состоянии, это удачное место для Шәрек — Восточного базара. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Необходимо сохранить, отреставрировать Горбатый мост, построенный в 30—34 годах прошлого века и ставший символом Кировского района.

Также надо сохранить 3-этажный исторический дом, символ Адмиралтейской слободы, на пересечении улиц Серп и Молот и Клары Цеткин. Напротив этого дома стояли два памятника — Вожатые и Пионеры, отлитые из гипса. На сегодня Вожатая и Пионерка сохранились, а красавец Вожатый и боевой Пионер во время земляных работ были уничтожены, надо их восстановить. Эти памятники помогали воспитывать пионеров, подрастающее поколение.

Бишбалту-Адмиралтейскую слободу ожидают большие перестройки, изменения. Это все требует больших сил и вложений. Для сохранения идентичности Бишбалты, достижения поставленных целей было бы уместно создание префектуры слободы. Я уверен, если бы мы — историки-исследователи слободы, знатоки мусульманской архитектуры, предприниматели, помощники раиса Татарстана объединили свои усилия, эта работа пошла бы быстрее и более результативно.

Гарафутдин Хисамутдинов
ОбществоИсторияКультура Татарстан
комментарии 46

комментарии

  • Анонимно 26 ноя
    Здравые мысли.
    Но они отменяют всю марксистскую историю Красной Татарии и Красной России, которую пытаются забыть.
    Кстати эротоманка и феминистка Клара Цеткин умерла под Москвой в дворянской усадьбе. Клара, которая была старше своего мужа на 18 лет, а ее сын был любовницей ее лучшей подруги Розы Люксембург (сын был младше подруги на 14 лет), была кумиром комсомолок СССР. А недалеко от улицы эротоманки Клары Цеткин будет построена великолепная мечеть. Как все в истории перемешалось, как в винегрете...
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  • Анонимно 26 ноя
    "Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта. Немка Клара Цеткин, проживавшая в Нью-Йорке, для Бишбалты и для Адмиралтейской слободы ничем не примечательна".

    Феминистка и террористка Клара Цеткин приезжала в Казань в 1925 году и произвела фурор среди казанских комсомолок своими призывами к "свободной любви", то есть беспорядочным половым связям.
    В честь приезда в Казань Клары Цеткин власти Казани переименовали в 1927 г. улицу Большая Московская в ее честь - так появилась в Казани улица Клары Цеткин, поборницы "свободной любви". "Девушки с пониженной социальной ответственностью" расстроятся, если улицу Клары Цеткин переименуют...
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    Анонимно 26 ноя
    Так и Ленин тоже был хорош, как Клара Цеткин - казанские студенты научили его бегать в публичные дома за Булак, и умер Ленин от полного разрушения головного мозга сифилисом в 54 года.
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    Анонимно 27 ноя
    Так и рябой семинарист любил, продвигал по службе кровавого карлика, официально осужденного за мужеложество по статье 154 «а» ч. 2 УК РСФСР.
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  • Анонимно 26 ноя
    Да, что вы говорите, может еще СССР отменить..вернемся к Российской Империи...скорей бы уже...
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    почему бы и нет? Россия, благодаря столыпинским реформам, была самой передовой страной мира! И была империей
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    "Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, ныне почитаемый как выдающийся государственный деятель и реформатор, многими своими современниками в первую очередь рассматривался как «вешатель». Такую репутацию Столыпин заработал как сторонник предельно жестких мер по отношению к участникам первой русской революции, вспыхнувшей в 1905 году. В русской истории остался термин «столыпинский галстук», подразумевавший виселицу. Премьер-министр был автором «закона о военно-полевых судах», предельно упростившего процедуру следствия и вынесения приговоров по делам участников революционного движения. В соответствии с этим законом были повешены не менее 3740 революционеров и лиц, причисленных к таковым".
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    Анонимно 26 ноя
    \\Россия, благодаря столыпинским реформам, была самой передовой страной мира! И была империей\\ - "ДОЛЯ ГОЛОДАЮЩИХ В НАСЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
    (без Польши и без Финляндии) в 1891-1911 годах
    ГОЛОД: 1891 ― 25,7% и 1892 ― 9,1%. В 1893 ― 0,1 %, 1894 ― 0,5 %, 1895 ― 1,1 %, 1896 ― 2,2 %,
    1897 ― 3,8%,1898 ― 9,7% 1899 ― 3,2%, 1900 ― 1,5%.
    В начале ХХ века в России голодными были: 1901-1902, 1905-1908 и 1911 ― 1912 годы.
    В 1901 ― 1902 голодали 49 губерний: в 1901 ― 6,6%, 1902 ― 1%, 1903 ― 0,6%, 1904 -― 1,6%.
    В 1905 ― 1908. голодало от 19 до 29 губерний: в 1905 ― 7,7 %, 1906 ― 17,3% населения
    В 1911 ― 1912 за 2 года голод охватил 60 губерний: в 1911 ― 14,9 % населения.
    На грани смерти находилось 30 млн. человек. По различным оценкам в 1901-1912 гг. от голода и его последствий погибло около 8 млн. человек. Царское правительство было озабочено тем, как бы скрыть масштабы голода. В печати цензура запрещала употреблять слово «голод», заменяя его словом «недород». Можно сомневаться в конкретных цифрах о количестве смертей от голода, но сомневаться в том, что голод был регулярным и массовым явлением в царской России не приходится".
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    Анонимно 26 ноя
    Так все познается в сравнении - по закону Столыпина было приговорено к смертной казни менее 4000 террористов, а большевики-марксисты во главе с Лениным убили, расстреляли без суда и следствия, уморили голодом, уничтожили в концлагерях более 10 миллионов человек.
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    Анонимно 26 ноя
    Да в Российской империи были голода, но никогда от голода люди не умирали, голодали, но не умирали.
    А во время правления Ленина только в Красной Татарии от голода погибли страшной смертью около 1 миллиона человек, в основном крестьян, в основном татар.
    В Красной России во времена правления Ленина от голода погибло около 10 миллионов человек...
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    Анонимно 26 ноя
    Даже жизнь одного человека бесценна, например, среди казненных Столыпиным был мой дед-джадид, и что я должен утешаться тем, что изобретатель "галстуков" меньше убил? Как можно сравнивать двух убийц и говорить: один лучше другого потому, что убил меньше? Они оба убийцы, две империи стоили друг друга.
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    \\Да в Российской империи были голода, но никогда от голода люди не умирали, голодали, но не умирали\\ - "Всероссийский голод 1891 года охватил более 40 миллионов людей, из них умерло — по официальным данным — более 2-х млн. взрослых лишь русских наций, ибо «инородцев» в те годы вообще еще не охватывали статистикой (по свидетельствам газет и графа Л.Н. Толстого).
    Были другие «общероссийские голоды» 1900-1903 годов, охватившие те же 40 млн., когда умерли 3 млн. взрослых; 1911 года, после пресловутых реформ Столыпина, охватившие не менее 30 млн., когда умерло еще 2 млн. взрослых…
    Голод 1891 года был такой страшный, что ошеломил даже царскую семью, сведения о голоде «просочились» в печать. А вот голод 1900-1903 годов был уже под жесткой цензурой, сведения шли скупо, но из-за восстаний крестьян и рабочих замолчать его оказалось невозможно. За 1902-03 годы для подавления крестьянских восстаний и выступлений рабочих только в Полтавской и Харьковской губерниях было использовано 200 тысяч регулярных войск, т.е. 1/5 всей русской армии тех лет, и это — не считая сотен тысяч жандармов, казаков, урядников и прочей полицайской «нечисти» — по данным генерал-адъютанта Куропаткина (История КПСС в 6 томах, т. 1, М., 1964, с. 359).
    Голод 1911 года не дали замолчать оппозиция: пресса кадетов, эсеров и черносотенцев, ненавидевших Столыпина…
    Всего за 1891-1913 годы от голода, болезней, эпидемий умерло не менее 7 млн. взрослых в «больших городах» и по 0,5-0,7 млн. ежегодно в «малых городах» по всей Империи, т.е. итого — 17-19 млн. взрослых.
    По документам — «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.», вып. I-II, спб, изд. МВД, 1897, — в 1897 году страна имела 129 млн. подданных, включая Польшу, Финляндию и т.д., а к 1913 году та же империя имела 166 млн. населения. Не смотря на крестьянские семьи, где нормой было иметь по 8-10 детей. Каково было "выбытие населения"?
    Даже по официальным данным царской статистики ежегодно из 6-7 миллионов рожденных младенцев не менее 43% не доживало до 5-летнего возраста. Иными словами, каждый год в Империи умирало более миллиона детей: от голода, болезней, эпидемий, отравлений (…)
    На те деньги, на которые возводили Храмы «Христа-Спасителя», на которые покупали живую сирень и живые розы на юге Франции и везли на балы в царские дворцы, «обжирались» — по словам графа Толстого — сотни тысяч аристократов и купцов, тратя на шампанское и на «конфеты» и на прочее мотовство, — можно было спасти от смерти не один десяток миллионов детей…".
    Там выше вы написали, что Российская империя была "самой передовой страной в мире", это утверждение никак не вяжется со статистикой массового голода и массовых смертей в царской империи.
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    Анонимно 26 ноя
    Клара Цеткин один из краеугольных камней мирового марксистского террористического движения. Вынь этот камень и весь человеконенавистнический "классовый" марксизм рухнет. И может похоронить под обломками не только РФ, но и весь мир.
    Вначале отменят улицу Клары Цеткин в Казани, потом вынут урну с прахом эротоманки Клары из Кремлевской стены, затем вынесут и похоронят по человеческим обычаям лучшего друга Цеткин Володю из Мавзолея, а потом, что?, уберут огромный памятник ее кумиру националисту Ленину в Казани с главной площади????? Националисты-марксисты расстроятся, как и "девушки с пониженной социальной ответственностью", если переименуют улицу Клары Цеткин в Казани.
    Нет, нельзя переименовывать улицу Клары Цеткин в Казани..., чревато...

    Кстати СССР, ради создания которого марксист-националист Ленин убил более 10 миллионов человек, нео-марксисты Ельцин и др. "отменили" ещё в 1991 году. Вы не знали? При "отмене" СССР нео-марксистами погибло не меньше людей, чем при его создании...
    Точно, правильно решили, надо увеличивать количество уроков истории в школах, чтобы вместо фанатического марксистского сознания формировать логическое научное сознание.
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    Анонимно 26 ноя
    \\уберут огромный памятник ее кумиру националисту Ленину в Казани с главной площади?????\\ - Зачем убирать памятник великому человеку, вернувшему татарскому народу, утраченную некогда, государственность? Теперь вот есть Республика Татарстан, столетие которой мы недавно отмечали большими торжествами. Что касается национализма, у В.И.Ленина есть замечательные и верные суждения по этому вопросу: "Я уже писал в своих произведениях по национальному вопросу, что никуда не годится абстрактная постановка вопроса о национализме вообще. Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой.
    По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того - незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений, - стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как «полячишкой», как татарина не высмеивают иначе, как «князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кавказских инородцев, - как «капказский человек».
    Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически".
    В.И.Ленин. ПСС, т.45, с.359.
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    Анонимно 26 ноя
    Согласен с вами - Ленин был махровым, пещерным националистом, русофобом и Россияфобом.
    Приведенная вами цитата из его "трудов" яркий тому пример.
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    А что не так в суждениях В.И.Ленина? Приведите, плиз, свои доводы против тезисов В.И.Ленина. Лично я абсолютно согласен с ним!
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    Так он говорит о СВОИХ "волжских воспоминаниях", как в ЕГО кругу обзывали людей других национальностей.
    А общался на Волге Ленин с такими же бездельниками-националистами, как он - "революционерами"-террористами, марксистами-террористами и им подобным.
    В народных массах никогда и никто не оскорблял людей других национальностей, этим "страдали" отщепенцы-"подпольщики" типа Ленина.
    Что тут не ясного?
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    Нет, он говорит о том, как надо строить межнациональные отношения в новом государстве, где не должно быть национального гнета. А для этого нужно компенсировать угнетенным народам существовавшее в обществе неравенство предоставлением им определенных социальных преференций. Волжскими впечатлениями В.И.Ленин только наглядно иллюстрирует существовавшее в царской империи угнетение национальных меньшинств.
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    В Ленинском государстве угнетались все этносы и нации и проводился геноцид по классовому признаку, миллионы людей вырезались по классовому признаку.
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    "Всероссийский голод 1891 года охватил более 40 миллионов людей, из них умерло — по официальным данным — более 2-х млн. взрослых лишь русских наций, ибо «инородцев» в те годы вообще еще не охватывали статистикой (по свидетельствам газет и графа Л.Н. Толстого).

    То есть, сколько умерло инородцев тогда вообще не считали.
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    такой красивый проект запороли
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    а что, нельзя строить мечеть схожую с Каабой?
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    Было бы уместно вернуть улице Клары Цеткин ее историческое название Бишбалта, а Соборную мечеть строить на ранее утвержденном месте заложения камня в Кырлае, по красивому проекту Саттарова.
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    Все Мечети и название улиц надо вернуть , как было до 1552 года, до захвата и уничтожения Казанского ханства варварами и дикарями.
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    Нет, не уместно переименовывать. Клара Цеткин наиболее выдающаяся фигура прошлого и будущего.
    Сегодняшнее состояние временное и нас ждут большие перемены. Поэтому менять чтобы потом снова менять, не нужно.
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    13.54 нужно, Клара Цеткин кто она ??
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    12.17 Вы правы на миллион %. Но почему то вся власть и нацики против татар.
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    Советую не переживать, потому что строительство вообще то вилами на воде писано. Местным не до стройки ,под вопросом вообще их образ жизни да и сами они.Впереди одни потери.
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    Вернуть название бишбалта было бы вполне разумно. Николай ПЕТРОВ
    Ответить
  • Анонимно 26 ноя
    Скоро все изменится...
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    В лучшую сторону!
    Ответить
    Анонимно 26 ноя
    Татар обратно в булгар переименуют?
    Ну наконец-то что-то хорошее произойдет!
    Ответить
    Анонимно 27 ноя
    Шигабутдин Марджани:
    «Если ты не татарин, [...] кто же ты теперь будешь?..»

    «Без - татарлар, телебез - татар теле»
    (Каюм Насыйри, «Кыскача нәхү», 1860)
    Ответить
    Анонимно 27 ноя
    Ш. Марджани, недостаточно хорошо знавшего русский язык, кто-то убедил, что слово "татары" - вполне себе хорошее слово. А народ еще 100 лет сопротивлялся этому слову-прозвищу, тождественному в русском языке слову "монгол".
    Вот, например, народная пословица про монгол-захватчиков:
    "Татар белен каберен янэшэ булмасын" - "Избавь от соседства с татарином и на том свете".
    Эту пословицу и еще 5 пословиц и поговорок о татарах, которые монголы, привел в своей научно-популярной книге "Татары: этнос и этноним" ученый-филолог Абрар Каримуллин. Книгу не издавали более 10 лет, и напечатали только в период гластности в 1988 году.

    "... Казанские же татары, называя себя по вере мусульманами или по происхождению булгарами, не уважают для себя названия «татарин»." (Гайнетдин Ахмеров *Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете.— Казань, 1903 //. Предания и исторические данные о мишарях)
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    Анонимно 27 ноя
    И не надейся, Сидр - мечтатель-геронтолог.
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    Анонимно 27 ноя
    Казанские "татары" после 100 лет тотального татаризма многие не знают, что они по этносу - булгары, а не татары.
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    Анонимно 27 ноя
    C.Х. Алишев, док.ист.наук: «История Казанского ханства» Казань 2003г. стр.12: «На территории Золотой Орды народ с именем татары не проживал, так называемый язык татарский не сохранился, археологические находки и другие свидетельства («татар» - прим.) отсутствуют».
    Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».

    "Сами татары называют себя булгарами, ставя себя в самую непосредственную связь с этой народностью." (Спасский Н. А. «Очерки по родиноведению», 1912 г.)

    А слова "татары" (монголы) и "татарский" первыми по отношению к булгарам (мусульманам) Волжско-Уральского региона начали применять православные миссионеры, начиная с середины 16-го века (после взятия Казани).
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    Анонимно 27 ноя
    "... имеется достаточно оснований утверждать, что современный татарский язык - это тот же булгарский язык, его прямое, непосредственное продолжение, мало в чем отличающийся от языка VIII-IX веков, претерпевший несущественные изменения в процессе естественного развития."
    "... в "Дивану лугат ит-турки" Махмуда Кашгари, относящегося к 1072 году, как образец языка булгар приведены два песенных четверостишия, которые понятны современному читателю без всякого перевода."
    (А. Каримуллин "Татары: этнос и этноним". Казань, Татарское книжное издательство, 1988). Книгу эту не издавали более 10 лет и напечатали только в период гластности.

    Получается, что Г. Тукай, стихотворение которого (подстрочный перевод) ясно показывает, что он считал себя булгаром, а не "татарином" (ордынцем), писал все свои стихи на булгарском (булгар тюркИ), а не на "татарском":
    "На земле российской народ мы древний и известный,
    В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
    С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
    Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
    (Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)

    В стихотворении "Туган тел" Г. Тукай ни разу не назвал родной язык русским словом "татарский", потому что язык не "татарский", а булгар тюркИ. И очень печально, что преподаватели родного языка этого не знают, видимо филологов и учителей до сих пор готовят по советским методичкам.
    Но Тукаю, как и многим другим приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".

    На стр. 98 научно-популярной книги ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним" заголовок главы называется: "О живучести прозвища "татары". (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
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    Анонимно 30 ноя
    Непростая история слова "татары" в качестве якобы этнонима (самоназвания) поволжских болгар/булгар описана (на основании многих исторических источников и работ советских ученых) в научно-популярной книге филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним".
    И это его вывод: "Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."

    Но и Тукаю, и многим другим приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".
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  • Анонимно 26 ноя
    Зато, по национальному принципу, угнетенные народы обрели свою государственность в виде советских республик. В них зародилась и развивалась "высокая" культура народов (литература, театр, академическая музыка, опера, балет, гуманитарная наука, лингвистика, литературоведение и т.д.). Это обстоятельство делает ранее угнетенные народы современными нациями.
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  • Анонимно 26 ноя
    Улицы названы одними фамилиями, улица Назарбаева,вот за, ем назвали в честь него. Никакой фантазии. надо красиво называть улицы, чтоб звучало красиво. Остановка автобусная перед новое аракчино Волжская гавань, так нравилось когда кондуктор обьявлял. волжская гавань, теперь Гомера Баширова. Одни некрасивые фамилии.Верните Волжская гавань,для людей приятно. Одни фамилии, никакой фантазии. Казань столица, позаботьесь о красоте названий. Бишбалта смешно звучит, лучше Соембике уж назовите. Смешными названиями и всякими назарбаевыми не называйте пожалуйста,а также названиями производств и заводов. Не превращайте Казань в колхоз. Казань столица и звучать все должно красиво эстетично. Например в Париже есть улица Святого Петра. Само слово Святого уже звучит позитивно приятно. В честь каких нибудь святых можно улицы некоторые назвать, чтоб не было обидно ни мусульманам ни христианам, ибо бог един. Или например улица-Цветочная,Волжские огни, Соембике красиво звучит. А то то Назарбаева, то баширова, Большая Казанская улица тоже красиво. Уберите Баширова не красиво звучит верните волжкую гавань.
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  • Анонимно 26 ноя
    Казань не колхоз а столица, красиво, эстетично должны звучать названия улиц,
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    Анонимно 26 ноя
    В татарской столице и названия улиц должны звучать по-татарски!
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    Анонимно 28 ноя
    А почему именно "татарской" столице. Наш народный поэт Габдулла Тукай был из булгар, как и большинство населения нашего края.
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    Анонимно 27 ноя
    Да, когда красиво звучит - это приятно.
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    Анонимно 27 ноя
    ДавАни урамы, Аби урамы, Ани урамы, Ати урамы, Абы урамы и т.д., как приятно, красиво звучит по-татарски, почему, например, так не назвать улицы в Бишбалте или в Татарской слободе, в новом микрорайоне ЖК в районе Портовой?!
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