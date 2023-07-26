«Боимся потерять»: наследие казанской «конки» оказалось под угрозой исчезновения

Как стало известно «Реальному времени», Казань может лишиться еще одного памятника истории и культуры: на Петрушкином разъезде стремительно разрушается здание Конно-железнодорожного вокзала 1875 года постройки (Депо-1). Активисты из ТРО ВООПИиК заметили, что у объекта культурного наследия республиканского значения провалилась крыша, и сделали вывод, что дожди, снег и перепады температур скоро довершат дело и он рухнет. Подробнее о формальной «охране» старинного «вокзала», его истории и мерах, которые, по мнению специалистов, нужно срочно принять, чтобы с лица земли не исчез безмолвный, но важный свидетель становления и развития казанского общественного транспорта, — в нашем материале.

«Бывшее депо скоро рухнет»

Объект культурного наследия республиканского значения — здание депо конно-железной дороги (трамвайное депо) на улице Клары Цеткин недавно лишилось кровли и одной из четырех наружных стен.

— По сути, от охраняемого законом памятника остались три стены, и если все оставить как есть, бывшее депо скоро рухнет, — сообщили «Реальному времени» активисты из ТРО ВООПИиК.

По сути, от охраняемого законом памятника остались три стены. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Действительно, перспективы сохранить здание, от которого реально остались одни руины, выглядят очень сомнительными.

— Мы очень обеспокоены ситуацией с этим зданием, — рассказала «Реальному времени» и.о. председателя ТРО ВООПИиК Наталья Топал. — Пока нам не удалось выяснить подробностей о состоянии здания, его собственнике и мерах, которые государственные органы принимали к обеспечению его сохранности. Здание постепенно обрушается, и мы боимся его потерять.

Топал напомнила: в центре Казани, на Сенной площади, было подобное здание — здание Сенно-базарных лавок, но поскольку оно официально не было признано объектом культурного наследия, его история закончилась очень печально:



— Здание было продано, городские чиновники нас уверяли, что инвестор его сохранит, однако в итоге на этом месте появилось здание на целый этаж выше и совершенно другого вида. Мы очень боимся, что здание депо на Петрушкином разъезде постигнет подобная участь. Хотя за состояние здания должен отвечать собственник, а контролировать его действия должен Комитет по охране культурного наследия.

«Мы очень боимся, что здание депо на Петрушкином разъезде постигнет подобная участь», — говорит Наталья Топал. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Кто является собственником разрушающегося депо, в ТРО ВООПИиК не знают: с недавних пор в связи с изменением законодательства эту информацию из ЕГРН невозможно получить посторонним лицам.

«Мы направили собственнику предостережение»

— Депо на улице Клары Цеткин с недавнего времени перешло в собственность АО «Сетевая компания», — сообщил «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин. — Вопрос о его восстановлении и последующем использовании неоднократно обсуждался на совместных совещаниях с руководством компании. Первоочередные задачи, которые необходимо сейчас решить новому собственнику, это разработка проектной документации, уточнение границ территории объекта культурного наследия и его предмета охраны.

По словам Ивана Гущина, в связи с удручающим состоянием объекта и вандализмом третьих лиц Комитет по охране культурного наследия выдал собственнику здания Депо-1 предостережение.



В связи с удручающим состоянием объекта и вандализмом третьих лиц Комитет по охране культурного наследия выдал собственнику здания Депо-1 предостережение. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Гущин уточнил, что пока неизвестно, как собственник намерен использовать здание Депо-1 по завершении восстановительных работ.

— Сейчас территория Адмиралтейской слободы очень активно развивается, все чаще Межведомственная градостроительная комиссия республики рассматривает крупные проекты, которые здесь будут реализоваться, поэтому перспективы есть, безусловно, и у этого здания, — заметил он.

«Реальное время» направило в АО «Сетевая компания» запрос о планах восстановления и использования здания Депо-1. По получении ответ будет опубликован.



«Там можно возродить рынок»

Вариант использования этого здания предлагал и казанский меценат, экс-депутат Кировского райсовета Гарафутдин Хисамутдинов. По его словам, это здание давным-давно прямо-таки напрашивается на то, чтобы разместить там торговые точки:

— В Адмиралтейской слободе всегда был базар, правда, размещался он в другом месте. Но с учетом того, что сейчас район очень активно застраивается, а также с учетом местоположения, транспортной доступности и самой конструкции здания это было бы, на мой взгляд, идеальным решением. Там можно возродить рынок, — считает краевед.

Однако, по его словам, после смены собственника здания начались разговоры о том, что обсуждение этих планов сошло на нет.



Отсюда «выехал» казанский трамвай

Как уже писало «Реальное время», конную железную дорогу в Казани начал строить Павел Панаев, который фактически положил начало развитию трамвайной сети Казани, учредил Густав Тальквист, и первоначально был проложен участок пути от речных пристаней до улицы Проломной. Торжественное открытие дороги, пишет казанский краевед Алексей Клочков, состоялось 2 октября 1875 года. Тогда же на Петрушкином разъезде были построены депо для вагонов и конюшни.

— В 1877 году, всего через 2 года после своего открытия, казанская конка перешла к новым собственникам, среди них наибольший след в истории Казани оставил купец финского происхождения Густав Тальквист, — пишет Алексей Клочков в своей книге «Казань из окон трамвая».

А летом 1880 года в Адмиралтейской слободе работала вторая Камско-Волжская частная промышленная выставка, для которой были построены специальные павильоны, где демонстрировались товары, производившиеся в Казани и Поволжье — от пива Петцольда до мыла Крестовниковых. В экспозиции были также и промышленный, технический, сельскохозяйственный отделы, а в здании депо разместили машинный отдел выставки. Нарядная деревянная башня, построенная к открытию выставки, была ни много ни мало выполнена очень похожей на павильон Русского отделения Парижской всемирной выставки 1877 года.



В октябре 1899 года казанскую конку перевели на электрическую тягу. Специальная трамвайная электростанция была сооружена на берегу Нижнего Кабана — примерно там, где сейчас находится служебная парковка театра им. Г. Камала. Работала электростанция на мазуте, а в 1917 году была переведена на дрова.



Что же касается здания Депо-1 на Петрушкином разъезде, то оно до недавних пор было в ведении «Метроэлектротранса» и вплоть до начала XXI века служило гаражом для спецтехники этой организации. В 2019 году, накануне 100-летия ТАССР, тогдашний заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров рассказал журналистам, что разрабатывается идейная концепция переформатирования этого исторического здания под музей городского транспорта.

Однако красивая и важная для истории столицы Татарстана идея так и осталась нереализованной.



«Жаль, что идея создания музея городского транспорта так и осталась неосуществленной»

— Трамвайным депо на улице Клары Цеткин я начал заниматься по своей инициативе в 2016 году, — рассказал «Реальному времени» Тимур Кадыров. — Совместно с творческой группой при мэрии Казани и активистами, которые нам очень помогли в подготовке материалов для экспозиции и списка доступных на тот момент экспонатов, мы разработали концепцию музея городского транспорта. Так мы хотели популяризировать общественный транспорт и отдать должное первой линии Казанского трамвая, которая проходила именно там — к дальним пристаням, и чтобы сделать это место интересным, сохранив при этом исторический объект.

По словам Кадырова, на тот момент предлагалось провести реконструкцию здания, выставить в нем старинные трамваи, а на территории, прилегающей к депо — старые автобусы и троллейбусы:

— Мы хотели сделать интересную экспозицию, а не списывать их в металлолом, как это делалось ранее. И эта идея была поддержана мэром города, однако, к сожалению, на ее реализацию не было выделено финансирование, а собственник — «Метроэлектротранс» оказался не заинтересован в таком развитии событий. Впоследствии, насколько я знаю, участок был передан АО «Сетевая компания», и я с предсавителями нового собственника также встречался, рассказывал им об этой концепции. Они проявили заинтересованность, но финансирование, как я понимаю, так и не было выделено.

Тимур Кадыров считает, что именно такая концепция использования объекта культурного наследия на Петрушкином разъезде лучше всего вписывается в планы развития Адмиралтейской слободы:

— Мы понимали, что этот район будет развиваться, застраиваться жильем, и стремились создавать там локальные точки притяжения, которые были бы интересны как его жителям, так и туристам. В частности, мы планировали создание инфопойнта в здании пожарной каланчи на Мало-Московской улице, музея Адмиралтейства, и создание музея городского транспорта, который в Казани так и не появился, очень хорошо вписывалось в эту концепцию. Жаль, что она так и осталась неосуществленной: в мире музеи транспорта пользуются заслуженной популярностью, люди специально приезжают, чтобы их посетить, так что экономическая составляющая в этом проекте, безусловно могла очень хорошо работать.

Он надеется, что к этой идее все-таки вернутся:

— Будем ждать развития событий.

1 / 32 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru