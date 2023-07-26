«Боимся потерять»: наследие казанской «конки» оказалось под угрозой исчезновения
Как стало известно «Реальному времени», Казань может лишиться еще одного памятника истории и культуры: на Петрушкином разъезде стремительно разрушается здание Конно-железнодорожного вокзала 1875 года постройки (Депо-1). Активисты из ТРО ВООПИиК заметили, что у объекта культурного наследия республиканского значения провалилась крыша, и сделали вывод, что дожди, снег и перепады температур скоро довершат дело и он рухнет. Подробнее о формальной «охране» старинного «вокзала», его истории и мерах, которые, по мнению специалистов, нужно срочно принять, чтобы с лица земли не исчез безмолвный, но важный свидетель становления и развития казанского общественного транспорта, — в нашем материале.
«Бывшее депо скоро рухнет»
Объект культурного наследия республиканского значения — здание депо конно-железной дороги (трамвайное депо) на улице Клары Цеткин недавно лишилось кровли и одной из четырех наружных стен.
— По сути, от охраняемого законом памятника остались три стены, и если все оставить как есть, бывшее депо скоро рухнет, — сообщили «Реальному времени» активисты из ТРО ВООПИиК.
Действительно, перспективы сохранить здание, от которого реально остались одни руины, выглядят очень сомнительными.
Топал напомнила: в центре Казани, на Сенной площади, было подобное здание — здание Сенно-базарных лавок, но поскольку оно официально не было признано объектом культурного наследия, его история закончилась очень печально:
— Здание было продано, городские чиновники нас уверяли, что инвестор его сохранит, однако в итоге на этом месте появилось здание на целый этаж выше и совершенно другого вида. Мы очень боимся, что здание депо на Петрушкином разъезде постигнет подобная участь. Хотя за состояние здания должен отвечать собственник, а контролировать его действия должен Комитет по охране культурного наследия.
Кто является собственником разрушающегося депо, в ТРО ВООПИиК не знают: с недавних пор в связи с изменением законодательства эту информацию из ЕГРН невозможно получить посторонним лицам.
«Мы направили собственнику предостережение»
По словам Ивана Гущина, в связи с удручающим состоянием объекта и вандализмом третьих лиц Комитет по охране культурного наследия выдал собственнику здания Депо-1 предостережение.
Гущин уточнил, что пока неизвестно, как собственник намерен использовать здание Депо-1 по завершении восстановительных работ.
— Сейчас территория Адмиралтейской слободы очень активно развивается, все чаще Межведомственная градостроительная комиссия республики рассматривает крупные проекты, которые здесь будут реализоваться, поэтому перспективы есть, безусловно, и у этого здания, — заметил он.
«Реальное время» направило в АО «Сетевая компания» запрос о планах восстановления и использования здания Депо-1. По получении ответ будет опубликован.
«Там можно возродить рынок»
Вариант использования этого здания предлагал и казанский меценат, экс-депутат Кировского райсовета Гарафутдин Хисамутдинов. По его словам, это здание давным-давно прямо-таки напрашивается на то, чтобы разместить там торговые точки:
Однако, по его словам, после смены собственника здания начались разговоры о том, что обсуждение этих планов сошло на нет.
Отсюда «выехал» казанский трамвай
Как уже писало «Реальное время», конную железную дорогу в Казани начал строить Павел Панаев, который фактически положил начало развитию трамвайной сети Казани, учредил Густав Тальквист, и первоначально был проложен участок пути от речных пристаней до улицы Проломной. Торжественное открытие дороги, пишет казанский краевед Алексей Клочков, состоялось 2 октября 1875 года. Тогда же на Петрушкином разъезде были построены депо для вагонов и конюшни.
А летом 1880 года в Адмиралтейской слободе работала вторая Камско-Волжская частная промышленная выставка, для которой были построены специальные павильоны, где демонстрировались товары, производившиеся в Казани и Поволжье — от пива Петцольда до мыла Крестовниковых. В экспозиции были также и промышленный, технический, сельскохозяйственный отделы, а в здании депо разместили машинный отдел выставки. Нарядная деревянная башня, построенная к открытию выставки, была ни много ни мало выполнена очень похожей на павильон Русского отделения Парижской всемирной выставки 1877 года.
В октябре 1899 года казанскую конку перевели на электрическую тягу. Специальная трамвайная электростанция была сооружена на берегу Нижнего Кабана — примерно там, где сейчас находится служебная парковка театра им. Г. Камала. Работала электростанция на мазуте, а в 1917 году была переведена на дрова.
Что же касается здания Депо-1 на Петрушкином разъезде, то оно до недавних пор было в ведении «Метроэлектротранса» и вплоть до начала XXI века служило гаражом для спецтехники этой организации. В 2019 году, накануне 100-летия ТАССР, тогдашний заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров рассказал журналистам, что разрабатывается идейная концепция переформатирования этого исторического здания под музей городского транспорта.
Однако красивая и важная для истории столицы Татарстана идея так и осталась нереализованной.
«Жаль, что идея создания музея городского транспорта так и осталась неосуществленной»
По словам Кадырова, на тот момент предлагалось провести реконструкцию здания, выставить в нем старинные трамваи, а на территории, прилегающей к депо — старые автобусы и троллейбусы:
— Мы хотели сделать интересную экспозицию, а не списывать их в металлолом, как это делалось ранее. И эта идея была поддержана мэром города, однако, к сожалению, на ее реализацию не было выделено финансирование, а собственник — «Метроэлектротранс» оказался не заинтересован в таком развитии событий. Впоследствии, насколько я знаю, участок был передан АО «Сетевая компания», и я с предсавителями нового собственника также встречался, рассказывал им об этой концепции. Они проявили заинтересованность, но финансирование, как я понимаю, так и не было выделено.
Тимур Кадыров считает, что именно такая концепция использования объекта культурного наследия на Петрушкином разъезде лучше всего вписывается в планы развития Адмиралтейской слободы:
— Мы понимали, что этот район будет развиваться, застраиваться жильем, и стремились создавать там локальные точки притяжения, которые были бы интересны как его жителям, так и туристам. В частности, мы планировали создание инфопойнта в здании пожарной каланчи на Мало-Московской улице, музея Адмиралтейства, и создание музея городского транспорта, который в Казани так и не появился, очень хорошо вписывалось в эту концепцию. Жаль, что она так и осталась неосуществленной: в мире музеи транспорта пользуются заслуженной популярностью, люди специально приезжают, чтобы их посетить, так что экономическая составляющая в этом проекте, безусловно могла очень хорошо работать.
Он надеется, что к этой идее все-таки вернутся:
— Будем ждать развития событий.
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