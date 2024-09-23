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Университет управления ТИСБИ

Образование и наука

Общая информация

Президент — Прусс Нэлла Матвеевна

Ректор Поляков Дмитрий Владимирович

Университет управления «ТИСБИ» основан в 1992 году.

Это первый негосударственный вуз Республики Татарстан с государственной аккредитацией.\

Институт использует различные формы обучения: очная, очно-заочная, классическая заочная и заочная с применением дистанционных технологий. Ряд профессиональных образовательных программ адаптирован для освоения людьми с инвалидностью.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г.Казань, ул. Муштари, д. 11.
  • Телефон: (843) 294-83-44
  • Email: tisbi@tisbi.ru
  • Сайт: https://www.tisbi.ru/

Дата последнего обновления: 23.09.2024


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