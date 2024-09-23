Университет управления ТИСБИ
Общая информация
Президент — Прусс Нэлла Матвеевна
Ректор — Поляков Дмитрий Владимирович
Университет управления «ТИСБИ» основан в 1992 году.
Это первый негосударственный вуз Республики Татарстан с государственной аккредитацией.\
Институт использует различные формы обучения: очная, очно-заочная, классическая заочная и заочная с применением дистанционных технологий. Ряд профессиональных образовательных программ адаптирован для освоения людьми с инвалидностью.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г.Казань, ул. Муштари, д. 11.
- Телефон: (843) 294-83-44
- Email: tisbi@tisbi.ru
- Сайт: https://www.tisbi.ru/
Дата последнего обновления: 23.09.2024