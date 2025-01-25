Гид по улице Назарбаева: ожившее озеро и ледяной театр

Прогулка по 3-й Поперечно-Большой. Часть 3-я

Новый театр Камала — не только точка притяжения, но и возможность осмотреться на улице Назарбаева. Фото: Мария Зверева

На этой неделе в Казани на ул. Хади Такташа, 74 открылось новое здание театра имени Камала. Рядом перекресток с улицей Нурсултана Назарбаева (она же Эсперанто, Жданова и 3-я Поперечно-Большая). Территория вокруг нее, несмотря на достаточно невзрачный вид, достойна исследования — здесь пересеклись пути развития церкви, науки и промышленности. «Реальное время» продолжает прогулки по историческому центру города, в этот раз — по улице Назарбаева и окрестностям.

Ботаническая протока

Длина — 750 метров, ширина — 100—120, глубина — до двух-трех метров. В 2022 году во время ремонта моста протоку засыпали, чтобы вбить сваи, что, безусловно, оказало воздействие на экологию озер. Сейчас здесь может проплыть разве что байдарка, а раньше ходили пароходы с рестораном, павильонами, кегельбанами и театром. Они следовали до сада «Аркадия» в районе улицы Авангардной. Пароход «Джигит» вез за 5—15 копеек в первом и втором классе по 46 человек, а в третьем — 136. Поездка от исторического здания театра Камала до Чертового угла (недалеко от Танкового кольца) и сада «Аркадия» занимала час.

В 2005 году от театра до здания «Татстроя» и зоопарка также ходили суда: теплоходы «Луч», «Алтынчэч», «Курортный» и «Булак». Всего за 15 рублей, но желающих прокатиться по волнам было немного.

Пароход на Кабане, 1906 год. предоставлено пресс-службой НБРТ

Нижний Кабан

В конце улицы Назарбаева есть возможность детально рассмотреть озеро Нижний Кабан. Известно, что раньше в нем и купались, и брали воду для полива, и ловили рыбу, и катались на лодках. Сюда же стекали все стоки, и пока они были непромышленными, водоем очищался благодаря весенним паводкам. Впоследствии он загрязнился из-за роста количества фабрик и заводов вокруг (при этом еще в середине XIX века мягкую воду Среднего Кабана рекомендовали для водопровода).

В результате в 1980-м Нижний Кабан назвали «мертвым озером». Внимание общественности и СМИ, в частности публикации чемпионки РФ и РТ по академической гребле и биолога Нафисы Мингазовой, привели к тому, что вышло постановление Совета Министров ТАССР «О мерах по оздоровлению озера Кабан». Была создана специальная комиссия во главе с ректором КГУ Александром Коноваловым. Работы по аэрации, созданию системы проточности, очистке дна, ограничению поступления сточных вод помогли улучшить экологическое состояние водоема. В результате к открытию в 1986-м здания театра Камала озеро не «благоухало» сероводородом, из-за которого по весне жители были вынуждены уезжать подальше от насиженных мест.

При благоустройстве Нижнего Кабана в последние годы появились системы естественной очистки. Эксперты осторожно говорят, что, возможно, лет через 15 здесь даже можно будет купаться.

Эксперты осторожно говорят, что, возможно, лет через 15 здесь даже можно будет купаться. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Церковь (перед домом на Хади Такташа, 103)

Архангельская слобода возникла, когда территории села Кульмаметово передали сначала воеводе Булгакову, а потом архиепископу Казанскому Гурию. Здесь возникла приходская церковь. Местная восьмигранная колокольня стояла с начала XVIII века, а в 1882-м ее заменили на псевдошатровую.

У церкви было три придела, главный — Михаила Архангела, правый — Казанской иконы Божией Матери, левый — Николая Чудотворца. В приход входили и окружные деревни (Ометьево, Горки и Архангельские Выселки). При храме работала церковно-приходская школа на 38 учеников.

Согласно книге Михаила Пинегина «Казань в прошлом и настоящем», официально это был самый южный пункт Казани. В октябре 1931 года Казанский городской совет вынес решение церковь закрыть, материалы ушли в секретариат ТатЦИКа в марте 1932-го. Церковь прекратила работу по ходатайству местных рабочих. Разбирать ее начали 31 декабря того же года. Теперь на этом месте — заросли деревьев. На противоположной стороне — новое здание Камаловского театра.

Архангельская церковь, начало XX века. Вид со Среднего Кабана. предоставлено пресс-службой НБРТ

Зооботанический сад

Участки возле озера для сада купили в 1829 году, через пять лет здесь появилась оранжерея, и сюда начали пускать посетителей. Уже в 1841 году здесь находилось около 4 тысяч видов растений и гербариев. До сих пор в саду можно найти американскую лиственницу 1886 года.

Уже после революции в 1925-м на территории современного Национального музея появился зоосад. В 1931-м эти две инициативы объединили — так появился Зооботанический сад.

Кардинально он увеличился в 2019-м, когда рядом появился зоопарк «Река Замбези». Старый выглядит все еще печально. Планировалось, что посетители будут переходить из одной части в другую по тоннелю под железнодорожным мостом. Но его строительство завершилось не открытием, а решением о демонтаже, поскольку качество работ «субподрядчика» «не соответствует требованиям и проектным решениям». В итоге люди идут в обход.

Историческое здание на территории старого зоопарка. Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Мост

Сначала был деревянный пешеходный мост, который находился между улицами Ученче (Өченче, Третья) и Дальней. В конце 1930-х — начале 1940-х между улицей Жданова и площадью Вахитова была намыта дамба и построен большой деревянный мост, который в 1960-е годы заменили на железобетонный. Его авторы — руководитель проектной конторы «Татпроект» Узбек Алпаров и инженер Ефим Брудный. Алпаров позднее стал директором института «Татаргражданпроект» (при нем разрабатывали проекты Центрального стадиона, ЦУМа, цирка, Молодежного центра). Брудный стал лауреатом премии Совета Министров СССР 1972 года за проектирование Казанского государственного цирка.

Пешеходная набережная озера Кабан и Вахитовский мост. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru