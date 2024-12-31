Брать плату за проезд по Вознесенскому тракту начнут с 11 января
С 11 января в Казани начнут взимать плату за проезд по Вознесенскому тракту, сообщили журналистам на проходящем сейчас в кабинете министров брифинге. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов отметил важность запуска в новом году Вознесенского тракта и автобана Алексеевское — Альметьевск:
— Эти объекты станут значимой частью дорожной сети Татарстана, предоставив автомобилистам современные, удобные и скоростные маршруты.
Он подчеркнул, что результаты их эксплуатации будут определять дальнейшее развитие транспортного комплекса республики. Министр прямо не озвучил планы по строительству новых платных дорог, но перечислил возможные направления: на Лаишевский узел, дорога на Дербышки, вторая очередь автодороги Несмелова — Серебряный бор.
На вопрос «Реального времени» о том, каким автомобилям предоставляется бесплатный проезд, участники брифинга сообщили, что такой льготой будут пользоваться автомобили скорой помощи, МЧС, а также принадлежащие правоохранительным органам «для осуществления контроля за порядком и безопасностью движения».
Ранее «Реальное время писало о том, что в республике официально открыли Вознесенский тракт.
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