Брать плату за проезд по Вознесенскому тракту начнут с 11 января

Фото: Динар Фатыхов

С 11 января в Казани начнут взимать плату за проезд по Вознесенскому тракту, сообщили журналистам на проходящем сейчас в кабинете министров брифинге. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов отметил важность запуска в новом году Вознесенского тракта и автобана Алексеевское — Альметьевск:

— Эти объекты станут значимой частью дорожной сети Татарстана, предоставив автомобилистам современные, удобные и скоростные маршруты.

«Эти объекты станут значимой частью дорожной сети Татарстана». скриншот сайта Официальный Татарстан

Он подчеркнул, что результаты их эксплуатации будут определять дальнейшее развитие транспортного комплекса республики. Министр прямо не озвучил планы по строительству новых платных дорог, но перечислил возможные направления: на Лаишевский узел, дорога на Дербышки, вторая очередь автодороги Несмелова — Серебряный бор.

На вопрос «Реального времени» о том, каким автомобилям предоставляется бесплатный проезд, участники брифинга сообщили, что такой льготой будут пользоваться автомобили скорой помощи, МЧС, а также принадлежащие правоохранительным органам «для осуществления контроля за порядком и безопасностью движения».

Ранее «Реальное время писало о том, что в республике официально открыли Вознесенский тракт.





Инна Серова